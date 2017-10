AMD: ismét nyereségesek vagyunk!

Jelentősen növelte bevételét az AMD, a tavalyi 1,3 milliárdos forgalmat 26 százalékkal múlta felül a cég, ezzel a harmadik negyedévben 1,64 milliárd dollár folyt be a chiptervező kasszájába. Talán még ennél is jobb hír, hogy ezzel párhuzamosan egyértelmű nyereségbe csapott át a negyedévek óta tartó veszteséges időszak, így az egy évvel ezelőtti igen vastag, 406 milliós veszteség helyett 71 millió dolláros profitot könyvelt el az AMD. A vállalat elvárásai szerint tartható lesz a nyereséges ütem, ám a következő negyedévben kissé megtorpanhat a lendület, enyhe visszaesésre számít az év végéig a cég.

Még mindig húz a Ryzen

A harmadik negyedévben a kliensprocesszorokkal és GPU-kkal foglalkozó üzletág bevétele nagyot nőtt, hála az asztali Ryzen processzoroknak, illetve a Polaris- és Vega-alapú Radeon videokártyáknak. Az ugrás tetemes, az egy évvel ezelőtti szerény 472 millió dolláros forgalmat 74 százalékkal szárnyalta túl a chiptervező, így a végösszeg 812 millió dolláron állt meg. A vállalat vezérigazgatója, Lisa Su elmondta, hogy a Ryzen 5 és Ryzen 7 asztali CPU-kra kiugró az igény, a viszonteladók visszajelzései alapján a végfelhasználók 40-50 százaléka választott PC-jéhez ilyen processzort a második és harmadik negyedévben.



Ez ugyanakkor nem elég a teljes boldogsághoz, hisz az eladások nagyobb részéért felelős OEM gyártóknál egyelőre közel sem áll ilyen jól a Ryzen szénája. Su szerint most arra helyezik a hangsúlyt, hogy felgyorsítsák az adaptációt, amely optimális esetben a következő év első felében megtörténhet. A vezérigazgató hozzátette, hogy a Ryzenek átlagos eladási árai jók, sőt, a harmadik negyedévben még nőtt is az összeg, vélhetően többek között a drágább, Threadripper modelleknek hála.

Emellett egy legalább ennyire fontos feladat lesz a mobil Ryzenek, tehát a notebookokhoz tervezett, Zen CPU magokat és Vega GPU-t kombináló lapka bevezetése. A Raven Ridge kódnevű termékek első példányait már szállítja az AMD, az utolsó negyedévben pedig az első konfigurációk is megérkezhetnek, Su ígérete szerint elsőként az Acer, a HP, és a Lenovo jelentkezik Ryzen processzorra épülő laptopokkal, amelyek pár héten belül megvásárolhatóak lesznek. Az első fecskéket követően jövő év első negyedévében érkezhetnek a prémium modellek, amelyeket a második negyedévben további notebookok követhetnek az AMD reményei szerint.

A vezérigazgató a GPU-król is szót ejtett, amelyek szintén nagyot mentek, Su rekordforgalomról, illetve jelentősen megugrott átlagos eladási árról beszélt. A pozitív eredmények valószínűleg elsősorban a bányászláznak köszönhetőek. A cég vezetője utóbbi enyhülését látja, amelynek eredményeképp az utolsó negyedévre normalizálódhatnak a készletek, megszűnhet a nyár óta tartó hiány, az árak pedig lassan visszaállhatnak a korábbihoz hasonló, normális szintre.

Lassan indul meg az Epyc szekere

A kiugróan jó klienstermékes eredménnyel szemben nem brillírozott a nagyvállalati, beágyazott és a semi-custom (nagy részt konzolos) processzorok divíziója. Itt gyakorlatilag stagnált a forgalom, a tavalyi 835 milliós bevétel 1,3 százalékkal 824 millióra esett vissza. Az AMD nem részletezi, hogy az összegnek pontosan mekkora része származik a nyáron bemutatott Epyc szerverprocesszorokból, de vélhetően nem sokkal több, mint egy évvel korábban, ugyanis Su szerint a konzolos chipek iránt idén is egészséges a kereslet. Ez elsősorban épp most, tehát az év második felében manifesztálódik a pénzügyi eredményekben, a Sony és a Microsoft játékgépeiből ugyanis jellemzően a karácsony előtti néhány hétben fogy a legtöbb, a gyártók is ehhez igazítják megrendeléseiket.

Ezek alapján jövő év első negyedévet rajzolhat majd pontosabb képet az Epyc processzorok forgalmáról. A HP és a Dell az utolsó simításokat végzi az AMD platformjára épülő szerverein, amelyek még az utolsó negyedévben piacra kerülnek. Emellett a nagy felhőszolgáltatók is építenek az Epycre, a Baidu, a Microsoft, illetve a Tencent is rendelet a processzorokból. Erre alapozva az AMD arra számít, hogy a 2018-as forgalom számottevő része származik majd szerverprocesszoraiból. Jövő év első felében kiderül, hogy ez képes lesz-e legalább kompenzálni az első két negyedév jellemzően gyengébb konzolos igényeit. Su a semi-custom termékekkel kapcsolatban megemlítette, hogy itt legközelebb a jövő év második felében számítanak nagyobb lökésre, ekkor ugyanis új egyedi lapkák készülnek el, ám azt egyelőre nem tudni, hogy ezek újabb játékkonzolokat, vagy egy egészen más felhasználási területet céloznak majd.

A licencekből is csorog a pénz

Végül, de nem utolsó sorban az AMD közöle, hogy lezártak egy licencelési vitát, amelyből szintén hozzájárult a divízió forgalmához. Egyelőre sem a szereplők, sem pedig a megállapodás értelmében kapott összeg nem ismert, azonban vélhetően egy a még év elején indított eljárás eredményéről van szó, amelyben az LG, MediaTek, Sigma Designs, és Vizio négyest gyanúsította meg néhány GPU-s szabadalom jogtalan felhasználásával az AMD. A cég ehhez kapcsolódóan elmondta, hogy egy IP-t (áramköri egység) is sikerrel értékesített, a csőben pedig további licencmegállapodások vannak, azonban ennek ellenére ez a tevékenység a jövőben is csak a bevételi források egy mellékágát képviseli.

A pénzügyi eredményeket taglaló konferenciahívásban több kérdés firtatta az AMD 2018-as stratégiáját, illetve azon belül is az egyes gyártástechnológiákat. Ezekre reagálva Lisa Su nem mondott túl sok konkrétumot, a sorok között olvasva azonban egyre inkább úgy fest, hogy az AMD jövőre érkező új termékei a GlobalFoundries 12 nanométerére, illetve a TSMC 7 nanométerére épülnek majd. Su hangsúlyozta, hogy a két szerződéses bérgyártó 7 nanométeres eljárásira helyezik a legnagyobb hangsúlyt, a mérnökök nagy része már az ezekre alapozó termékeken dolgozik. Bár a modell rugalmasságot biztosít, a mindezt lehetővé tévő tavalyi megegyezés értelmében minden egyes más bérgyártóval megmunkáltatott szilícium wafer után kártérítés illeti a GlobalFoundriest.

Az AMD a következő negyedévben szerényebb, körülbelül 1,43 (+/-3%) milliárd dolláros bevételre számít, ami a 2016 utolsó negyedévében elért 1,1 milliárdos értéknél nagyjából 30 százalékkal lenne magasabb.