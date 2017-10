Élesedtek az első Instant Appok a Play Store-ban

Végre debütálnak a Play Store-ban a Google Instant Appjai, a tavaly bejelentett megoldással az egyes alkalmazások már telepítés nélkül futtathatók. A koncepció erősen emlékeztet a weboldalak működésére, hiszen itt is egy URL-re bökve jutunk a kívánt tartalomhoz, fontos különbség azonban, hogy az Instant Apps esetében továbbra is natív androidos alkalmazásokról van szó.

Az első instant appok a Play Store felületén a "Try it now!" gombok mögé költöznek be, funkciójuk pedig ennek megfelelően az lesz, hogy az alkalmazásboltot böngésző felhasználók már a telepítés előtt kipróbálhassák az egyes szoftvereket. Első körben épp csak maroknyi alkalmazásnál érhető el a funkció, köztük a The New York Times rejtvényappjával, illetve a Skyscannerrel, a sor azonban a következő hónapokban vélhetően egyre tempósabban bővül majd.

A funkcióhoz a fejlesztő kisebb, önállóan is működőképes részekre szeleteli az alkalmazását, ezek pedig villámgyorsan, néhány tizedmásodperc alatt le tudnak töltődni és elindulni a felhasználó telefonján. Fontos megjegyezni, hogy a rendszer kizárólag a hivatalos forrásból származó binárist fogja lefuttatni, így elvben a felhasználó védve van a támadásoktól. Feladatuk végeztével az appdarabok automatikusan és nyomtalanul törlődnek. A 2016-os bejelentés után egyébként hivatalosan az idei Google I/O-n rajtolt el a technológia, a konferencián azt mindenki előtt megnyitotta a cég.

A Play Store emellett több más ráncfelvarrást is kap, a bolt játékokat tömörítő részlege például előre kiemeli a képernyőképeket és bemutatóvideókat, illetve rövidesen egy "Premium" és egy "New" aloldal is érkezik a felületre, a fizetős, illetve a friss és népszerű címek kiemelésére. Emellett az előfizetéseket is felrázza kicsit a keresőóriás, aminek első körben a fejlesztők örülhetnek: az ilyen modellre támaszkodó appok rendszeres díjából a Google 30 helyett jövő januártól már csak 15 százalékot nyes le magának. Ez a platformtól eddig ódzkodó szolgáltatásoknak is meghozhatja a kedvét, hogy az Android felé is nyissanak.

A fejlesztői újítások nem merülnek ki a jutányosabb előfizetésekben, a Google Play Console is frissül. Azon keresztül már lehetőség lesz az app rajtja előtti Test Lab eredmények lekérésére, illetve az is kijelölhető, hogy egy-egy szoftver alfa és béta verziói mely régiókat vegyék célba, továbbá az eszköz készülékkatalógusa is fejlettebb lesz, így könnyebben végignézhető, hogy mely modellek nem támogatják majd az adott alkalmazást.

Végül de nem utolsó sorban a biztonsági rések nyakon csípésére is nagyobb motivációt adna a Google, egy új bug bounty programmal. A Google Play Security Reward kezdeményezés a biztonsági szakértőket és a fejlesztőket boronálja össze, így a Google felé már csak akkor kell jelenteniük egy-egy hibát, mikor azt be is foltozták. A bugvadászat során a cég kifejezetten olyan sebezhetőségekre vadászik, amelyek tetszőleges kód letöltését és futtatását teszik lehetővé az eszközökön, manipulálható vele az adott app felhasználói felülete fizetés kikényszerítésére vagy webview-t nyit meg, amely phishing támadásokra használható. A javított hibákért a szakértőknek a Google ezer dolláros jutalmat ad.