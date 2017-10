Mozilla Developer Roadshow a következő Rust meetupon

Szeptemberben indult útjára a Rust Hungary meetup amely a Rust programozási nyelv magyar közösségét szeretné megszólítani. Az első meetup sikerét követően jövő hét kedden azaz október 24-én érkezik a második felvonás a Mozilla Developer Roadshow-val együtt, amely a Mozilla egész éves eseménysorozata - ennek keretében Mozilla fejlesztők és a nyílt web más támogatói látogatnak el különböző városokba világszerte, hogy ott modern webes technológiákról adjanak elő és beszélgessenek a helyi fejlesztőközösség tagjaival, írja a Rust Hungary.

A budapesti esemény vendége lesz többek között Nicolas Silva, aki a Mozilla párizsi központjában a Firefox grafikus alrendszerének fejlesztésén dolgozik, és a novemberben érkező Firefox Quantumról fog előadni - a HWSW itt írt az új Firefoxról korábban. Ezenkívül (a szintén jövő heti) JSConf Budapest webes fejlesztői konferenciáról is érkeznek vendégelőadók. Továbbá visszatér a Szegedi Egyetem csapata is, hogy a legújabb kutatásáról számoljon be.

A Szegedi Tudományegyetem az utóbbi hónapokban egy igencsak jövőbe mutató technológián dolgozik, a Servo WebRender grafikus megjelenítőmotor ugyanis a Firefox Quantum Render modulját fogja adni a jövőben. Ezt a témát érinti Nicolas Silva is, aki a párizsi kontingens vezető fejlesztőjeként szintén ezen a technológián dolgozik. A szervezők szerint a webfejlesztés világát egészen fundamentális módon fogja befolyásolni az a teljesítménynövekedés, amellyel a WebRender technológia kecsegtet.

A WebRenderről Lin Clark "elképesztően részletesen" írt, de a meetup is várhatóan jól össze fogja foglalni a tudnivalókat. A téma fontosságát mutatja, hogy még Jake Archibald, a Google Chrome böngésző (!) egyik vezető evangelistája is így nyilatkozott az (akkor még csak kísérleti jelleggel fejlesztett) WebRendert használó Servo böngészőmotorról 2016-ban egy Twitter üzenetben: "Wow, Servo is FAST!"

A programról további részletek az esemény meetup profilján találhatóak, illetve a rendezvényre résztvevőként jelentkezni is az oldalon lehet.