Kipróbáltuk: Windows 10 Fall Creators Update

Sokakhoz már megérkezett a Windows nagy őszi frissítése, a Fall Creators Update. Az operációs rendszer legújabb verziója egy sor kisebb-nagyobb újítást tartogat, amelyekkel a cég egyrészt használhatóbbá tenné szoftverét, másrészről pedig megágyaz a láthatáron lévő technológiai trendeknek.

Apró lépéssel indít a Mixed Reality

Ilyen új irány a az AR/VR területe is: a frissítéssel végre a Microsoft sokat emlegetett Mixed Reality platformja is elrajtol, ugyanakkor az jelenlegi formájában legfeljebb néhány percig szórakoztathatja a felhasználókat. A platform teljes kihasználásához ugyanis szükség lesz az ahhoz készült headsetekre, amelyek néhány napon-héten belül jelennek meg számos gyártó gondozásában, a Samsungtól a Dellen és Aceren át egészen a HP-ig. Nem biztos azonban, hogy rögtön érdemes fejest ugrani a vásárlásba - tartalmi oldalról ugyanis még elég vékony a felhozatal, ugyan a Microsoft bejelentette a SteamVR támogatását, az első körben csak béta verzióban lesz elérhető.

Vannak ugyanakkor funkciók amiket már most kipróbálhatunk, ilyen a Microsoft Mixed Reality Viewerje is. Az appot az FCU-val a cég volt olyan kedves és előre telepítette a felhasználóknak, azzal különböző 3D modellekkel játszhatunk, illetve a számítógép webkameráján keresztül azokat valós környezetünkben is elhelyezhetjük. A szoftver itt egyébként meglepően jól teljesít, a padló felületét még a rendszer kipróbálásához használt ThinkPad X240 igen szerény minőségű kameráján keresztül is gyorsan feltérképezte, sőt, még a beillesztett modellre eső fényt is egészen vállalhatóan szimulálta a körülményekhez képest. A Viewerből egyébként a korábban már beharangozott Paint 3D is elindítható, ebben saját modelleket is létrehozhatunk, hogy aztán a kamera képére illeszthessük azokat. A szerkesztési lehetőségek, akárcsak a klasszikus Paint esetében, itt is erősen korlátozottak, jobbára előre megadott modelleket színezhetünk, illetve méretezhetünk át, vagy két dimenziós firkákat tehetünk térbelivé, Z tengelyük mentén elnyújtva őket.

A Mixed Reality Platform tehát jelen formájában még erősen "fapados", ugyanakkor a hozzá szánt headsetek piacra kerülésével, a teljes értékű SteamVR támogatással, illetve nem utolsó sorban a fejlesztők lelkesedésével jó alapja lehet a Microsoft VR birodalmának, amellyel ha a szegmens sikeres lesz, elkerülheti azt a félresiklást, aminek az okostelefon-piacon áldozatul esett.

Igény szerint szinkronizáló OneDrive

A vállalat felhős tárhelye ugyanakkor már egy jóval hasznosabb újítással érkezik, a OneDrive-ba ugyanis végre utat talált a Files On-Demand funkció, azaz lehetőség van kijelölni, hogy egy-egy könyvtárban mely fájlokat tartsuk folyamatosan szinkronizálva a gép helyi tárhelyén, és melyek ikonjai mutassanak azok online tárolt változatára. Utóbbiak eléréséhez értelemszerűen internetkapcsolat szükséges, annak birtokában azonban ugyanúgy viselkednek, mint a helyben tárolt fájlok, azaz dupla kattintásra egyszerűen megnyithatók. Ilyenkor a kliens először letölti az adott fájlt, majd miután azt a felhasználó bezárta, illetve mentette a módosításokat, szinkronizálja és törli a helyi másolatot. Hogy egy-egy fájlt a rendszer csak online, vagy helyben is tárol, a fájlböngészőben megjelenő zöld pipa, illetve felhő ikonok jelzik, a helyi, illetve csak felhős tárolás a fájlokra mért jobbklikkel megjelenő menüben kapcsolható ki-be.

Az Edge böngésző is folytatja felzárkózását a konkurencia felé, legalábbis ami a funkciókínálatot illeti. A szoftverrel végre lehetőség van az egyes weboldalakhoz parancsikonokat rögzíteni a tálcára - ez egyébként már az Internet Explorerben is adott volt. A cég emellett a könyvjelzők menü felületén is csiszolt, abban a mentett tartalmak mappákba rendezhetők, mindezek mellett pedig az ebook és PDF olvasó is fejlettebb lett, abban egyebek mellett a PDF-ek már alá is írhatók. A Fall Creators Update-tel az Edge is beáll a cég VR arzenáljába, abba a WebVR támogatás is megérkezik.

Tovább hegyezi az érintőceruzát a Microsoft

A Windows 10 nagy nyitását az érintőtollas bevitel felé a Microsoft a Windows Inkkel lépte meg, az a tavalyi Anniversary Update-tal mutatkozott be. Most a "tollas" és mezei érintőfunkciók sora tovább bővül, aminek a Surface és társainak felhasználói, illetve a hibrid notebookok tulajdonosai láthatják hasznát. A frissítés apró, de hasznos újításokat hoz, ilyen például, hogy az aktív érintőtollak nyomógombjaival léptethetővé válnak a prezentációk, így nem kell külön lapozót használni azokhoz. Ugyancsak érdekes újítás a Find My Pen funkció, amellyel a gép megjegyzi, a tollhasználat utolsó földrajzi helyét, így megkönnyítheti az elveszett stylusok megtalálását - persze a megoldással az nem derül ki, hogy az irodán belül a tárgyalóban vagy az íróasztalnál, netán otthon a dolgozószobában, vagy a kanapé párnái között kóborolt el az érintőtoll.

Az ugyancsak frissen érkező Shape Writing a mobileszközökön SwiftKeyt vagy hasonló virtuális billentyűzetet használóknak már ismerős lehet, azzal a billentyűket egy folyamatosan húzott vonallal összekötve formálhatunk szavakat - immár Windows 10 alatt érintőtollal is. Utóbbit egyébként a rendszer az FCU-val böngészőben már nem kvázi hagyományos egérként, hanem érintésként kezeli, ennek megfelelően a görgetéshez nem kell az oldal széli navigációs sávot húzni, a megnyitott lapot bárhol megragadhatjuk a stylusszal.

Tovább okosodik a Cortana

A vállalat a Cortanát is egyre inkább összebarátkoztatja az érintőtollakkal: a virtuális asszisztens képes a bekarikázott képeket, vagy akár weboldalak szöveges tartalmait felismerni, az azokon szereplő információkat pedig elmenteni, illetve azok alapján akár emlékeztetőket is beállítani. A kamerával szerelt eszközöknél ugyanez a fotókkal is működik - igaz, mindezt egyelőre csak az Egyesült Államokban élő felhasználók vehetik igénybe.

A virtuális asszisztens felhasználói végre a külső fejlesztők munkájának gyümölcséből is profitálhatnak, a cég májusban bejelentett, a Cortanához szánt alkalmazásplatformja ugyanis a mostani frissítéssel élesedett. A Microsoft egyébként nem erőltette meg magát túlságosan a platform, illetve a hangalapú appok elnevezésekor, azok ugyanúgy "skill" néven futnak, mint az Amazon virtuális segédje, az Alexa esetében - persze az is lehet, hogy a hasonlóság nem véletlen, hiszen a két asszisztens összebútorozott.

Kezdd a telefonon, folytasd notebookon

A Fall Creators Update végre az Android és iOS okostelefonok felé is megnyitja a rendszert (miután a cég saját telefonos ambícióitól igyekezett feltűnés nélkül elköszönni). A beállításokban lehetőség van a készülékeket összekapcsolni a számítógéppel, itt a telefonszám megadását követően a rendszer SMS-ben küldi el a társalkalmazás letöltéséhez szükséges linket. A menüpont szerint a vállalat nem tárolja a megadott telefonszámot és csak a link elküldéséhez használja fel. Ezen keresztül Androidon a Microsoft Launcherhez jutunk, de később az Edge böngésző, illetve ahol elérhető, a Cortana is biztosítja majd ezt a funkcionalitást. Az összekapcsolással a telefonon megnyitott webes tartalmak gyorsan az asztali felületre továbbíthatók, ahol aztán folytatható velük a munka.

Igaz Windows 10 alatt automatikusan Edge-ben nyílnak meg az átküldött tartalmak, Androidon a telepítést követően nem kell feltétlenül a Microsoft alkalmazásait használni. Noha a mobilos Edge-ben kényelmesen kéznél van az asztalra küldésre szolgáló gomb, az opció Chome-ban, illetve más alkalmazásokban is elérhető egyszerűen a megosztás menüpont alól. Mindezek mellett az értesítések szinkronizálása, illetve akár a bejövő hívások elutasítása is lehetséges az asztali felületen. A funkció már iOS-re is úton van, noha az Apple platformján még egy darabig várni kell arra.

Apró, de hasznos újításokat is találni

A kisebb újdonságok közé tartozik, hogy a feladatkezelőben már külön garfikont kap a GPU teljesítménye, aminek a játékosok, illetve egyéb GPU-intenzív feladatokkal dolgozók örülhetnek. A cég emellett a frissítések lebonyolítását is ráncba szedi, azok nem fogják kapásból felélni a rendelkezésükre álló összes sávszélességet letöltéskor, hanem a felhasználó aktuális tevékenységét figyelembe véve dinamikusan változtatják majd azt - de akár fix sávszélesség-keretet is beállíthatunk a rendszerfrissítéseknek. Emellett notebookok-tabletek esetében az akku ikonra bökve sem csak az "energiatakarékos mód" lehetősége ugrik fel, helyette már egy csúszkán állítható, hogy mennyit áldozunk fel a teljesítményből az üzemidő oltárán. Ugyancsak apró, de praktikus változtatás, hogy a Start menü immár függőlegesen is átméretezhető.

Ugyancsak frissen érkezett meg a tálca jobb oldalára a People ikon. Erre kattintva végigböngészhető a felhasználó ismerőslistája, amelyeket különböző appokból importálhat - egyelőre a külső alkalmazások támogatása itt elég szegényes, a Skype mindenesetre értelemszerűen működik az új funkcióval. A People menün keresztül továbbá lehetőség van különböző kontaktokat, a szoftverek parancsikonjaihoz hasonlóan a tálcára rögzíteni is.

A fentieken túl a vállalat külsőre is igyekezett reszelgetni az új Windows verziót, abban végre elkezdte bontogatni a szárnyait a májusban beharangozott Fluent Design System. Nagy változásra ugyanakkor egyelőre nem érdemes számítani, sőt, első pillantásra igazából semmilyenre. A rendszert használva azért időről időre feltűnnek az újítások: az enyhén opálosabb hátterű Start menü, vagy az új animációkkal megtűzdelt Action Center. A látványosabb alakítások valószínűleg a következő frissítésekkel érkeznek majd meg.

Eget rengető változásra tehát nem érdemes számítani, a Fall Creators Update ugyanakkor sok fontos újdonságnak megágyaz: ilyen a Mixed Reality platform, illetve egy a virtuális segédek piacán versenyképesebb Cortana előkészítése is.