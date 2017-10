Microsoft: a Sony elbarikádozza a Minecraft játékosokat

A Sony továbbra sem engedélyezi a Minecraftnál a keresztplatformos játékot - nehezményezi Phil Spencer, az Xbox-divízió vezetője. A szakember kissé értetlenül áll a japán cég gyakorlata előtt, mondván, a Nintendo semmilyen akadályt nem görget a lehetőség elé. A Sony döntésével a világ egyik legnépszerűbb (ha nem a legnépszerűbb) játékát barikádozza el több millió, más platformot használó játékos elől. Spencer szerint ráadásul a stratégia kontraproduktív lehet konkurensük számára, emiatt számos Minecraft rajongó fordulhat el a PlayStation konzol felől, és választhat valamilyen más platformot.

Spencert a Thurrott idézi, ahol a vezető nyomatékosan állítja, már számtalanszor egyeztettek a Sonyval, az agitálás pedig kvázi folyamatos, a Microsoft nem adja fel a győzködést. Spencer értetlenül áll konkurensük álláspontja előtt, szerinte ugyanis a Minecraft PlayStation-önön is nagy számokat produkál, sőt, a szakember szerint az egyik legnagyobb számokat produkáló cím lehet. Spencer vélhetően az Xboxon tapasztalt számokból indult ki, ahol a Minecraft folyamatosan dobogós, a nyáron publikált adatok alapján a játék Call of Duty: Black Ops 5,44 százaléka után a második helyet foglalta el a maga 4,97 százalékával.

Spencer továbbá hangsúlyozza, hogy a Ninendóval könnyen zöld ágra vergődtek Minecraft ügyben, a dobogó legalsó fokán álló konzolgyártó készséggel működött együtt tervük megvalósításában. Utóbbi még nyáron jelentette be a Microsoft, mely alapján (szinte) az összes nagy platform játékosai előtt megnyílt a közös játék lehetősége. A döntés az Xbox One és Nintendo Switch mellett a Windows 10, illetve különféle iOS és Android eszközök milliárdjainak tulajdonosait érintette. A sorból szinte tényleg csak a Sony hiányzik, amely cég Spencer szerint még a vélemény nyilvánítás elől is elzárkózik, az említett nyilatkozatban az Xbox-divízió vezetője emiatt kissé provokatívan oda is szúr konkurensüknek, amely még konkrét véleményt sem formált a lehetőség támogatásáról. Utóbbi tükrében még nincs minden veszve, érdekes lesz látni, hogy változtat-e struccpolitikáján a Sony.

A Microsoft még nagyjából három éve jelentette be, hogy 2,5 milliárd dollárért felvásárolja a a Minecraft játékot fejlesztő Mojangot. A megállapodás a redmondi cég történetének egyik legnagyobb ilyen tranzakciója volt, ennél többet csak a Skype-ért, a Nokia készülékgyártó részegéért, valamint az a Quantive-ért fizetett ki a cég. A Minecraft a digitális világ Legója, ha úgy tetszik: egy olyan videojáték, amelynek nincs eleje vagy vége, nincs története, inkább afféle nyitott világ, ahol mindenki azt csinál, ami neki tetszik - leginkább építkezik, egyedül vagy akár másokkal együtt. A játék a Legóhoz hasonlóan széles tömegek számára vonzó és szórakoztató, általános iskolás kortól egészen a felnőttekig mindenkinek tartogathat kihívást. Abban az értelemben is hasonlít a Minecraft a Legóhoz, hogy a puszta szórakozáson kívül másra is használható, alkalmas például oktatási célokra vagy várostervezési feladatokra.