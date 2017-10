Meglepte az elemzőket az Amazon

Derekas lendületet kapott az Amazon az idei harmadik üzleti negyedévben, a vállalat frissen közzétett pénzügyi jelentése jócskán túllőtt az elemzők várakozásain, a teljesítmény hatására pedig október 26-án a cég részvényei is kilőttek - mintegy 8 százalékot. Noha a bevétel megszaladt, a vállalat szokásához híven most sem ült sokáig a befolyt összegeken, azokat rögtön el is kezdte visszaforgatni, így a növekedés a profit terén már nem érhető tetten ilyen látványosan.

A cég bevétele nem kevesebb mint 34 százalékkal növekedett az időszakban, az előző év 32,7 milliárd dollárjáról 43,7-re - ebbe már beleszámít az idén nyáron felvásárolt Whole Foods Market 1,3 milliárdos bevétele is, továbbá 124 millió dollárért a kedvező valutaárfolyamok felelnek - de még ezeket leszámítva is 29 százalékos a növekedés 2016 Q3-hoz képest. A vállalat ugyanakkor a költekezés terén sem fogta vissza magát, a profit növekedése így már jóval konszolidáltabb, az az elmúlt egy éves időszakban, 252 millió dollárról 256-ra kúszott fel.

A cég marketingre ebben a három hónapban sem sajnálta a pénzt, új Echo seregének és más termékeinek promotálása közel 2,5 milliárd dollárba került. Eközben a cég munkaerő-állománya is gyors ütemben sokasodik, teljes és részmunkaidős dolgozóinak számra 2016 második fele óta csaknem duplájára nőtt.

A vállalat stabil bázisát továbbra is az Egyesült Államok piaca jelenti, ahol árbevételét az elmúlt év hasonló időszakához képest 18,9 milliárdról most 25,4-re hizlalta. Ehhez ugyanakkor már jelentősen csökkenő üzemi nyereség társult, az 255 millióról 112 milló dollárra esett vissza, ami több mint 56 százalékos csökkenést jelent. De a trend a nemzetközi piacon is hasonló: bár a bevétel 10,6 milliárdról 13,7-re növekedett, a tavaly ilyenkor jelentett 541 milliós üzemi veszteség értéke idén már 936 millió dollár.

A megmentő, ahogy azt a cégnél megszokhattuk, most is a felhős szegmens, azaz az AWS, amely végre a bevételnövekedés mellett üzemi nyereségét is jelentősen növelni tudta. A részleg a 2016-os 3,231 milliárd dolláros bevételt követően az idei Q3-ban 4,584 milliárdot termelt, üzemi nyeresége pedig 861 millióról 1,17 milliárdra gyarapodott. Az üzletág tempós növekedését jól illusztrálja, hogy az immár a cég bevételeinek 11 százalékáért felel - a sikeres részlegnek köszönhetően pedig az Amazon már zsinórban tizedik negyedéve mondhatja magát nyereségesnek.