Engedményekkel pörgetné fel az NXP-üzletet a Qualcomm

Csiszolgatja az NXP-akvizíciót a Qualcomm: a vállalat engedményekkel gyorsítaná a folyamatot, amely bár az amerikai versenyjogi szabályozások terén nem ütközött akadályba, az Európai Bizottságon már nem ment át ilyen gördülékenyen.

A chipgyártó hivatalosan egy évvel ezelőtt jelentette be az NXP felvásárlását. Hatalmas összegű akvizícióról van szó, a vállalat kvázi riválisát összesen mintegy 47 milliárd dollárért kebelezi be, ebből 38 milliárd készpénz, amelynek egy része hitel, a tranzakció 11 millió dolláros adósságot jelent majd a Qualcommnak. Amellett, hogy a gyártó ezzel egy konkurenstől megszabadul, mobilkomponenses termékpalettáját is bővítheti, illetve új piacokra is eljuthat, csökkentve a mobilos függőséget - utóbbiak között az autóipar, az IoT, illetve a hálózati és biztonsági szegmens is ott van.

Az óriási összegű felvásárlást az európai versenyügyi hatóságok is közelről követik - a Reuters értesülései szerint pedig, hogy az üzlet mielőbb zöld utat kapjon, a Qualcomm ehhez különböző engedményeket is hajlandó tenni, noha azt egyelőre nem tudni, pontosan mely területeken venne vissza igényeiből a chipgyártó. Az EU versenyügyi hatósága egyébként augusztus közepén másodjára hosszabbította meg a döntésére vonatkozó határidőt, miután nem kapta meg a Qualcommtól az akvizíció kapcsán kért adatokat. A hatóság jelen állás szerint akkor írja ki az új határidőt, mikor a cég a biztosítja számára az szükséges információkat.

Az Európai Bizottság eközben a Qualcomm ügyfeleitől, illetve versenytársaitól is begyűjti az üzlettel kapcsolatos visszajelzéseket, amelyeket figyelembe vesz majd a döntés meghozásakor. Hogy ez pontosan mikor várható, egyelőre tehát nem tudni, a kért adatok kiadásával eddig nem siető chipgyártó azonban úgy tűnik egyre inkább rövidre zárná az akvizíciót, így nem kizárt, hogy még idén sikerül konszenzusra jutnia a hatósággal. Ezzel együtt nem valószínű, hogy az üzlet végére 2018 előtt pont kerülne.

A felvásárlás után évi bő 30 milliárdos bevételt érhet el a vállalat, ez optimista becslések szerint 2020-ra 38 milliárdra nőhet. Emellett a fejlesztés, a gyártás, az értékesítés, illetve a többi egyéb művelet összehangolásával a Qualcomm hosszabb távon évi 500 milliós megtakarítást prognosztizál, ami nagyjából 2 év múlva realizálódhat. Az NXP jelenleg körülbelül 44 000, a Qulacomm pedig 30 000 alkalmazottal rendelkezik, később valószínűleg mindkét oldalon lesznek elbocsájtások, az átfedések nagy részét várhatóan megszünteti a vállalat.