Ismét az Azure a Microsoft negyedévének sztárja

Nem panaszkodhat szeptember 30-ával zárult üzleti negyedévére a Microsoft: a redmondi cég frissen közzétett jelentése szerint az időszakban 12 százalékkal növelte bevételét, amely így 24,5 milliárd dollárra hízott, nyereségét pedig ennél is tempósabban gyarapította, az 16 százalékos növekedéssel 6,6 milliárd dollárnál állt meg. Ezzel Satya Nadella vezérigazgató szerint a vállalat az időszakban, amely egyébként a Micorsoft naptára szerint már a 2018 Q1-es üzleti negyedévnek számít, túlteljesítette a két évvel korábban kitűzött pénzügyi célokat. A negyedév bajnoka, ahogy az utóbbi időben megszokhattuk, most is az Azure volt.

Productivity and Business Processes

A növekedésből az Office és Dynamics termékeket, illetve a LinkedInt is tömörítő Productivity and Business Processes üzletág is kivette a maga részét: 8,2 milliárd dollár bevételt termelt a cégnek, 28 százalékkal többet, mint egy évvel korábban. Az üzemi nyereség a szegmensben már komótosabban ugyan, de szintén növekedett, 2,9-ről 3 milliárd dollárra. A divízión belül a kereskedelmi Office termékek és felhős szolgáltatások bevétele 10 százalékkal ugrott meg, amelyet elsősorban az üzleti Office 365 emberes, 42 százalékos bevételnövekedése hajtott. A terület növekedése tehát továbbra is töretlen, pedig esetében a korábbi években sem beszélhettünk gyenge teljesítményről. A konzumer szegmenst célzó Office szolgáltatások és termékek 12 százalékkal hoztak idén többet a konyhára, a terület Office 365 előfizetőinek száma pedig 28 millióra emelkedett.

A Dynamics termékek, azaz a hagyományosan az SAP, illetve az Oracle termékei ellen hadba induló szegmens 13 százalékkal hozott többet a konyhára mint tavaly, főként a Dynamics 365-tól kölcsönözve a lendületet, amely 69 százalékos bevételnövekedéssel törte az utat a területen. A LinkedIn bevétele 1,1 milliárd dollár volt az időszakban, illetve a bejelentkezések száma 20 százalékkal nőtt.

Intelligent Cloud

Az Intelligent Cloud részleg 2018 Q1-re vonatkozóan 6,9 milliárd dolláros bevételt közölt, ez ugyancsak egészséges, 14 százalékos növekedést jelent. Az előrelépés az üzemi nyereséget nézve is jól látható, az elmúlt év hasonló időszakában jelentett 1,77 milliárdról a cég idén közel 2,14 milliárd dollárra növelte azt.

A szerveres termékek és felhős szolgáltatások 17 százalékos bevételnövekedést hoztak, amelynek élharcosa nem meglepő módon az Azure volt: utóbbi 90 százalékos

plusszal csaknem duplázta tavalyi bevételét. A piaci szereplők étvágya tehát továbbra sem csökken a felhős kapacitás iránt, így továbbra is az Azure a Microsoft negyedévek sztárja. Ehhez jönnek még hozzá a "hagyományos" szerveres szolgáltatások az Enterprise Services zászlaja alatt, ezek ugyanakkor csak 1 százalékkal tudtak gyarapodni az elmúlt év során.

Windows, Xbox és a Surface-ek

Végül de nem utolsó sorban térjünk ki a "More Personal Computing" kategóriára is, a részleg legfőképp a Windows értékesítéseiért felel. A szegmens összesen 9,4 milliárd dollár bevételt termelt, ez gyakorlatilag stagnálást jelent a tavalyi értékhez képest - nem úgy az üzemi nyereség terén, ahol viszont számottevő előrelépést produkált a divízió, a tavalyi 2,03 milliárd dolláros összeget egészen 2,56 milliárdig tornázta fel. A Windows OEM bevétel 4 százalékkal lett több ebben a negyedévben, míg a kereskedelmi Windows termékek és szolgáltatások 7 százalékkal hoztak többet mint egy évvel ezelőtt. A keresések kapcsán befolyó hirdetési bevételek is láthatóan felhíztak, 15 százalékkal - a cég platformján nem csak több volt a keresés, de az időszakban egy keresésre is nagyobb bevétel jutott.

A nemrég debütált Surface Laptop az ugyancsak ide sorolt Surface kategóriát 12 százalékkal lendítette előre, itt a cég pontos számot is elárult, 1,03 milliárd dollár bevételt hoztak a szóban forgó három hónapban az eszközök. A játékosokat célzó részleg szűk 1 százalékkal tudott növekedni, így 1,89 milliárd dollárnál állt meg a bevétel. Ennek oka, hogy bár az Xboxot célzó szoftverek és szolgáltatások derekas, 21 százalékos bevételnövekedést produkáltak, sőt az Xbox Live aktív felhasználóinak száma (noha az nem derül ki hogy havi vagy napi felhasználókról van szó) 53 millióra nőtt az egy évvel ezelőtti 47 millióról, ugyanakkor hardveroldalon gyengén teljesített a cég - ez hamarosan változhat, hiszen heteken belül elrajtol majd a vállalat új, Xbox One X konzolja.