Már egy napot sem bír a Denuvo védelme

Tavasszal egy hónapba tellett a játékokra éhes kalózoknak, hogy feltörjék a Denuvo másolásvédelmi megoldását - a cég akkor már dolgozott a nagyobb biztonságot ígérő következő verzión, úgy látszik ez azonban csak ígéret maradt, az általa védett legújabb címek feltöréséhez ugyanis már egy teljes nap sem kellett.

A népszerű játékokhoz tehát szinte azonnal, már a megjelenés napján megérkezett a kalózverziók futtatását lehetővé tévő crack, ami komoly fejfájást okozhat a fejlesztőknek. Az eddig sem volt kérdéses, hogy a Denuvo, illetve a hasonló másolásvédelmi megoldásokat kínáló cégek termékeit a játékkalózok idővel feltörik, erre maguk a fejlesztők is számítanak, azok értékét sokkal inkább az jelenti, hogy mennyi időt tudnak nyerni a játék kiadójának, hogy a leglelkesebb játékosokat a fizikai vagy online boltokba csábítsa. Értelemszerűen, ha a nulladik naptól elérhető egy adott esetben borsos árú játék a hivatalos felületek mellett ingyen is, valamelyik torrentoldal kínálatában, sokan lesznek, akik a kísértésnek engedve inkább a fizetés nélkül szerzik be az adott címet - pedig ellenkező esetben nem feltétlenül lett volna türelmük kivárni a kalózváltozat megjelenését. Ahogy a Denuvo sales tevékenységért felelős alelnöke, Robert Hernandez az Ars Technicának nyilatkozva fogalmazott, a vállalat célja, hogy az egyes címeket a kezdeti eladások során védelem alatt tartsa, ugyanis ekkor kel el a legtöbb példány a frissen megjelent játékokból.

Az utóbbi hetekben-hónapokban azonban sok esetben még ez sem sikerült, az egynapos "villámtörések" áldozatai között ott van a héten debütált South Park: The Fractured but Whole, a múlt héten bemutatkozott Middle Earth: Shadow of War, valamint a Total War: Warhammer 2 és a FIFA 18 is. Az Ars Technica azt is kiemeli, hogy utóbbiakat megelőzően a Sonic Mania, Tekken 7 és a Prey is védelmét is gyorsan sikerült lehámozni, noha esetükben ez 4-9 nap között mozgott - ugyanakkor még ez a rövid időszak is kulcsfontosságú lehet az eladások szempontjából.

A helyzet tehát rengeteget változott tavaly január óta: biztosan emlékeznek néhányan, hogy akkor még épp a kalózok aggodalmaskodtak az egyre erősödő játékvédelem miatt. A biztonsági megoldásokat fejlesztő cégek akkori erőfölényét jól mutatja, hogy a hírhedt kínai 3DM kalózcsapat rövid időn belül már a kalózjátékok halálát vizionálta. Ennél ugyanakkor most nem is állhatna távolabb a helyzet, ha az elmúlt hónapokban tapasztalt tendencia folytatódik, az épp a másolásvédelmi megoldásokat fejlesztő cégeket szorongathatja meg, hiszen ahogy a fenti példákból is látszik, termékeik sok esetben gyakorlatilag semmilyen védelmet nem biztosítanak a játékok számára. Persze ahogy a csata állása az elmúlt év során egyszer megfordult, a Denuvo ismét letehet hatékony biztonsági megoldást az asztalra - azzal mindenesetre jó lesz sietnie.