Itt az Android 8.1 Developer Preview

A stabil Android 8.0 augusztusi élesítése után bő két hónappal a Google bejelentette, megérkezett a rendszer 8.1-es verziójának Developer Preview kiadása. A bétát, amellyel elérkezünk a 27-es API szinthez, a fejlesztők már letölthetik, illetve alkalmazásaikat is elkezdhetik hozzáigazítani a szoftver által kínált új funkciókhoz. A szoftver kapcsán a Google a szokottnál tempósabb kiadási ciklusokat ígér, az Android 8.1-ből összesen két előzetes verzió érkezik: a most rajtoló példányt a tervek szerint novemberben követi majd a Preivew 2, decemberben, vagy január elején pedig a végleges verzió is elérhetővé válik.

Kézműves gépi tanulás

Az első béta legfontosabb újdonsága kétségtelenül a frissen bevezetett Android Neural Networks API, vagy röviden NNAPI, amelyet a cég a helyben, azaz magán a készüléken végzett, teljesítményigényes gépi tanulási folyamatokhoz hozott létre. Az NNAPI egy alapvető réteget kínál, amelyen az olyan, magas szintű gépi tanulási keretrendszerek futtathatók, mint a TensorFlow Lite vagy a Caffe2. A megoldással már korábban kiképzett gépi tanulási modellek engedhetők rá az eszközökön tárolt adatokra, azokkal így olyan feladatok végezhetők el, mint a képosztályozás, netán a felhasználói viselkedés előrejelzése.

A helyben végzett műveleteknél persze nem állnak rendelkezésre olyan erőforrások, mint a felhős hátterű rendszerek esetében, ugyanakkor a megoldásnak több előnye is van. Egyik ilyen, hogy nem kell például a hálózati késleltetés miatt aggódni, így akár online kapcsolat nélkül is gyorsan végrehajthatók az egyes műveletek, ami például a videós AR alkalmazásoknál lehet kritikus, ahol a megjelenített tartalmaknak valós időben kell követniük a kamera képét. Értelemszerűen nagy előny továbbá a hálózati lefedettségtől független, folyamatos rendelkezésre állás, valamint a fejlesztők oldalán az is, hogy nem kell a feladatokat elvégző felhős háttérszolgáltatásokért fizetniük. A helyi végrehajtás a személyes adatok biztonsága szempontjából is megnyugtatóbb lehet, hiszen a feldolgozott információk nem hagyják el a telefont.

A Google mindezek mellett azt is kiemeli, hogy a neurális hálókhoz fejlesztett célhardverekkel a hasonló feladatok már jóval hatékonyabban végezhetők el, mint a mezei CPU-kkal. Ilyen alegységet láthatunk többek között az utóbbi napokban megtépázott hírnevű új Pixelekben, de az már a Huawei legfrissebb, Kirin 970 lapkájának fegyvertárába is bekerült - közben pedig a konkurencia is rákapcsolt a területen, a neural engine az Apple A11 Bionic lapkájában is ott van. Egyelőre persze hasonló alegységeket csak maroknyi készülékben találunk, a korábbi modellek vélhetően kénytelenek lesznek továbbra is hagyományos processzoraikra támaszkodni.

A keresőóriás ezzel együtt a koncepció hátrányait sem takargatja: a gépi tanulásos feladatok, még az energiahatékonyabb célhardverekkel is számottevően lefaraghatnak az akkus üzemidőből, a cég így arra biztatja a fejlesztőket, hogy különösen a hosszabb ideig futtatott műveleteknél folyamatosan ellenőrizzék az akku töltöttségét. Egy másik hátulütő lehet az alkalmazások mérete. A gépi tanulási modellek ugyanis önmagukban nagyok lehetnek, így azokra mindenképp érdemes odafigyelni - akár az alkalmazás telepítése után letölteni őket.

RAM-barát és biztonságosabb appok

A 8.1-es Developer Preview újdonságai azért nem merülnek ki az NNAPI-ban, az egyebek mellett az értesítések terén is hoz változásokat. Eggyel rövidebbre foghatja a bosszantó appok pórázát, hogy az alkalmazások az új verzióval csak másodpercenként egy értesítési hangot játszhatnak le, az ennél gyakoribb jelzéseket a rendszer egyszerűen figyelmen kívül hagyja. A kevés RAM-mal szerelt készülékek gazdái is örülhetnek majd a frissítésnek, az ugyanis az appok promotálásakor a Play Store-ban külön jelzi majd számukra, hogy mely szoftverek tudnak kevesebb memória mellett is vállalható felhasználói élményt nyújtani. Az egyelőre béta verziós frissítés a böngészést is biztonságosabbá teheti: a Safe Browsing API-n keresztül az appok észlelhetik, ha az általuk használt WebView olyan webhelyre navigál, amelyet a Google nem biztonságosként tart számon - ilyenkor az alkalmazás figyelmeztetheti is a felhasználót a fenyegetésről, illetve a fejlesztők automatikus válaszlépéseket is beállíthatnak, például hogy az app rögtön lépjen vissza a legutóbbi biztonságos felületre.

Mindezek mellett más, kisebb változások is érkeznek, mint a Shared Memory API, amellyel különböző appok vagy folyamatok számára hozható létre, illetve kezelhető egy közös, anonim módon megosztott memóriarész. Az ujjlenyomatok kezelésén is faragott valamicskét a cég, új hibakódokat tett elérhetővé azokra az esetekre, ha a felhasználó túl sokszor próbálná feloldani a telefont ujjlenyomatával sikertelenül, illetve ha egy az adott eszköz gyártójára vonatkozó, specifikus hiba jönne elő.

A legújabb Android 8.1 Developer Preview az első és második generációs Pixel és Pixel XL telefonokra, valamint a Pixel C táblagépre, illetve a Nexus 6P és 5X modellekre érhető el, akár az android.com/beta oldalon regisztrálva, akár manuálisan feltéve a rendszerképet. Utóbbiak telepítése kapcsán a Google itt kínál részletes leírást.