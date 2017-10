Az IGN szerezte meg a Humble Bundle-t

Az IGN magazin (és annak anyacége, a Ziff Davies médiakonglomerátum) vásárolja fel a Humble Bundle online játékboltját - jelentette be blogján az utóbbi. A tranzakció részleteit a felek nem hozták nyilvánosságra, csupán annyit tudunk, hogy a Humble Bundle valamilyen formájú függetlenséget élvez, megtartja irodáját, munkavállalói csapatát és sajátos céges kultúráját is - legalábbis egyelőre.

Horogra gamer

A Humble Bundle-t innovatív üzleti modellje emelte ki a tömegből: a bolt egy hibrid modellt használt, amely több marketingstratégiát kevert a jótékonykodástól (CSR) az agresszív csomag-alapú upsell megközelítésig és "a felhasználó által meghatározott árig" (az idézőjelet az indokolja, hogy az ár határozza meg a csomag tartalmát, tehát szó nincs arról, hogy mi döntenénk el mi mennyibe kerül). Szintén a marketingstratégia része az időkorlátos értékesítés, az oldalon folyamatosan ketyeg az aktuális ajánlat órája, ami szintén vásárlásösztönző. A lényeg egyszerű maradt, úgy legombolni a felhasználóról a pénzt, hogy még ő érezze úgy, hogy jól járt (és közben még adakozott is).

Az elmúlt években a Humble Bundle új piacok felé is nyitott, egyrészt előfizetéses szekcióval bővült, ahol havonta új csomagok jártak automatikusan a felhasználóknak - és egy mondjuk egy Netflix-előfizetéssel szemben akkor is elérhető maradt, ha a vásárló lemondta a havidíjas szolgáltatást. Később a cég a játékfejlesztőkkel aktívabb kapcsolatot is épített, játékkiadóként is igyekezett nevet szerezni a "Presented by Humble Bundle" szolgáltatásán keresztül.

A Humble Bundle 2010-ben indult és mára kimondottan sikeressé vált. A bevételi adatok nem nyilvánosak, de azt az alapítók azért elárulják, hogy eddig összesen 106 millió dollárt fizette ki különböző jótékonysági szervezetek számára - ennek sokszorosa tehát az teljes befizetett összeg.

A blogbejegyzés szerint az Humble Bundle az IGN támogatásával hamarosan teljesen új projektekbe fog majd. Ez nem meglepő, a felvásárlásoknál jellemző faktor, hogy a cégek valamilyen potenciált látnak az együttműködésben, amit külön nem tudnának véghez vinni. Az üzleti modell viszont várhatóan nem változik, a Gamasutrának nyilatkozó felek, az IGN ügyvezetője Mitch Galbraith és a Humble-alapító John Graham szerint is marad a népszerűvé vált modell, az IGN inkább a merészebb törekvések finanszírozásában és a Humble mainstreammé emelésében látja saját szerepét.