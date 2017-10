Sorra égnek be a Pixel 2 XL kijelzők?

Úgy tűnik a Google legdrágább csúcstelefonját, a Pixel 2 XL-t is utolérte az OLED kijelzők átka: az utóbbi napokban több beszámoló is érkezett, amelyek szerint a készülék paneljén már rövid ideig tartó használat után megjelennek a beégés jelei, azaz a hosszú ideig megjelenített tartalmak halványan folyamatosan láthatók maradnak a kijelzőn. Hasonló tapasztalatokról elsőként az Android Central számolt be, később pedig az Ars Technica is megerősítette azokat saját, alig egy-két hetes tesztkészülékén. A Google egyelőre nem kommentálta az ügyet, mindössze annyit nyilatkozott, hogy már megkezdte a bejelentések kivizsgálását.

Az eset azért különösen kínos, mert a Pixel 2 XL esetében nem csupán egy mezei csúcstelefonról van szó, a közvetlenül a Googel által felügyelt készüléket az utóbbi hetekben lényegében az androidos mezőny koronázatlan királyának kiáltották ki - a prémium besorolás pedig az árban is erősen megmutatkozik, a modell nettó 849 dolláros indulóáron kaphatók, a csúcsverzió pedig 949 dollár. Ekkora összeget kicsengetve a beégő panelek értelemszerűen a felhasználóknak is jobban fájnak, mint egy pénztárcabarátabb modell esetében.

Az Ars Technica készülékének kijelzője

Szerencsére a kisebb Pixel 2 verziónál eddig nem jelentkezett hasonló probléma, ennek oka pedig vélhetően, hogy az a tavalyi eresztésből is megismert, a Samsung által gyártott OLED paneleket használja, szemben az XL modellel, amelynél a Google inkább az LG-től megismert POLED kijelzőt vetette be. Ez most úgy látszik nem volt jó döntés, utóbbi panel ugyanis hajlamos rakoncátlankodni, annak egyik variánsa az LG V30 modelljében például kemény kritikákat kapott minőségbeli problémái miatt. Hogy egy készülék érintett-e a problémában, egyszerűen megállapítható, egy teljes képernyőn megjelenített egyszínű (akár fekete) képpel - ha azon halványan továbbra is látszik valamilyen korábbi tartalom, kezdhetünk aggódni.

A Pixel 2 XL-nél tapasztalt beégés egyébként jellemzően akkor fordul elő az OLED paneleknél, ha azok hosszú ideig statikus tartalmat jelenítenek meg. Ennek megfelelően elsősorban az értesítési és navigációs sávok "szellemképei" hajlamosak leginkább a kijelzőkbe ragadni, ahogy az az Ars Technica tesztkészüléke esetében is történt. A beégés azonban nem feltétlenül permanens, a korai (akár Samsung-féle) OLED-ekre korábban is jellemző volt, hogy az alsó navigációs sáv szellemképe néhány perc alatt fokozatosan halványul el - például az egyik első OLED-kijelzős modellnél, a Galaxy Nexusnál, vagy a Moto X 2014-es verziójánál is tapasztaltuk. A permanens beégés azonban még ezeknél a sokéves modelleknél sem fordult elő (a kék pixelek fokozatos elhalványulása igen), így remélhetőleg az LG 2017-es gyártástechnológiája is kiállja legalább ezt a próbát.

Ettől függetlenül: ami még a 3-500 dolláros árkategóriában bocsánatos kompromisszum, az a csúcskategória legeslegtetejére árazott telefonoknál egész egyszerűen elfogadhatatlan. Bár a Google hivatalos választ még nem adott az ügyben, az ilyen gyors ütemű beégés esetében bátran érvényesítheti a jótállást a gyártónál, amely köteles kicserélni a hibás terméket.