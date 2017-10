Hoz is, foltoz is hiányosságokat a két új Surface Book

A cég leválasztható billentyűzettel szerelt hibridjének második szériája mindjárt két méretben érkezik: 13,5 és 15 hüvelykes kivitelben. A dizájn nem sokat változott, külsőre az eszközök most is az előző generációtól megismert jegyeket hordozzák. Ha a készülékházakat a gyártó kívül nem is nagyon piszkálta, azok belsejében azért idei vas dolgozik: a készülékek akár négymagos Intel Core i7-8650U processzorral is elérhető, maximum 16 gigabájt RAM-mal és akár 1 terabájtos PCIe SSD-vel. Mindkét modellnél lehetőség van továbbá dedikált grafikával is megtoldani a gépet, ez a 13,5-ös modellnél egy 2 gigabájtos Nvidia GeForce GTX 1050, míg a nagyobb változatnál egy tisztességes, 6 gigabájt GDDR5 memóriával szerelt GTX 1060 GPU lehet - utóbbival akár Full HD-s játékra kényelmesen használható lehet a gép.

Az érintőkijelző mindkét esetben a sorozattól megszokott 3:2-es képarányt hozza, 13,5 hüvelyken 3000x2000, 15-ön pedig 3240x2160 pixel felbontással, ami nagyjából azonos, 267, illetve 260 PPI-s pixelsűrűséget jelent a két eszközön. Felüdülés, hogy az új modellek oldalán végre USB-C aljzat is feltűnik - azt ugyanakkor gyorsan csalódás követi, miután kiderül, hogy a csatlakozó nem kapott Thunderbolt 3 támogatást, mindössze a USB 3.1 gen 1 szabvánnyal birkózik meg, illetve videokimenetként használható, noha egyelőre nem világos, hogy ez HDMI-t vagy DisplayPortot jelent. Tölteni is lehet a gépeket az aljzatról, de csak nagyon lassan, így erre nem nagyon lesz értelme használni. Az USB-C mellett 2 hagyományos USB 3.1 gen 1 csatlakozó, egy SD kártyaolvasó, illetve két darab Surface Connect port is akad a készülékeken.

Sajnos nem a Thunderbolt támogatás hiánya az egyetlen negatívum az új Surface Bookok kapcsán: azokból nem lesz LTE-képes kiadás sem, illetve a csomagból a Surface Pen stylus is hiányzik, azt külön nettó 100 dollárért vehetjük meg. Az viszont figyelemreméltó, hogy a gyártó a ventilátorokat már teljesen száműzte a gépekből, még az i7-tel szerelt variánsok esetében is, így teljesen csendes használatra számíthatnak a vásárlók. Az új modellek nem meglepő módon igen borsos áron lesznek elérhetők, a kisebb verzió nettó 1500 dollárról indul, míg a 15 hüvelykes modellért nem kevesebb mint 2500 dollárt kell kicsengetni.

Visszatérnek az asztalokra a Microsoft egerek

A hibridek mellett két új egeret is felvillantott a cég: az első szorosan a Surface széria mellé érkezik, Surface Precision Mouse néven. Egy USB-n, illetve Bluetooth-on keresztül is használható, teljes értékű asztali egérről van szó, amellyel a Microsoft lassan visszaaraszol az évekkel ezelőtt elhagyott asztali egerek területére - a cég fókusza ugyanis jó ideje a mobil egereken volt.

A Surface Precision Mouse-on ennek megfelelően nem csak a feltétlenül szükséges minimumot, de egy sor hasznos funkciót találunk, mint a váltható racsnis és sima tekerés a görgőn, vagy a hüvelykujj felett elhelyezett három funkciógomb. Az eszközt egy Logitech-re hajazó húzással egyszerre három készülékkel párosíthatjuk, amelyek között egy gombbal váltogathatunk.

Talán még izgalmasabb újítás azonban a legendás Intellimouse Explorer széria feltámasztása. Az új modell a közkedvelt Explorer 3.0-ra épít, megtartja annak külső formáját, illetve a cég szerint hasonló görgőre is számíthatnak az eszköz kedvelői. Az új, teljesen nevén Microsoft Classic Intellimouse névre hallgató készülék 3200 DPI-jével precíz egérmozgást ígér. Az eszköz, akárcsak elődje, csak vezetékes kivitelben érkezik és USB 2.0 szabványra épít. Az új-régi egér nettó 40 dolláros ár mellett bukkant fel a cég weboldalán.