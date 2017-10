Tajvan is elmeszelte a Qualcommot

Tajvan sem kegyelmezett a Qualcommnak, az ország versenyhatósága (Taiwan Fair Trade Commission) más távol-keleti nemzetekhez hasonlóan egy meglehetősen vastag, 774 millió dolláros büntetést szabott ki a chiptervezőre. Az összeg kalibere mellett az okok is hasonlóak, a Qualcomm versenyellenes üzleti gyakorlata miatt kapta az újabb bírságot, amely tajvani cégeket is hátrányosan érintett. Tajvan tehát Dél-Korea és Kínai után szintén erősen rácsapott a kaliforniai tervezőcég kezére, a történetnek pedig még közel sincs vége, a Qualcommot ugyanis az Egyesült Államok és az EU is vizsgálja.

Tajvan a dél-koreai ítélethez hasonlóan azt kifogásolta, hogy a Qualcomm kvázi árukapcsolással értékesítette népszerű rádiós modemeit, a csomagokba olyan licenceket is beletett, amelyek nem tartoztak szorosan a chipekhez, a vásárlóknak azokra valójában nem volt szüksége, miközben az árazást kvázi kilóra, számára kedvezően alakította ki. Emellett a Qualcomm konkurenseinek (pl. a tajvani MediaTeknek) megtagadta vagy limitálta saját tervezésű modemeikhez szükséges szellemi tulajdon licencelését, ezzel akadályozva a termékek értékesítését, azok ugyanis így jogi szempontból erősen sebezhetőek voltak.

Pénzbüntetés mellett az ítélet arra is kötelezi a Qualcommot, hogy mostantól fair, nem diszkriminatív megközelítés szerint licencelje a mobilos szabványok részét képező szabadalmait - ahogyan azt a cég egyébként önként vállalta korábban (másképp ezek nem is kerülnének be az iparági szabványokba). Az ilyen szabadalmakra a szereplők megállapodása és önkéntes vállalása szerint FRAND (fair, ésszerű és nem diszkriminatív) licencelési konstrukciót kell biztosítani, amit a hatóságok szerint a Qualcomm nem tett meg, a gyártók felé túl magas licencdíjakat számlázott ki. Tajvan döntése szerint a Qualcomm kénytelen lesz asztalhoz ülni konkurenseivel, és újratárgyalni a modemes, illetve szellemi tulajdonának értékesítéséről szóló feltételeket.

A legújabb versenyhatósági vizsgálat eredményével természetesen nem ért egyet a chiptervező, és fellebbezni fog az ítélet miatt. Az elégedetlenség nem meglepő, ugyanis a cég erősségét pont az adja, hogy duplán, "vasként" és szellemi termékként is hasznot húz kutatás-fejlesztési tevékenységéből. Az összefonódás és számos kritikus fontosságú mobilkommunikációs szabadalom birtoklása a versenyügyi hatóságok és a versenytársak, kényszerű üzletfelek állandó célpontjává is teszi a vállalatot. A Qualcomm erre még rá is erősít azzal, hogy tényleg olyan piacpolitikát folytat, melynek repertoárjában kevésbé tisztességes eszközök is vannak a "kiszorítósdihoz". A tervezőcég egyébként a 774 millió dolláros büntetést sokallja, a hivatalos közlemény szerint az a tajvani piachoz képest arányaiban túlságosan magas, az ország versenyhatóságának számítási metódusa nem volt megfelelő.

Folynak a milliárdok

Tajvan közel két éve jelentette be, hogy antitröszt-vizsgálatot indít a cég ellen, amely megsértette-e az ország méltányos kereskedelemre vonatkozó törvényét. Ezt néhány hónappal előzte meg Kína, ahol rekord összegű, átszámítva 975 millió dolláros büntetést kapott a chiptervező a korábban elkövetett, versenyellenesnek nyilvánított licencelési gyakorlatáért. Dél-Korea hasonló okokra hivatkozva tavaly decemberben szabta ki büntetését, melynek értelmében átszámítva 854 millió dollárra büntette a Qualcommot.

Ezt követően a BlackBerry került sorra, amely kötelező érvényű megállapodásra lépett a Qualcommal, aminek értelmében nagyjából 815 millió dollár ütötte a kanadai cég markát. Kicsi a rakás alapon pedig már az Apple is ott van a sorban, amely év elején jelentette be, hogy a szövetségi kereskedelmi bizottság után perre megy a Qualcomm ellen. A vád szerint a cég visszaélt kötelezően licencelendő szabadalmaival és jogosulatlanul szedett extra pénzt ezek után, amit szeretne visszakapni a cupertinói vállalat.