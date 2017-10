Túl sokat figyelt a Google Home Mini

Szokatlan dologra lett figyelmes Artem Russakovskii, az Android Police munkatársa: a tesztre kapott Google Home Mini eszköze gyakorlatilag folyamatosan aktív, rögzíti a beszélgetéseket, hangokat, zörejeket - és néha válaszolni is akar azokra. A hibásan viselkedő termék nyilván komoly adatvédelmi aggályokat vet fel. Annyira komolyakat, hogy a vétkes funkciót a Google globálisan az összes hasonló eszköznél letiltotta egyelőre.

Ami a sztori talán legfurább/szórakoztatóbb része az a Google sajtósainak aktivitása. Az Android Police leírása szerint a péntek délután 4:22-kor elküldött emailre 10 percen belül válasz érkezett, egy bő óra múlva pedig már úton volt a csapat begyűjteni a rosszul viselkedő eszközt, amelyet még aznap este elkezdtek elemezni a Google fejlesztőmérnökei. "Ez az odaadás!" - fogalmaz a szerző és nem téved, ez tényleg rendkívül szokatlan a szakmában nem csak Magyarországon, de az Egyesült Államokban is.

A vizsgálat eredménye viszonylag gyorsan megjött: a Home Mini felső érintős panelje túlságosan érzékeny, emiatt az eszköz gyakorlatilag folyamatosan aktív maradt. A kis egység ugyanis nem csak a szabványos OK Google felkiáltással aktiválható, hanem akkor is elkezd hallgatni, ha hosszan nyomjuk a textillel borított felső részét. Ha azonban az érintős felület túlságosan érzékeny, akkor ez a funkció véletlenül is aktiválódik - ez történt ebben az esetben. Az esetre reagálva a Google ezt a funkciót azonnal kiiktatta minden Home Mini esetében, központi szoftverfrissítéssel. Ez a cég álláspontja szerint rövid távú megoldás lesz, a véglegesig még várni kell.

Megnyugtató magánszféra

Bizonyos pontokon a Google is érzi, hogy kezd túl mélyre benyomulni a felhasználók magánéletébe. Szokatlan módon két olyan pillanat is volt az október eleji bejelenésözönben, amikor a Google jelentette ki, hogy bizonyos adatok szigorúan a készüléken maradnak, ott is dolgozza fel a rendszer azokat, a felhővel pedig még érintőlegesen sem kerül kapcsolatba. Az egyik ilyen az új Pixelek zenés azonosítója: az eszköz folyamatosan figyeli a háttérzajt és ha zenét észlel, akkor kiírja, hogy mit hallunk. Kedves apróságnak tűnik, de a Google is úgy gondolta, hogy ezt a felismerő algoritmust talán jobb lesz helyben futtatni. Így a telefon automatikusan letölti néhány tízezer zeneszám lenyomatát és ennek alapján végez mintázatfelismerést - a hanganyag így sosem hagyja el az eszközt és sosem megy a felhőbe.

A másik ilyen az okoskamera, a Google Clips. Ez egy apró kamera, amely beépített algoritmusaival igyekszik meghatározni, hogy mikor történik valami érdekes előtte és fotót vagy videót készít róla. A Google ígérete szerint a Clips akkor működik a legjobban, ha csak egyszerűen elfeledkezünk róla, letesszük a szoba egy pontjára, majd később visszanézzük, hogy mit rögzített. Itt a cég megint úgy érezte, hogy ezt nehéz lesz felhős intelligenciával eladni, így a Clips kimondottan helyi feldolgozást végez, saját kis processzorán fut az összes képfelismerő megoldás, az összes döntés a kis eszközön belül születik. A Google ígérte szerint pedig csak azok a képek és videók kerülnek ki a Clipsről, amelyekre a felhasználó rábólint - ehhez a mellé adott mobilalkalmazás használható fel.

Ez két olyan terület, ahol a cég teljesen tudatosan mond le a felhős megoldások használatáról és igyekszik elkerülni azt, hogy adatvédelmi vitát robbantson ki a felhasználókkal. A proaktív megközelítés működni látszik, a Google Home Mini most felszínre került minibotránya azonban jól mutatja: ezeket a vitákat bizony le kell majd játszani.