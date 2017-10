Hosszú vitát zárt le több európai szakhatóság

Az Európai Unió egyik legnagyobb távközlési piacán, Németországban fontos döntést hozott a minap a helyi hírközlési hatóság, a Bundesnetzagentur, mely a Telekom Deutschland egyik zero rating csomagjának jogszerűségét vizsgálta. A szervezet alapvetően megengedő álláspontot képviselt a határozatban, feltéve, hogy a szolgáltató valóban nem kér pénzt a tartalomszállítóktól azért, hogy az érintett, vagy ahhoz hasonló tarifaopciók feltételei vonatkozzanak rájuk is.

Lényegében ugyanilyen döntés született Hollandiában is, ahol a helyi T-Mobile egy tarifája lett górcső alá vetve. Magyarországon ennél szigorúbb volt korábban a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) erre azonban minden lehetősége megvan a tagországok szakhatóságainak.

Alles in ordnung

A német társhatóság a Telekom StreamOn nevű konstrukcióit vizsgálva jutott arra, hogy a tarifaopciók tartalma nem sért közvetlenül EU-s jogot, ugyanakkor megfogalmazott néhány módosítási kötelezettséget is a szolgáltató felé. A StreamOn lényege - mint a legtöbb zero rating csomagnak -, hogy az előfizetők bizonyos szolgáltatásokat úgy vehetnek igénybe általa, hogy azok használata a havi mobilnetes adatkeretüket nem fogyasztja. A szolgáltatók szerint ez egyértelműen kedvező ajánlat az előfizetőknek, akiknek így nem kell folyamatosan aggódniuk az adatforgalmi limit kimerülése miatt, ugyanakkor az ellenzők úgy vélik, ez a fajta megkülönböztetés torzítja a versenyt és alapvetően ellentétes az internet fundamentumával.

A kifogásolt opció is kiragad bizonyos szolgáltatásokat, míg másokat nem integrál, a Bundesnetzagentur ugyanakkor arra kötelezte a Telekom Deutschlandot, hogy tegye minden potenciális partner számára ingyenesen elérhetővé, hogy bekerüljenek a StreamOn zero rating ernyője alá (vagyis a kiválasztás, integráció során nem hozhat piaci alapú döntést a szolgáltató). A szervezet másik feltétele, előírása az volt, hogy a zero rating csomag ne csak Németországban, hanem az egész EU területén, vagyis roamingkörnyezetben is biztosítsa a korlátlanságot az adott szolgáltatások használata során.

A helyi hatóság emellett kimondta azt is, hogy nem megengedhető, hogy a streaming videotartalmakat egyes tarifák esetében csak DVD minőségben nézhetik az előfizetők, míg más, jellemzően nagyobb értékű csomagoknál érhető csak el a tartalom HD-ban. Hasonló megkülönböztetést alkalmaz egyébként a Vodafone Magyarország nemrég bevezetett, korlátlan adatforgalmat biztosító tarifája, a Red Infinity is, mely 1,4 kbps-re korlátozza a streaming video szolgáltatások számára biztosított maximális sávszélességet.

A németországihoz hasonló, alapvetően megengedő szellemű döntés született a héten Hollandiában is, ahol a helyi hírközlési hatóság, az ACM kimondta: a T-Mobile Hollandia zenei zero rating csomagja nem diszkriminál, hiszen minden tartalomszolgáltató partner számára lehetővé teszi a csatlakozást - amennyiben azok megfelelnek a szolgáltató szerződési feltételeinek. Bár az operátor pénzt nem kér a tartalomszolgáltatóktól, az ACM döntését bíráló társadalmi, jogi szervezetek felhívják a figyelmet, hogy a cég teljesen önkényesen állíthat fel olyan feltételeket, melyek vagy eleve lehetetlenné teszik, vagy jelentősen megnehezítik a csatlakozást bizonyos partnerek számára.

A magyarok voltak a legszigorúbbak

A fenti két döntés alapján gyakorlatilag kijelenthető, hogy a tagállamok által meglehetősen szabadon értelmezhető EU-s netsemlegességi törekvéseket éppen a magyar hírközlési szerv, az NMHH vette a legkomolyabban. A magyar hatóság már tavaly év végén hozott elmarasztaló határozatot a Magyar Telekommal szemben annak saját, TV GO nevű online streaming szolgáltatását preferáló zero rating csomagja miatt, majd nem sokkal később a Telenor Magyarország két adatopcióját, a MyChatet és a MyMusic-ot is elkaszálta. A hatóság mindkét döntés kapcsán hangsúlyozta, hogy a vizsgálatok során számos szempont alapján, komplex rendszerben értékelte többek közt, hogy az érintett csomagok tartalma, illetve a szolgáltatók piaci ereje összességében mennyire alkalmas a verseny torzítására.

Az érintett operátorok egyöntetűen közölték, hogy a döntéssel valójában a fogyasztók járnak rosszabbul, hiszen a legkedveltebb netes szolgáltatásokat így adott esetben csak kedvezőtlenebb feltételekkel vehetik igénybe. A Magyar Telekom és a Telenor Magyarország egyaránt megfellebbezte a hatóság döntését.