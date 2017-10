Az amatőröknek kedveznek az Adobe újdonságai

Számos újdonságot és bétából kikerülő alkalmazást mutatott be az Adobe a minden évben megrendezett MAX konferencia idei eseményén Las Vegas-ban. Sok bejelentés az Adobe zászlóshajóját, a Creative Cloudot érinti, amelyen belül megújul az Adobe XD, a Lightroom CC és a korábban Project Felixként emlegetett Dimension CC, emellett számos kisebb új eszköz indul

Egyik legfőbb újdonság, hogy kikerül béta verzióból az Adobe XD, amellyel a UI és UX designerek a cég szerint könnyű prototípusokat és wireframe-eket készíthetnek alkalmazásokhoz és weboldalakhoz egy interaktív, platformfüggetlen tervezői felületen. Az eszközt a vállalat még 2016-ban kezdte tesztelni Adobe Experience Design néven, és mostanra érte el a publikus kiadást. A tervek szerint a designereket abban segíti a program, hogy csak a saját munkájukra kelljen fókuszálni a fejlesztés többi része helyett. A szolgáltatás azonban még most sem érte el végső változatát, még sok fontos funkció hiányzik, úgy mint a JPG export vagy a layout gridek támogatása. Továbbá más integrációkat is be fog építeni az Adobe, várhatóan a designerek és fejlesztők közti együttműködést segítő Zeplint, vagy a digitális termékek implementációját támogató Symplit.

Mindent minél egyszerűbben

Érkezik ezenkívül a fotókezelő és szerkesztő Lightroom CC új verziója, a régi pedig Lightroom Classic CC néven folytatja tovább működését. A korábbi változat ugyanis a inkább asztali központú alkalmazást helyezte előtérbe, az újabb pedig már egy felhőközpontú eszköz, amely a legtöbb funkciót kínálja a klasszikus változatból, de nem mindet. A cég az új változathoz jelentős teljesítményjavulást és gyorsabb előnézeti kép generálást ígér. A Sensei mesterséges intelligencia és gépi tanulás alapú platformját is bevonta a cég az új megoldásba, amely automatikusan szkenneli és indexeli a fotókat, hogy azok azonnal kereshetőek legyenek a programban. Az új megoldás azonban a régi felhasználók számára nem lesz azonnal kezelhető, mivel a korábbi verzióban megszokott modulok megváltoztak, és egy teljesen új nézetet kell megszokni a felhasználóknak. Tehát a gyorsabb változatot váró felhasználók csalódottak lehetnek, hogy újdonságok helyett lényegében egy új szolgáltatást kaptak, amely nem is rendelkezik a régi megoldás minden funkciójával.

Tom Hogarty, az Adobe termékigazgatója szerint a Lightroom CC megújítására azért volt szükség, mert sokan már mobilról használják a programot, amellyel a korábbinál sokkal több fotót készítenek, emellett pedig szerették volna számukra kevésbé bonyolulttá tenni a használatát. A cég tehát próbál alkalmazkodni például a Google egyszerűbb fotószerkesztési megoldásához, amellyel az amatőr mobilos fotósok is jobban boldogulnak, nem csak a profi géppel rendelkezők. A kérdés az lesz, hogy emellett sikerül-e megtartania cégnek a profi fotósokból álló felhasználói bázisát, akik továbbra is összetett funkciókat szeretnének a képmegmunkáláshoz. Ezzel együtt az Adobe új árazást is bevezetett, köztük egy csak Lightroomot tartalmazó csomagot egy terabájtos online tárhellyel havi 10 dollárért kínál. Azonban a legtöbb fotós ennél nagyobb adatbázissal rendelkezik, ezért a nagyobb felhős tárhelyért még inkább a zsebébe kellene nyúlnia.

Szintén inkább az amatőröket célozza a korábban "Project Felixként" megismert eszköz, amely Adobe Dimension CC néven a 2D és 3D képszerkesztés kombinációjához kínál megoldást - a bejelentésről tavaly itt írtunk. Az appban többek közt különböző tárgyak 3D modelljeivel dolgozhat a felhasználó, amelyek 2D képekből létrehozott hátterek elé helyezhetők, majd azokból fotorealisztikus illusztrációk renderelhetők. Ehhez a cég AI rendszerével megtámogatott szoftver automatikusan felismeri a fényforrásokat a háttéren, illetve a horizontot is képes megtalálni, az előtérbe helyezett tárgyakat pedig V-Ray rendermotor segítségével ennek megfelelően világítja meg. Az Adobe célja pedig ebben az esetben is az, hogy a 3D modellekkel való képalkotást a CAD dizájnereken túl nagyobb közönség felé megnyissa.

Kísérleti terület

Még egy újdonság, amely kifejezetten a 2D karakter animáció készítést célozza, hogy kikerült bétából a Character Animator CC - korábban a béta verzió során például a The Late Show használta a programot. A programmal Adobe Photoshop CC-ben és Illustrator CC-ben vektorgrafikából készített animációk hozhatóak létre a felvett mozgás és mikrofonnal rögzített hang alapján. Természetesen ebből sem maradhatott ki a Sensei, amely a szájmozgás illesztését segíti az animált figuráknál.

Ami viszont egészen meglepő, hogy az Adobe a 360 fokos videókészítés területére is ráteszi a kezét. A SonicScape projekt 360-as videókhoz használható prototípus abban segíti majd a filmkészítőket, hogyan lehet a hangokat ideálisan illeszteni a felvételekhez. A probléma ugyanis az, hogy ezeknél a felvételeknél egy speciális mikrofont kell használni, mivel "az audio hang bárhonnan jöhet" - mondta Yaniv De Ridder senior fejlesztő a Variety-nek. A cég reményei szerint a megoldás már a közeljövőben kész termékként fog megjelenni, várhatóan az Adobe Premiere részeként.

Új ecsetek és betűfelismerés

A tipográfiával foglalkozó designereknek lehet hasznos a (sok hibával működő) Typekitbe és az Adobe Capture-be beépülő alkalmazás, amely a feltöltött képek alapján a Sensei AI támogatásával megállapítja milyen betűtípust használtak rajta - a vizuális keresés már egy hónapja kipróbálható korai hozzáféréssel. Ha a felhasználó Creative Cloud előfizetéssel is rendelkezik, akkor a rendszer a fontokat automatikusan elmenti a Typekit könyvtárba, és rögtön alkalmazni is lehet az adott betűtípust a saját projektekben. A szolgáltatást a fejlesztők számára is elérhetővé teszi a cég, amely lényegében az első eset lesz, hogy közvetlen hozzáférést ad egy Sensei által támogatott API-hoz. Az Adobe célja a közlemény szerint, hogy a Typekit funkcióit a jövőben más appokból közvetlenül is lehessen használni.

A betűfelismerés mellett ezer új digitális ecsethez is hozzájutnak ingyenesen a Creative Cloud előfizetői a KyleBrush.com felvásárlásának következtében. Kyle T. Webster, a projekt létrehozója a jövőben az Amazon csapatában folytatja munkáját. "Évek óta Kyle készítette a világon legkelendőbb Photoshop ecseteket a professzionális illusztrátorok számára" - jegyezte meg Maria Yap, az Adobe digitális képalkotásért felelős projektigazgatója. Nem csoda, hogy Webster ezek után a Creative Cloud ecsettervezőjeként folytatja munkáját.

Az új funkciókkal párhuzamosan a Creative Cloud összességében drágább lett az egyéni felhasználóknak és az egyes alkalmazásokra vonatkozóan. Például a Creative Cloud All Apps éves terv csomagja havi bontásban 53 dollárba kerül a korábbi 50 dollár helyett. A fotószerkesztős Ligthroomot és Photoshopot tartalmazó csomag pedig havi 10 dollárba kerül az egy terabájtos tárhellyel együtt.

Úgy látszik a bejelentésekből, hogy az Adobe egyre inkább szeretné beleerőltetni a Sensei mesterséges intelligencia alapú megoldásait a termékeibe, és minél szélesebb körben elterjeszteni. A felhasználóknak viszont a gyökeresen új megoldások helyett sokszor megfelelőbb lenne a régi változat javítása, és persze lehetőleg az árak drágulása nélkül. Az viszont a későbbiekben fog kiderülni, hogy az Adobe törekvése az amatőr fotósok és képszerkesztők felé mennyire lesz kifizetődő stratégia.