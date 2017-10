Nyugdíjazza a Kinectet a Microsoft

Befejezi a Kinect gyártását a Microsoft. Az elsősorban az Xbox játékkonzolhoz tervezett kiegészítő bő hét év után kerül le a polcokról, nagyjából 35 millió darab értékesített terméket követően. A tulajdonosokat ugyanakkor nem hagyja (teljesen) cserben a gyártó, az ígéret szerint a kontroller támogatása megmarad, ugyanakkor a fejlesztői eszközök jövője egyelőre kérdéses. A Kinecten dolgozó szakembereket más, hasonló technológiát alkalmazó projektekre csoportosította át a cég. Ennek köszönhetően a technológiákat, illetve a Kinect fejlesztésénél szerzett tapasztalatokat más területeken kamatoztatja a Microsoft, a Kinect egyes részei a Hololensben, a Windows Helloban, illetve a Cortana személyi asszisztensben is visszaköszönnek.

A lépés annak fényében nem meglepő, hogy a Microsoft az utóbbi években érezhetően hanyagolta a termék propagálását, az emberi mozgásra építő kontroller gyakorlatilag jó ideje tetszhalott állapotban hánykolódott a cég hardverkínálatában. Ez különösen igaz az Xbox One lassan négy évvel ezelőtti bemutatása óta, a PlayStationnel folytatott csata hevében ugyanis a Microsoft visszakanyarodott a tradicionális kontrollerek mezejére, amikor a mozgáskövetős kontroller 2014 derekán kikerült az alapcsomagból.

Az elsősorban videojáték-konzolok irányításához tervezett Kinectet még 2010-ben mutatta be a Microsoft. A termékkel új alapokra próbálta helyezni a vezérlést a cég, a Kinectnél ugyanis a kontroller szerepét maga az emberi test tölti be. Az újszerű elképzelésen alapuló - a Microsoft által anno forradalminak titulált - termék fejlesztését elsősorban a megközelítést nagy sikerrel alkalmazó Nintendo Wii inspirálta. Ennek megfelelően a Kinectet elsősorban családi- és partijátékokhoz szánta cég. Az innovatív irányítási rendszer bizonyos játéktípusoknál nagyon jól működik, másoknál (pl. szimulátorok) viszont kvázi használhatatlan. Egyes játékoknál ugyanis nehezen kivitelezhető, hogy a játékos ne fogjon valamit (pl. kormányt) a kezében, miközben mozdulatokat imitál.

Megelőzte a korát

A Kinect azonban nem csak az újfajta vezérlési mód miatt lehet emlékezetes, a Microsoft kontrollere ugyanis konzumer eszközök esetében elsőként vetette be a gépi tanulást, amelyhez ráadásul 3D-s nyomkövetés, illetve hangfelismerés is társult. A 2010-ben még futurisztikusan hangzó, mostanra viszont már néhány okostelefonban is megtalálható technológiákkal ugyanakkor nem sikerült egyértelműen megreformálni a játékok irányítását. Ehhez persze az árazás is hozzájárult, a kontrollerért ugyanis mintegy 40 ezer forintot kért a Microsoft, amely már önmagában is sokakat visszatartott a vásárlástól, hiába kapott még PC-s támogatást is az eszköz.

Az előremutató technológiát ugyanakkor igazolja, hogy a terméket sokan alternatív célokra vásárolták meg, például 3D szkennernek, erre ugyanis kifejezetten jó vételnek számított. Ezt látva a Microsoft 2011-ben egy hivatalos SDK-t is kiadott, amelyet nem kereskedelmi, kutatási célokra bárki ingyenesen használhatott. Erre építve számos kutatásban is szerepet kapott a Kinect, a New York állambeli Cornell Egyetem például a különféle emberi cselekvések felismeréséhez alkalmazta az eszközt, sikerrel.