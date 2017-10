Visszavonulót fúj az adatgyűjtésen kapott OnePlus

Gyorsan reagált az OnePlus, a cég ígérete szerint október végéig kikapcsolhatóvá teszi a szokatlanul gyakori adatgyűjtést telefonjain. A bejelentés háttere, hogy egy kutató viszonylag egyszerű eszközökkel meglepően komplex analitikát talált a saját OnePlus 2 telefonja esetében: az eszköz nem csak stabilitási problémákról (pl. abnormális újraindulás) küld adatot a központnak, hanem olyan triviális dolgokról is, mint a záróképernyő feloldása. Az adatgyűjtésről pedig a telefon semmilyen tájékoztatást nem nyújt, sőt, azt ki sem lehet kapcsolni sehol.

Az adatok ráadásul hihetetlenül részletesek: az időbélyegekhez a telefon sorozatszáma (amelyet az OnePlus a megrendelőhöz, így akár bankkártyához is tud társítani), az IMEI szám, a telefonszámok, MAC címek, a mobilhálózat adatai és IMSI prefixei, az épp használt Wi-Fi hálózat ESSID és BSSID mezői. Emellett a telefon minden egyes alkalmazás elindítását és bezárását (sőt: azon belül az egyes Activity-k meghívását) naplózza, majd ezt fel is küldi az OnePlus szervereire.

Gyors hátraarc

Az adatgyűjtés hírét felkapta a média - és felkapták a felhasználók is, a cég pedig minimális késlekedés után válaszolt is a felmerült aggályokra. A céges fórumon közzétett bejegyzés a szokásos mantrával kezdődik: "Nagyon komolyan vesszük a felhasználóinkat és a felhasználóink adatainak védelmét." A lényeg: a cég magyarázata szerint két adatsort gyűjt be az eszközökről, az egyik a felhasználásra vonatkozó adatok, a másik az eszközre vonatkozó információk. Az elsőből az olvasható ki, hogy pontosan hogyan, mikor, mire használják a telefonjaikat a vásárlók, milyen appokat mennyi ideig futtatnak, a második a tulajdonképpeni telefonra vonatkozik. Azt a cég gyorsan leszögezi, hogy ezeket az adatokat soha nem adja át harmadik félnek, kizárólag házon belül hasznosítja az analitikát - ez megnyugtató.

Ezeket tudja összegyűjteni és elküldeni a rendszer

Az új ígéret szerint az OxygenOS-t futtató OnePlus telefonok október végén kapnak frissítést, amivel változik az adatgyűjtés. Az első indításkor a telefon rákérdez, hogy a felhasználó beleegyezik-e a használati adatok gyűjtésébe - a szoftver egyértelművé teszi majd, hogy ez milyen adatok begyűjtésével jár majd. Ezzel egy időben a cég frissíti adatkezelési szabályzatát is, amely részletesebben leírja az adatgyűjtést. Harmadrészt: bizonyos adatok (telefonszámok, MAC címek, Wi-Fi információk) begyűjtését befejezi a cég.

A probléma különösen fájdalmas lehet az OnePlus számára. A márka legnagyobb innovációja ugyanis a lecsupaszított, szinte Nexus-szerű Android és a hiperhatékony marketing kombinációja. Előbbi (a letisztult szoftver) segít megkülönböztetni a céget a többi kínai márkától, utóbbi pedig lehetővé teszi, hogy a marketingköltést a nulla közelében tartsa a cég. Míg ugyanis mindenki más (az Apple-t is beleérve) óriásplakátokon, tévés és online hirdetésben építi a márkát, az OnePlus szinte kizárólag a rajongói bázisra épít. Az ilyen botrányok pedig veszélyesek a márkára, mert segítik az "ez is csak kínai" narratívát, amit pedig a cég minden erővel igyekszik levetkőzni.

Kicsi? Nem!

Az OnePlus nagyon ügyesen játszotta ki kommunikációjában a "feltörekvő, kis gyártó" kártyáját, amely kimondottan a jól árazott csúcstelefonokra fókuszál. Az OnePlus azonban korántsem független gyártó: a cég mögött ott áll a BBK Electronics kínai óriáscég, amely egyébként az Oppo és Vivo márkákkal is jelen van a piacon és (minden márkát egybe vonva) a Samsung után már a második legnagyobb okostelefon-gyártó a világon. Ez a laza (és sokszor nem túl átlátható) tulajdonosi struktúráknak köszönhetően a "hivatalos" piackutatásokban nem tükröződik, de kiválóan mutatja, hogy milyen tőkeerő van a parányinak tűnő OnePlus mögött.