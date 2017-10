Hamarosan érkezhet Facebookra a 4K videó

Nemsokára búcsút lehet mondani a Facebookon megjelenő homályos videóknak, mivel a cég megerősítette a TechCrunch kérdésére, hogy már teszteli a 4K videófeltöltési lehetőséget és az UHD-1 felbontást. Néhány céges oldal már most is képes 4K videókat közzétenni a közösségi oldalon, illetve ebben a minőségben lehet megtekinteni is a felvételeiket.

A változás minden bizonnyal a Facebook régen beharangozott saját videós szolgáltatásával áll összefüggésben, amelyet először az Egyesült Államokban indított el, de a cég ígérete szerint "hamarosan" elérhető lesz minden néző és tartalom előállító számára. A Watch élő vagy felvételről lejátszott, a Facebook számára készített egyedi műsorokból áll, amelyek egy tematika köré csoportosulnak vagy pedig egy történeti szálat követnek, akár egy videoblogger önálló tartalmait vagy egy híres ember meghívott vendégeit mutatják be - vagyis a szolgáltatás a Facebook saját fejlesztésű YouTube-kihívója.

A televízióval és más videós platformokkal versenyző Facebook Watch-nak szinte alapkövetelménye lenne, hogy a tartalmak nézhető minőségben jelenjenek meg, de eddig a közösségi oldal videóit ez kevésbé jellemezte. Néhány példa az új felbontási minőséggel készült felvételek közül már most is elérhető a Facebookról, mint például egy játék stream vagy egy zenei videoklip.

Elképzelhető, hogy a Facebook a jövőben a néhány perces videókon túl a hosszabb formátumú filmek piacára terjeszkedik, amely terepen már olyan erős versenytársakkal kell szembenéznie a YouTube-on túl mint például a Netflix. Viszonyításképp a YouTube már 2010-ben elkezdte a kísérletezést a 4K videólejátszással, majd 2015-re teljesen kiterjesztette platformon, 2016-tól pedig az élő stream során is elérhető a magas felbontási minőség.

Ehhez képest a Faceobook csak idén júliusban kezdte támogatni a 4K-t az élő 360 fokos stream kapcsán a közösségi oldalon. A hagyományos videók viszont sokáig megragadtak a 720p-s felbontásnál, valószínűleg a gyakori mobilhasználat miatt - ugyanis több mint havi 1 milliárd aktív felhasználó csak mobilról nyitja meg az oldalt a 2016-os év végi adatok szerint. Ezen a hozzáálláson (de nem feltétlen a mobilhasználati arányon) változtathat a Facebook Watch, amennyiben a cég világszinten kiterjeszti a szolgáltatást, és a videónézőknek már nem lesz elég a jelenlegi minőség, mivel ennél magasabb felbontáshoz szoktak hozzá.