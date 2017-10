A Google segítségével kínál hibrid felhőt a Cisco

Partnerségre lép egymással a Cisco és a Google, aminek köszönhetően előbbi cég már hibrid felhős megoldást is kínálhat majd. Az együttműködés egyik legnagyobb hozománya a Cisco HyperFlexre épülő privát és a Google publikus felhőjén átívelő Kubernetes támogatás, ami az Istio mikroszerviz menedzselőjével, és az Apigee nagyvállalati API menedzselőjével egészül ki. Az együttműködésből mindkét fél profitálhat, ugyanakkor saját publikus felhő híján a Ciscónak nagyobb szüksége lehet a Google-re és annak szolgáltatására, amivel karöltve vonzóbbá teheti hiperkonvergens rendszereit. A kiemelt ügyfelek jövő év első felében élhetnek a partnerség adta lehetőségekkel, az általános elérhetőséget pedig 2018 második felére datálja a Cisco, amely a teljes körű a technikai támogatást is biztosítja majd.

Az együttműködésnek hála a HyperFlex rendszerekkel rendelkező felhasználók majd helyi katalógusban szemezgethetnek a Google felhős szolgáltatásaiból, a fejlesztők pedig ugyanazokkal az eszközökkel, ugyanabban a környezetben, konzisztensen fejleszthetnek rendszer on-premise és publikus felhős részére. A szolgáltatások között természetesen a Kubernetes is jelen van. A Cisco az elmúlt néhány hónapban láthatóan fókuszba helyezte a de facto sztenderd konténeres menedzsmentplatformot, a közelmúltban bemutatott ACI hálózat automatizáció szoftver 3.0-s verziója is Kubernetes integrációval is gazdagodott. A Cisco egyébként közel ül a tűzhöz, a cég a Google-lel egyetemben kiemelt tagja a Cloud Native Computing Foundation (CNCF) független iparági testületnek, amely a különféle Linux-alapú felhős fejlesztéseket fogja össze, élükön a Kubernetessel.

Az on-premise, kvázi privát felhős alapokat a Cisco tavaly tavasszal bemutatott hiperkonvergens rendszere, a HyperFlex biztosítja. Az előre integrált, szervert, tárolót és hálózati egységet egyaránt tartalmazó csomaggal nagyban leegyszerűsíthető az üzemeltetés, azzal nagy kapacitást és teljesítmény érhető el relatíve költséghatékonyan. A rendszerből az idei év elején jelent meg a 2.0-s verzió, amelyből már all-flash, azaz tisztán SSD-vel szerelt kiépítés is elérhető. Emellett a Cisco már rendszerben található fabrikot is megnyitotta, így más rendszerekkel is keverhetővé, összevonhatóvá vált a HyperFlex. A Cisco szerint a lépéssel megelőzhető az úgynevezett informatikai "silók" kialakulása, amelyek kvázi átláthatatlanul bonyolult rendszert alkotva szinte lehetetlenné teszik a hatékony üzemeltetést.

Mindez ugyanakkor eddig kevésnek bizonyult a sikerhez, a Cisco negyedéves pénzügyi eredményei alapján az adatközpontos eladások nem akarnak meglódulni, a számok szerény, 3-5 százalékos növekedésről árulkodnak. A cég minden bizonnyal ezen szeretne változtatni, a Google-lel kötött partnerség is erre irányulhat. Kérdés, hogy ezzel sikerül-e vonzóbbá tenni a HyperFlexet, amelynek egyik problémája épp az, hogy nem elég differenciált a konkurensek termékei mellett. A Cisco látszólag elkötelezett a rendszer iránt, nyár végén egyik beszállítóját, a szoftveres tárolómegoldásokat fejlesztő Springpath-t is felvásárolta. A HCI egyébként ígéretes új iránynak tűnik jelenlegi 2 milliárd dollár körüli össz-értékesítéssel és 2019-ig prognosztizált 65 százalékos évi átlagos növekedési ütemével.

Saját felhő nélkül nehéz

A Google-lel kötött partnerség valahol kényszerű lépés volt, hisz a Cisco saját publikus felhője, az Intercloud szertefoszlott, a cég tavaly decemberben jelentette be, hogy bezárja megoldását. A lépés nem volt meglepő, ugyanis egyelőre nagyon kevés szereplő tudta megvetni a lábát a globális publikus felhős piacon. Az Amazon-Google-Microsoft hármas mellett az IBM és az Oracle számít komolyan vehető szereplőnek, míg a HPE (és immár a Cisco) teljesen feladta ilyen irányú törekvéseit. A legfőbb problémát az jelenti, hogy a terület elképesztően tőkeigényes, világszerte adatközpontok tucatjait kell felépíteni és működtetni - miközben árban mélyen a vezető szereplők alá kellene menni, ráadásul ez az üzlet önmagában nem is túl jövedelmező.