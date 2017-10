Havi 700 ezer új hely kerül fel a Google Mapsre

Második alkalommal szervezte meg a Google a Mapshez kapcsolódó Local Guides program legaktívabb tagjainak csúcstalálkozóját, a Local Guides Summit 2017-et, ahol Magyarországot idén három fő képviselte (köztük magánszemélyként a HWSW újságírója). A San Franciscóban és Mountain View-ban tartott háromnapos rendezvényre a vállalat a Google Mapsen kiemelkedően rendszeres szerkesztést végző Helyi Idegenvezetőket hívta meg, pályázat alapján.

Az eseményen 62 ország 151 képviselője vett részt, akik eddig összesen több mint 1,2 millió alkalommal javítottak a szolgáltatáson, például ajánlásírással, fotófeltöltéssel, kérdések megválaszolásával és szerkesztésekkel - a Local Guides program lényege, hogy mindezekért pontok és bizonyos szint felett kedvezményesen használható Google-termékek járnak a közösségi rendszerben. A legaktívabbak közt akad olyan, aki már több mint 60 ezer fotót töltött fel, míg a legtöbb fotómegtekintéssel rendelkező képeit eddig 148 millióan nézték meg. A legtöbb ponttal rendelkező pedig 125 ezer fölött jár - viszonyításképp, a rendezvényre 500 ponttól lehetett pályázni.

62 országból érkeztek résztvevők a Local Guides Summitra

Jelenleg a Google Mapsen keresztül a Local Guides közösségbe 50 millió tag regisztrált - hangzott el a Summit nyitóelőadásán. Ez az adat valószínűleg a rendszerbe valaha belépett tagokat jelöli, beleértve azokat, akik a program indítása elején az ingyenes tárhely miatt végeztek szerkesztéseket, majd abbahagyták az aktivitást. A rendszerességről többet elmond, hogy a regisztrált tagok összesen 20 millió alkalommal végeznek valamilyen szerkesztést minden nap. Havi szinten pedig 700 ezer új helyet adnak hozzá az "idegenvezetők" a Google térképéhez. Ezzel rögtön el is érkeztünk egy releváns problémához: a hozzáadott új helyek számottevő része duplikátum, amelyeket a szolgáltatás felületén csak nehezen tudnak egyesíteni a szerkesztők - ezt jelezték is a fejlesztőknek a meghívott haladó felhasználók.

A Local Guides Summit kimondott célja ugyanis pont ez, a felhasználók és a fejlesztők összehozása volt: összegyűjteni a legaktívabb felhasználók igényeit és fejlesztési ötleteit, majd ez alapján alakítani tovább a termék funkcióit. Az egyik fókuszpontot a nagyjából 65 millió kerekesszékkel rendelkező közlekedésének könnyítése jelentette, amelyet például egy hely akadálymentességét - a jelenleginél részletesebben - taglaló kérdéssorozattal lehetne felmérni. Ezenkívül felmerültek még például a hiányzó információk kitöltését előmozdító ötletek, illetve a listakeresés hiányának és körülményességének problémája - ennek ellenére már 14 millió lista készült a térképen. A helyi idegenvezetők arra is felhívták a figyelmet, hogy mivel országonként változó a helyzet, ezért a kategória-rendszer is átgondolásra szorul. Továbbá az is problémát jelent, hogy a Google egyelőre nem küld megfelelően részletes indoklást egy-egy szerkesztés visszautasításáról.

Egyik legújabb funkció a Google Mapsen a kérdezz-felelek funkció, amellyel a felhasználók kérdéseket tehetnek fel egymásnak, illetve a hely tulajdonosának. "A feltett kérdésekre általában 20 perc alatt érkezik válasz, ezeknek többsége a Helyi Idegenvezetők közösségéből" - tette hozzá Laura Slabin, a Google Maps tartalomért és közösségért felelős igazgatója. Azonban azt egyelőre nem lehet beállítani, hogy a kérdéseket valaki kifejezetten az üzletvezetőnek vagy akár egy ajánlás írójának tegye fel, pedig lenne rá igény a különböző országok Local Guide-jai szerint.

Drónos felvétel a 151 aktivistáról a Google Tech Corner épülete előtt

Mint ahogy a fejlesztők és termékmenedzserek célzásaiból kiderült, a vállalat arra törekszik, hogy a lehető legkevésbé kelljen az adatokat más forrásokból kiolvasni - főleg nem a Facebook adatlapjairól. A vállalat ehelyett inkább a saját maga által begyűjtött adathalomra, illetve a felhasználók visszajelzéseire akar támaszkodni. Viszont a jövőben a cég a szerkesztéseket is szeretné jobban bizonyíték alapúvá tenni, mint ahogy a nyitva tartási adatok fotóinak esetében - bár az aktivisták kételye szerint sok helynek nincs konkrét nyitva tartása vagy nem a tábla jelzéséhez igazodik. Sok folyamatot a térkép szerkesztéseinek ellenőrzésekor jelenleg is a gépi tanulás old meg, mint például a nyitva tartások fotóalapú ellenőrzését vagy a fotóminőséget (selfie és duplikátumok kiszűrését), de a rendszer még több helyen javításra szorul.

"Nincs más olyan Google termék, amely fejlesztésében ennyien közreműködnek." - mutatott rá az egyik szoftvermérnök. A Google célja hosszútávon az a megszólaló fejlesztők szerint, hogy egy térképből élő közösséget alakítson ki a Local Guides segítségével, és az egyszerű információkeresés helyett a felhasználók élményeket tudjanak közvetíteni egymás felé. Az ambiciózus célokat megkérdőjelezi a Google közösségi szolgáltatásainak eddigi kudarca, ugyanakkor az sok lehetőséget rejt, hogy a vállalat már most is legalább 62 országban tudhat maga mellett aktivistákat, akik folyamatosan és lényegében ingyenesen generálják a tartalmat a szolgáltatás számára.

Google Maps - amiről a Foursquare álmodott

A Google Maps meglehetősen szokatlan piaci pozícióban van: a lokációs szolgáltatásokat-ajánlások piacát ugyanis korábban a Foursquare gyakorlatilag letarolta, az app erősen vitatott fejlesztéseivel viszont néhány éve kardjába dőlt a szolgáltatás. A Tripadvisor ugyan meglehetősen erős pozíciókkal rendelkezik (és felvásárlásokkal aktívan építkezik), ezt az appot azonban a helyiek (akik a legjobban ismernék a környékeket) alig használják, így túlságosan "turistás". A Maps pedig csendben jön a surranópályán, hogy a térképek (utcák és házszámok) és a navigáció után a helyadatbázissal is minden más szereplőt zárójelbe tegyen, ehhez pedig elengedhetetlen a közösség, akik például beltereket, ételeket, menüket fotóznak be a szolgáltatásba. A Foursquare is a helyi haladó felhasználók hátán lett releváns platform, az adatokat ingyen betöltő és frissítő felhasználók nélkül el is vesztette relevanciáját. A Google jól látja, hogy ezeket a közösségeket kell saját kertjén belül újraépítenie, ha nyerni akar.