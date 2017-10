"Drónrendszámtáblát" vezet be a DJI

A kisebb-nagyobb hobbi és kereskedelmi drónok használatának szabályozása, illetve a vonatkozó törvények betartatása nem könnyű feladat a hatóságok számára, hamarosan azonban a legnagyobb dróngyártó vehet le némi terhet a vállukról: a kínai DJI a napokban jelentette be a tilosban járó kis repülők beazonosítására szolgáló termékét.

Az AeroScope névre keresztelt eszköz, ahogy a cég fogalmaz "elektronikus drón-rendszámtáblaként" működik. A kifejezetten a hatóságok számára fejlesztett készülék a drón és pilótája közötti rádiókapcsolatba hallgat bele, majd abból fontos információkat nyer ki, a gépre és tulajdonosára vonatkozóan. A rendszer többek között olyan adatokat gyűjthet be, mint a drón aktuális pozíciója, magassága, sebessége és haladási iránya, a felszállás helye, valamint a pilóta földrajzi pozíciója, mindezt valós időben. Ezeken túl az AeroScope a drón sorozatszámát is megszerzi.

Az eszközt a DJI a korlátozott légterek megsértése esetén kiérkező hatóságoknak szánja, akik repülőterek, börtönök vagy egyéb, a civil drónkezelők számára tiltott területeknél vehetik annak hasznát. A megoldás a DJI összes drónjával használható, illetve a cég közleménye szerint más gyártóktól származó drónoknál is bevethető, bármilyen hardvermódosítás nélkül, noha arra pontosan nem tér ki, hogy pontosan mely rivális cégek eszközeit követhetik vele a hatóságok.

A cég emellett a pilóták edukációját is agresszívabbra veszi: Knowledge Quiz kezdeményezésével azoknak a drónok első reptetése előtt helyesen kell válaszolniuk a DJI GO 4 mobilalkalmazásában felugró, a négyrotorosok kezelésére vonatkozó alapvető kérdésekre. A vállalat összesen kilenc kérdést tesz fel, amelyeket hibátlanul kell a pilótának megválaszolnia, különben a gép a földön marad - a felhasználók persze a kvíznek akárhányszor nekifuthatnak. A kérdések az app október végi frissítésével érkeznek meg, először csak az Egyesült Államokba, majd később további országokba is, igazodva azok szabályozásaihoz.

Nem meglepő, hogy a DJI igyekszik több oldalról is belehúzni biztonság terén, a cégnek ugyanis az elmúlt időszakban jócskán akadtak problémái: idén augusztus végén a cég alkalmazásában egy felhasználói adatokra vadászó plugin bukkant fel, néhány héttel korábban pedig az amerikai hadsereg jelentette be, határozatlan időre felfüggeszti a kínai vállalat drónjainak használatát, ugyancsak biztonsági kockázatokra hivatkozva. Részletes indoklást a hadsereg nem közölt, mindössze annyit, a cég termékeit érintő szoftveres sebezhetőségek miatt vonják be az eszközöket, amelyekből az utasítások szerint minden akkumulátort és adathordozót is el kell távolítani, továbbá a DJI alkalmazásait is törölni kell minden eszközről.