Európa legnagyobb akkugyárát húzza fel az LG

Újabb akkugyár ágyaz meg az elektromos autók következő hullámának, ezúttal az LG, pontosabban a cég LG Chem részlege jelentette be, hogy akkumulátorgyártó üzemet épít. Méghozzá nem is akármilyet, a cég szerint ugyanis Európa legnagyobb lítiumion-akkukat gyártó komplexumának felhúzását készíti elő Lengyelországban, Wroclaw, Szilézia történelmi fővárosának közelében. A gyár a várakozások szerint 2019-ben kezdheti meg a termelést.

A vállalat ambiciózus az új üzem kapcsán, amely megnyitását követően évente 100 ezer darab, elektromos járműbe szánt akkumulátort produkál majd és 2500 embernek ad munkát. Ez európai viszonylatban tekintélyes mennyiség, ugyanakkor globális szinten akadnak izmosabb versenytársak, ezek közül a Tesla-Panasonic Gigafactory a legismertebb, amely évi mintegy 500 ezer akkut képes legyártani - legalábbis mikor teljesen elkészül majd. De más szereplők neve alatt is gombamód szaporodnak a hasonló üzemek, ugyancsak Európában egy 17 cégből álló konzorcium már dolgozik a Terra E nevű gyár felépítésén, amely az LG komplexumához hasonlóan, 2019-ben nyithatja meg kapuit - igaz teljes kapacitását csak 2028-ra éri el.

De jóval közelebb is találunk példát az iparág terjeszkedésére: a Samsung Magyarországon, Gödön idén májusban adta át elektromosjármű-akkumulátor gyárát. Az üzem egyébként nem teljesen új, ugyanott a vállalat korábban mintegy 322 ezer négyzetméteren képcsőgyárat működtetett, ezt azonban 2014-ben bezárta. A méretes ingatlant most tehát a cég akkugyártásra alakította át, mintegy 100 milliárd forintos beruházással - amely egyben 600 új munkahelyet is jelent. A gyár a tervek alapján jövőre éri majd el végleges gyártókapacitását, amellyel évi 50 ezer elektromos járművet szolgál majd ki.

Az LG új gyára 1,63 milliárd dollárból épül és a Reuters szerint egy kutatás-fejlesztési központ is működik majd benne, ahol 400 mérnök dolgozik majd, különféle szakterületekről. A gyár olyan autóipari partnereket szolgálhat ki a jövőben, mint a Volvo, a Daimler, a Volkswagen Group vagy a BMW, amelyek eddig Kínából vagy épp Dél-Koreából voltak kénytelenek behozni az akkukat új modelljeikbe - noha az LG egyelőre nem nevezte meg a konkrét partnereket. Az egymás után épülő akkugyárakra a közeljövőben nagy szükség lesz, miután az autógyártók sorra jelentik be új hibrid, illetve teljesen elektromos hajtású szériáikat - több helyen pedig már a fosszilis üzemanyaggal működő járművek betiltását fontolgatják a következő évtized végére, mint azt a napokban Párizs is bejelentette.