Két héten belül rajtol az Xbox One X

Már a küszöbön a Microsoft legújabb játékkonzolja, a vállalat megerősítette az Xbox One X leleplezésének és bolti rajtjának dátumát. A platform kedvelőinek már nem kell sokat várni, a készülék november 6-án, egy nagyszabású rendezvényen mutatkozik be, majd másnap, ahogy a vállalat fogalmaz, "az Xbox történelmének legnagyobb globális termékrajtja" során válik elérhetővé.

Nagy termékrajt ide vagy oda, a cég közleményében mindenkit arra biztat, hogy ha első nap hozzá akar jutni a géphez minél előbb adja le előrendelését. A bejelentés New York-i rendezvényét lehetőség lesz online is követni a Mixer.com felületén, akár PC-n, konzolon vagy androidos, netán iOS-es Mixer appon, de a cég Twitch-en, YouTube csatornáján, illetve Facebook Live-on is közvetít majd, így lesz bőven alternatíva az egy órás esemény megtekintésére.

Az eredetileg Project Scorpióként megismert készülékről a nyár folyamán, az E3-on derült ki, hogy Xbox One X-ként kerül majd a boltokba. A készülék alaposan rálicitál az előd teljesítményére, ahogy a Microsoft szerint az "eddigi legerősebb" konzolról van szó, amely 4K és HDR tartalmakkal is megbirkózik. A gép nettó 499 dolláros áron lesz kapható, azaz ugyanakkora összegért, mint az eredeti Xbox One annak 2013-as megjelenésekor - viszont 100 dollárral drágábban, mint a konkurens PlayStation 4 Pro.

Ezért az összegért ugyanakkor tisztességes hardvert pakol a konzolba a vállalat. Az Xbox One X központi egysége a Hot Chipsen is szóba került. Eszerint a mezei Xbox One-hoz hasonlóan itt is nyolc Jaguar mag dolgozik majd a CPU-ban, a fejlettebb gyártástechnológiából adódóan mintegy 30 százalékkal magasabb órajel mellett - az igazi előrelépés ugyanakkor a GPU háza táján érkezik, abban ugyanis már egy 40 CU-s (Compute Unit), 2560 shaderes egység dolgozik, amely egyedi GCN mikroarchitektúrára épül - az Xbox One-ban 16 CU és 768 shader található, ennek alapján az új GPU kapacitása mintegy két és félszer nagyobb.

A 4K és HDR képességek persze nem csak az új játékokkal lesznek kiaknázhatók, Az Xbox One X megjelenésével több, már piacon lévő címhez is várhatók ingyenes frissítések, legyen szó a Microsoft saját zászlaja alatt kiadott játékokról vagy harmadik féltől származó szoftverekről, amelyekkel visszamenőleg is megkapják majd a 4K támogatást - ilyenek lesznek többek között a Resident Evil 7, Rocket League, Gears of War 4, Forza 3 és a Minecraft is.

Az Xbox One X megjelenéséig tehát még két hetet kell várni, aki pedig az elsők között kötné a konzolt a 4K tévére, jobb lesz ha előrendeli azt.