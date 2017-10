Közel kétmillárdos felvásárlás a Ciscónál

Hatalmas étvággyal vásárol tovább a Cisco - a története során kétszázadik tranzakciót is végrehajtotta, ezúttal a BroadSoftot kebelezi be. A cég felhős, üzleti kommunikációs megoldást kínál szolgáltatásként, elsősorban kis- és középvállalatok számára. Mivel tőzsdei céget vásárol a Cisco, ezúttal ismerjük a szaftos pénzügyi részleteket is: eszerint a hálózatos óriás részvényenként 55 dollárt ad a BroadSoftért, ez mintegy 12 dollárral magasabb, mint a cég bejelentés előtti árfolyama - összesen pedig 1,9 milliárd dollárra teszi a felvásárlás értékét (ha kivonjuk a BroadSoftnál található készpénzállomány értékét). A Cisco kizárólag készpénzben fizet, saját részvényt nem ad.

Összeadódik?

A Cisco természetesen nem új szereplő az UC (unified communications) piacon, ahol a különböző kommunikációs formákat (csevegés, aszinkron üzenetek, hang- és videohívás) ötvöző megoldások versenyeznek. A Cisco Spark a cég zászlóshajó terméke ezen a piacon, azonban ez a megoldás meglehetősen "nagyvállalati ízű", elsősorban az enterprise piac igényei szerint készül, kkv-k számára kevésbé vonzó.

Ezt az űrt fogja betölteni a Cisco reményei szerint a szolgáltatásként kínált BroadSoft-portfólió. Ez hostolt szolgáltatás formájában is igénybe vehető, vagyis nem kell hozzá saját adatközpont vagy nagy IT-csapat. A megoldás egyik sajátossága, hogy külső informatikai cégeken keresztül is igénybe vehető, szabványos szolgáltatási szerződés keretében. Az ilyen kollaborációs eszközök futótűzként terjednek, nem véletlen, hogy a Microsoft is rendkívüli sebességgel készíti saját versenyzőjét, a Skype és Lync technológiákra épülő, de azokat modern felülettel és funkciókkal megspékelő Teams formájában.

A BroadSoft nem csak a kkv-k körében egészíti ki a Cisco kínálatát, hanem az ügyfélszolgálati megoldások körében is. Az ügyfélszolgálati központok ma már magasan automatizált hívásirányítási rendszereket használnak, amelyek szorosan összeépülnek a többi belsős rendszerrel is - a BroadSoft pedig komoly pozíciókkal rendelkezik ebben a szegmensben. A Cisco számára ez is ragyogóan illik az amúgy erős telekommunikációs portfólióba, a cég már ma is megkerülhetetlen ezen a piacon.

A felvásárlás egyúttal azt is jelzi, hogy a Cisco az összes többi "dinoszauruszhoz" hasonlóan szintén megkezdte az elmozdulást a felhős-előfizetős megoldások irányába, és legalábbis a kommunikációs oldalon igyekszik (akár felvásárlással) fel is gyorsítani ezt a tendenciát.