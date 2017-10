John Romerót is elhozza a novemberi PixelCon

Közeleg az Insert Coin Egyesület éves gamer kultúrbulija, a PixelCon. Az idén ötödik alkalommal megrendezett esemény szervezői a szokásos videojáték-özön mellett igazi sztárvendéggel is készülnek, méghozzá John Romero, az iD Software legendás dizájnere személyében. Az esemény november 11-én rajtol, 10:00 órás kezdettel.

Romero egy órás előadása minden látogató számára nyitva áll, a "Fandoom" jegyek birtokosai pedig később dedikáláson is részt vehetnek. A "Deathmatch" jegyet vásárlók meg is mérkőzhetnek Romeróval, aki egy órán át LAN-ban játssza majd a Doom 2 Deathmatch-t a kihívókkal, 10 perces turnusokban. Végül a "Master of Doom" egy egy zártkörű, all inclusive rendezvényen vesz részt, amelyet a buli fő támogatója, az InGame belvárosi gamer pub rendez - erre VIP jeggyel lehet bejutni.

De természetesen az előző évekből megismert felhozatal sem marad el, azaz a látogatók minden mennyiségben számíthatnak retro videojátékokra, végigböngészhetik a gamer közösségek standjait, az Arcade részlegen régi, és újonnan épített játékgépeket próbálhatnak ki, illetve több videojátékos versenyen és további kulturális programokon is részt vehetnek. Ugyanitt rajtol el a Grand Pix, az indie videojáték-fejlesztő csapatok versenye, illetve a Cosplay.hu is képviselteti magát a rendezvényen.

Este a PixelCon chiptune bulival folytatódik 21:00 órától, olyan fellépőkkel mint IO, a Neo zenekarból Milkovics Matyi szóló formációja, Failotron Áron, Chipzel, a Hexagon játék zeneszerzője vagy épp Quixotic akit a hazai synthwave szcénában valószínűleg nem kell bemutatni. Aki inkább bulizna mint játszana, lehetőség van csak az esti mulatságra is jegyet váltani, 21:00 órától a jegyár a helyszínen 1000 forint - de természetesen minden nappali jeggyel is be lehet lépni az eseményre. További információkért és a különböző nappali jegyek áraiért és pontos tartalmáért érdemes felkeresni a PixelCon weboldalát.