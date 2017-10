Előretörnek a magyar diákok a hálózat üzemeltető versenyeken

Harmadik helyen végzett a magyar versenyző, azaz jelenleg a BME-re járó Varga Ákos a szakmák világbajnokságaként számon tartott WorldSkills versenyen IT hálózati rendszerüzemeltető kategóriában. A két évente rendezett szakmai világversenyen nem csak az IT-s munkakörök, hanem közel 50 kategória legjobb, 23 évnél fiatalabb tanulói mérkőznek meg, így a magyarok is indítottak versenyzőt például bútorasztalos, cukrász és virágkötő kategóriában is. A múlt héten Abu Dhabiban zajlott négy napos verseny hálózat üzemeltető kategóriájában a diákoknak külön kellett Cisco, Linux és Windows hálózati feladatokat elvégezniük.

A feladatokat már a verseny előtt három hónappal kiadták a szervezők, de az eseményen a kiírásnak legalább a harmadát módosítják a versenyszabályzatnak megfelelően, a Linux modulnak például a fele megváltozott, hogy ne csak előre betanult kódokat írjanak a résztvevők, hanem élesben is mindent újra kelljen gondolniuk - magyarázta a HWSW kérdésére Varga Ákos. Mint megtudtuk, a Cisco modul során virtuális környezetben 10 eszközön dolgoztak a versenyzők, amelynek részét képezték többek közt forgalomirányítók, kapcsolók és tűzfalak. A versenyzőknek ezeken az eszközökön kellett az alapkonfigurációtól kezdve a forgalomirányításon át a hálózati biztonságig különböző feladatokat megoldani. "A feladatok globális rálátást igényeltek az egész tesztkörnyezetre" - tette hozzá a magyar versenyző.

Az utolsó napi "titkos feladat" bizonyult a legérdekesebbnek, amelyen egyrészt a Cisco Pocket Tracer programjával kellett konfigurálni és beállításokat végezni. Másrészt az ügyfelek által megfogalmazott módon, a rendszerben felmerült hibákat kellett megoldani. Olyan tipikus hibajelentésekkel szembesülhettek a versenyző diákok, mint például "Nincs internet!" vagy "Kérem vissza az XP-t mert Windows 10-en nem érem el a fotóimat!". A zsűri pontozta, hogy a résztvevők milyen módon jutottak el a megoldáshoz - utóbbi feladatnál például a hálózati Home mappa visszacsatolásához. Két óra alatt összesen 10 kisebb-nagyobb hibajegyet kellett kipipálni a versenyzőknek, miközben nem lehetett külső forrásokat, internetet, sem jegyzeteket használni.

Jól vizsgázott a hazai érettségin is a Packet Tracer

A magyar induló felkészítését a Cisco Hálózati Akadémia (röviden NetAcad) hazai tevékenységét összefogó HTTP Alapítvány végezte idén is, mint minden korábbi évben. Az akadémia idén ünnepli 20. évfordulóját, ugyanis a Cisco 1997-ben kezdte el az Egyesült Államokban a keretrendszer és a digitális tananyag fejlesztését. Az azóta folyamatosan fejlesztett tananyag a világon eddig 170 országba jutott el, 20 ezer oktató tanít ennek segítségével majdnem 10 ezer akadémián több mint 1 millió aktív hallgatót - összesen pedig 18 millió hallgató járt a Cisco akadémiák valamelyikére. Mindez jó lehetőséget teremt a vállalatnak, hogy kiképezze saját maga számára az utánpótlást, és mivel a szakképzésben a konkurensek kevésbé aktívak, ezért bebiztosítsa a Cisco termékekhez jól értő dolgozókat más cégeknél is.

A program már 1998 óta működik Magyarországon, sőt a harmadik nyelv volt a mandarint és a franciát követően, amelyre angolról lefordították - tette hozzá Dalos Ottó, a Cisco Magyarország ügyvezető igazgatója. A hazai Cisco-vezér azért is tartja fontosnak a digitális tananyag folyamatos fejlesztését, mert a szeptemberi World Economy Forum versenyképességi összehasonlítása szerint ugyan Magyarország a 69. helyről a 60. helyre került, de a versenyképességet rontó tényezők között a jelentés első helyen a "nem megfelelően képzett munkaerőt" említi. Egy korábbi cikkünkben is megírtuk, hogy a Cisco a szakképzés-fejlesztésben látja az informatikushiány pótlásának lehetőségét, és bővebben bemutattok a Cisco Hálózati Akadémiájának működését is. Hazánkban jelenleg 280 aktívan oktató működik 150 különböző akadémián - amelyek közé egyaránt tartoznak középiskolák, felsőoktatási intézmények, de főleg szakgimnáziumok -, ahol összesen 14 ezer hallgató tanul.

A tavaly szeptember óta érvényben lévő, sok port kavaró új hazai szakgimnáziumi kerettanterv lehetővé tette a Cisco anyagainak beemelését a tananyagba kvázi elektronikus tankönyvként. A tananyagok része többek közt a CCNA, IT biztonság, magasabb szintű hálózati ismeretek, az IoT és a kódolás. Idén pedig már kötelező volt minden szakgimnáziumi tanulónak szakmai informatikai tárgyból is érettségizni, ahol a gyakorlati feladatok egyik részét a hálózati feladatok megoldása képezte. Mivel a hálózati szimulációs eszközök közül a szakértők szerint a Cisco Packet Tracer volt a legalkalmasabb a feladatokhoz, ezért több mint 3500 diáknak az érettségin is ezt kellett használni, de a HTTP Alapítvány szakértői szerint az eszköz jól vizsgázott - ez az a rendszer, amelyet a diákoknak a WorldSkills versenyen is használniuk kellett.

"Beérett a folyamat, hogy a magyar diákok is a világszínvonalú, naprakész tananyagból tanulhatnak" - mutatott rá Sisák Zoltán, a HTTP Alapítvány elnöke. Mint elmondta, sokáig nem lehetett az IT hálózati kategóriákon az ázsiai versenyzők tudását megközelíteni. Továbbá fontos szerepe van a hálózati tudás megmérettetésének Oroszországban és Brazíliában is, ahol szinte már a versenysporttal lehet a felkészítést párhuzamba hozni. Brazíliában külön központban képzik a verseny résztvevőit, ahol kétéves bentlakásos iskolában végzik a felkészítést. Láthatóan Ausztria és Svájc is egyre eredményesebb a versenyeken, 2012-től kezdve pedig Magyarország is elkezdett nemzetközi sikereket elkönyvelni. Jövőre Magyarország rendezi a szakmák Európa Bajnokságát vagyis az EuroSkillst, ahonnan szintén dobogós helyezésekkel tértek haza a magyar csapatok az utóbbi években, úgyhogy jövőre is ez a cél, melynek érdekében a felkészítés már most is tart.