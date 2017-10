Tovább menetel előre a Google

Kilőttek a részvényárak az Alphabet, azaz a Google anyacégének szeptemberrel záruló harmadéves pénzügyi negyedéves jelentésének megjelenését követően, amely azt mutatja, hogy a vállalat továbbra is fényes eredményeket tud felmutatni. A bejelentés utáni órákban ennek megfelelően 4 százalékkal emelkedett a részvények tőzsdei ára. A Google 27,8 milliárd dolláros bevételt jelentett be a negyedévben, ami 24 százalékkal több az előző év azonos időszakához képest, és félmilliárddal magasabb az elemzői előrejelzésnél. A nettó profit pedig meghaladja a 6,7 milliárd dollárt, ami jelentősen több a tavaly 5 milliárd dollár körüli összegnél.

A bevétel emelkedés minden földrajzi régióban hasonlóan magas, 20-30 százalék körüli. A legnagyobb bevétel természetesen az Egyesült Államokból származik, 21 százalékos növekedéssel 12,9 milliárd dollárt tud felmutatni, de az Európát, Közel-Keletet és Afrikát magába foglaló (EMEA) régió is 23 százalékkal 9,1 milliárd dollárt jelentett a vállalatnak ebben a negyedévben. Az ázsiai-csendes-óceáni régió 4,2 milliárd, Amerika "többi része" pedig 1,5 millió dollárt hozott be az Alphabetnek, ezeknek növekedése 30 százalék körüli.

A legnagyobb részét a bevételnek természetesen a hirdetések adják, nagyjából 24 milliárd dollárt a teljes 27,8 milliárdos tortából. Ugyanakkor Ruth Porat pénzügyi igazgató kiemelte a hirdetések kapcsán, hogy a partner weboldalakra történő kifizetések tovább fognak nőni a jövőben, mivel a felhasználók egyre inkább mobileszközökről fogyasztják a Google szolgáltatásait, például a cég számára fizetős hozzáférési pontokon keresztül indítják el mobiloldalakon keresztül a keresést, a Google saját hagyományos keresője helyett.

A TAC (Traffic Acquisition Cost) növekedését csak "a változó partneri megállapodásokkal" magyarázta az igazgató az elemzői kérdésekre, mivel ezen a területen lehetett szembetűnő költségnövekedést tapasztalni: 2,62 milliárdról 3,1 milliárd dollárra. Ahogy korábban írtunk róla, évi nagyjából 7 milliárd dollárba kerül a Google-nek, hogy egyes helyeken (elsősorban böngészőkben) a cég keresője az alapértelmezett, ami eleve kétszerese a 2014-es kifizetési aránynak - és ez a költség emelkedhet tovább még a jövőben.

A TAC költség emelkedése 2015-2017 között (Forrás: CNBC)

A hirdetéses bevételek mellett a hardver és felhős szolgáltatásokat magába foglaló "egyéb bevételek" is szépen gyarapodnak, a tavalyi 2,4 milliárd dollárhoz képest már 3,4 milliárd dolláros bevételt hoztak a cégnek. Ebbe a kategóriába sok minden tartozik a Google Pixeltől kezdve, a Home-on át a Play Store-ig. A Pixel 2 kapcsán megjegyezte Sundar Pichai vezérigazgató, hogy az első napi előrendelésből dupla annyi futott be mint tavaly, az első szériánál, de elkerülte a kijelzős problémák említését. Azt viszont hozzátette a vezérigazgató, hogy a jövőben több hangsúlyt fektetnek a marketingre és más országokban a termékek kereskedelmi terjesztésére. Egy HTC-vel kötött megállapodás keretében pedig mérnököket kap a cég Taiwanból, akik segítik a hardveres üzletág további alakulását.

Csordogálnak az "egyéb tétek" bevételei

Az Egyéb Téteknek nevezett "innovációs projektek" továbbra is veszteséget termelnek, az utóbbi három hónapban 812 millió dollárba került a működési költségük, de lassan nőnek az ezekből származó bevételek is - ezúttal 302 millió dollárt gyűjtöttek be az olyan projektek mint a Nest, Verily vagy a Fiber. Ezeknek a projekteknek a konkrét eredményéről a Google soha nem számol be részleteiben, de sejthető, hogy az okosotthon-kiegészítőket fejlesztő Nest termeli a bevételek nagy részét. A cég folyamatosan új termékekkel jelenik meg a konzumer réteg számára és frissíti az árucikkeket, például szeptemberben jelentette be az olcsóbb Nest okostermosztátot és különböző otthoni biztonsági eszközöket.

Másik fontos projektként a pénzügyi igazgató a Waymót emelte ki, amely Michigenben is elkezdi a tesztelést, és így már hat államban lesz jelen az önvezető járműveivel. Az új tesztek főleg a hideg időjárásra, a havas és jeges utakra vonatkoznak majd, hogy az önvezető technológia ilyen körülmények között is meg tudja majd állni a helyét. Ezúttal viszont a XXVI Holdings nem került szóba, amely a szeptemberi hírek szerint az említett leánycégeket fogja magába olvasztani, hogy a Google jogi szempontból is teljesen elkülönüljön tőlük.

A sok projekt sok munkatársat is igényel, így már több mint 78 ezren dolgoznak a teljes vállalatnál, amelyből közel 2500 fő ebben a negyedévben kezdte el munkáját. Mint az igazgatósági tagok beszámoltak, a bővítés főleg a felhős részlegen történt. Ez a növekedési ütem viszont közel sem számít olyan kiemelkedőnek, mint a vállalat megelőző negyedéve, mikor elképesztően nagy arányú 20 ezer fős volt a bővülés. Összességében viszont egy jó negyedévet zárt az Alphabet, amelyet ezúttal EU-s bírság sem tört meg az előző negyedévvel ellentétben.