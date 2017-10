Önálló VR headsetet és szoftvert mutatott az Oculus

Nem fogta vissza magát a Facebook a napokban rendezett Oculus Connect konferencián, ahol egy sor újdonságot jelentett be VR platformja kapcsán: az Oculus paletta új hardverekkel és szoftveres funkciókkal is bővül, sőt a gyártó az üzleti felhasználók felé is egyre inkább nyit.

A legtöbben valószínűleg a cég új VR-headsetjét várták legjobban a bejelentések közül: az Oculus Rift mellé ugyanis már egy Oculus Go nevű szemüveg is felkerül a termékpalettára. A készülékkel a cég valamelyest más vonalon indul el, mint első VR szemüvegével, a Go ugyanis teljesen önállóan használható, csatlakoztatott PC vagy okostelefon nélkül - noha az egyelőre nem egyértelmű, hogy pontosan milyen szoftverplatformra támaszkodik. Az ugyanakkor sokat elárul, hogy a cég szerint az eszköz kompatibilis lesz a Samsung Gear okostelefonos szemüvegek alkalmazás-ökoszisztémájával, így talán nem túlzás androidos hátteret sejteni a készülék mögött. A lépés mindenesetre biztató, a vásárlóknak ezzel már a nulladik naptól lesz hova nyúlniuk tartalomért.

A gyártó egyelőre nem közölt minden részletet az Oculus Góban dolgozó hardverről sem, ugyanakkor abban jó eséllyel valamilyen okostelefonból megismert chip teljesít szolgálatot - a Tomshardware szerint egy frissnek már nem igazán mondható Snapdragon 821 lapkáról van szó, hivatalos információ azonban még nincs. A kijelző és az optika terén ugyanakkor komoly előrelépést produkál az eszköz, még a nagy testvérhez képest is: az Oculus Go a Rift 2160x1200 pixeles összfelbontásához képest 2560x1440 pixelt sorakoztat fel, egy "Fast-Switch" LCD panelen, igaz nem tudni, pontosan milyen képfrissítési gyakoriság mellett. A készülékben a lencsék is újak, azoktól a cég kevesebb becsillanást és nagyobb látószöget ígér.

Az eszközhöz egy egyszerű kontroller is tartozik, két gombbal és kerek érintőpaddal, a koncepció tehát lényegében ugyanaz, mint a Samsung Gear VR esetében, illetve a Google önálló Daydream szemüvegeinél. Mindezek mellett a headsetbe beépített hangszórók is kerültek, így fülhallgató nélkül is fogyaszthatók rajta tartalmak - de azért a 3,5 milliméteres jack sem maradt le a készülékről. Komoly erősség továbbá a termék ára: az Oculus Go nettó nettó 199 dollárért lesz kapható, 2018 elejétől.

Ezzel párhuzamosan egyébként az Oculus Rift árát is barátságosabbá teszi a cég, az a kontrollerekkel együtt mostantól fixen nettó 399 dollárért lesz megvásárolható, miután azt a nyáron ideiglenesen már elérhetővé tette ezen az áron a gyártó. A Facebook VR fejlesztésekért felelős igazgatója, Hugo Barra szerint az akció "hatalmas siker" volt, így azt most érdemesnek látták véglegesíteni. Ezzel a headset-kontroller pakk ára idén február óta felére csökkent, akkor 799 dollárért volt elérhető a csomag.

Monitor helyett VR headsetet

A szoftveres újdonságok közül a legígéretesebb a Dash, amellyel nem csak a speciális VR tartalmak fogyasztásához csapható fel az asztali PC-khez szánt Oculus headset, de végre a hagyományos monitorok is helyettesíthetők vele. Az általunk is régóta várt funkcióval egy testreszabható, 360 fokos asztali felületet kapunk, az interfész lényegében tetszőleges számú monitort helyettesíthet, az egyes ablakokat ízlés szerint mozgathatjuk a "levegőben" magunk körül. A felülethez egy a felhasználó előtt elhelyezkedő gyorsindító panel is tartozik, a windowsos tálcához hasonló megoldáson az alkalmazások, illetve a megnyitott ablakok ikonjai sorakoznak. A Dash felületén tehát lehetőség van a hagyományos asztali appok használatára, a böngészőktől akár a fejlesztéshez használt szoftverekig, mint a Visual Studio.

A megoldással az Oculus Rift végre nem csak játékokhoz, de munkához is kifejezetten hasznossá válhat, miután lényegében korlátlan kijelzőterületet biztosít. Ez több területen is nagyon kényelmes megoldást jelenthet, legyen szó programozásról vagy a számtalan tőzsdei grafikon böngészéséről. A megoldás később a grafikusoknak, tervezőknek is kifejezetten hasznos lehet, ugyanakkor ehhez még jócskán fejlődnie kell majd a szemüvegekben dolgozó, egyelőre erősen "szúnyoghálós" kijelzőknek. A cég az asztali felület mellett egy új VR kezdőképernyőt, jobban mondva "kezdőteret" is kiad, Oculus Home néven. Egy berendezhető virtuális szobáról van szó, amelyben elhelyezhetők a játékokban szerzett trófeák, különböző minijátékok is játszhatók, illetve a felhasználók egymás Home felületeit is meglátogathatják.

Élő közvetítések, VR-ben

Tartalmi oldalról a Facebook jövőre egy új Venues névre keresztelt appal is megtolná a platformot, amely kifejezetten különböző események élő VR közvetítésére szolgál majd. A cég szerint abban koncertek, sportesemények, filmpremierek vagy tévéműsorok is nézhetők lesznek. Ez az olcsóbb modellek terjedésének is lökést adhat, amelyeknél a hardver a komplexebb játékok futtatásához kevés lenne. Hasonló appok egyébként külső fejlesztőktől már érkeztek Oculusra, mint a TechCrunch által kiemelt FoxVR vagy a NextVR streaming alkalmazás, ugyanakkor ha a Facebook előrukkol saját megoldásával, ezek valószínűleg háttérbe szorulnak majd.

Mindezek mellett a cégtől már ismert Spaces közösségi VR app is frissül, abba a felhasználók már saját 360 fokos fotóikat, videóikat is importálhatják, egyszerűbb játékok is játszhatók a felületen, illetve "térbeli posztok" is létrehozhatók rajta. Utóbbiak interaktív virtuális tárgyak, amelyeket a Spaces felületén rendelkezésre álló eszközökkel lehet elkészíteni, később pedig Facebookra is kitehetők.

Már az Oculus is kóstolgatja a vállalati szegmenst

A fentieken túl a gyártó Rift szemüvegét már kifejezetten vállalatok számára is kínálja. Az üzleti pakk nettó 900 dollárt kóstál majd, abban a headset mellett egy Oculus Touch kontrollerpáros, három külső pozicionáló szenzor, egy kisméretű Oculus Remote kontroller, illetve három cserélhető arcpárna is helyet kapott a szemüveghez. Az árat persze nem hardver tornázza fel ennyire (ahogy a The Verge összeszámolta egy hasonló csomag 574 dollárból összerakható), a pakkhoz ugyanis teljes körű kereskedelmi licenc, nagyvállalati szintű garancia és saját ügyfélszolgálat is jár. Az Oculus üzleti csomagját használó korai partnerek között az Audi is ott van, amely virtuális bemutatótermek létrehozásához használja a platformot, de a Cisco is létrehozta már vele saját, virtuális fehértáblával szerelt kollaborációs termét.

Mindeközben a vállalat Santa Cruz projektje is tovább araszol a piaci termékké válás felé, a csúcskategóriás, önálló VR headset a cég ígérete szerint a fejlesztőkhöz már jövőre megérkezik, ahhoz ráadásul új generációs mozgáskövető kontrollerek is tartoznak majd. A korábban már megszellőztetett készülék, hasonlóan a Microsoft Mixed Reality platformjára építő, hamarosan piacra kerülő headsetekhez, külső szenzorok nélkül, saját kameráira támaszkodva lövi majd be pozícióját környezetében. Sokkal többet mindenesetre továbbra sem árult el a kezdeményezésről a cég, a fejlesztői modellek kiadásával azonban jobb képet kaphatunk majd a gyártó önálló VR szemüvegekre vonatkozó víziójáról.

A bejelentésözönből jól látszik, hogy a Google-höz hasonlóan az Oculus is egyre inkább a teljesen önálló eszközök felé araszol, a területet pedig agresszívan igyekszik tartalommal megtölteni. Ebbe az irányba a Dash virtuális asztali felület kifejezetten jó lépés, hiszen a mindennapi PC-s feladatokra is alkalmassá teszi a Riftet, az ugyanakkor egyelőre kérdéses, hogy a közösségi funkciók mennyire bizonyulnak majd csábítónak a vásárlók számára.