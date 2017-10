Partnerségre lép a VCC Live és az OTP Mobil

Együttműködésre lép az OTP Mobil és a VCC Live virtuális ügyfélszolgálati platform, a stratégiai partnerség keretei között a két vállalat lényegében megosztja egymással ügyfélkörét: ha a két szolgáltató közül bármelyik kapcsolatban áll egy adott céggel, akkor az gyorsan, egyszerűen bővítheti repertoárját akár az OTP-leány one-click payment megoldásával, akár a VCC contact center szolgáltatásával, minimális fejlesztési és adminisztrációs terhek mellett.

Az OTP Mobil itthon jól ismert névnek számít, hiszen a legnagyobb hazai bank fintech cégéhez fűződik a mobilfizetésre is alkalmas Simple app, illetve a hasonló nevű, 2015-ben indult SimplePay online fizetési rendszer is. A VCC Live neve viszont talán nem hangzik mindenkinek olyan ismerősen: egy contact center megoldásokat szállító vállalatról van szó, amelyenek technológiáját mára mintegy 35 országban használják. A korábban Virtual Call Center néven futó vállalat tehát lényegében felhős call center hátteret biztosít a telefonos tevékenységeket folytató cégek, intézmények számára. A szoftvercsomagban a többcsatornás, akár ezer operátoros call centereket is kezelő ügyféltámogatási megoldások mellett a sales feladatok könnyítését célzó prediktív tárcsázó, illetve követéskezelési funkciók is vannak.

Utóbbi csokorba tartozik a telefonhíváson keresztül lebonyolítható bankkártyás fizetés is. A szolgáltatás VCC Live Pay névre hallgat, azzal telefonbeszélgetés közben, az operátor közreműködésével indítható a kártyás fizetés, amelynek során a VCC közvetlenül a pénzügyi partner felé továbbítja a fizetéshez szükséges adatokat - ezzel a kifizetett szolgáltatás vagy termék azonnal aktiválható vagy feladható.

A folyamat aránylag egyszerű, az operátor telefonon ajánl valamilyen terméket, szolgáltatást az ügyfélnek, akivel a feltételekről és az összegről való megegyezést követően hangalapú szerződést köt. Az ügyfél ezután a kártyaadatokat a telefon nyomógombjai segítségével tudja megadni, külön app telepítése nélkül - ezekhez az operátor nem fér hozzá, csupán a folyamatot látja és a végkimenetelt ellenőrzi. Ha az adatokat rendszer elfogadta, továbbítja a fizetéshez kötődő információkat a kártyaelfogadó fél felé a payment gateway-en keresztül.

A bank ezután ellenőrzi a fizetési adatok hitelességét, majd levonja az ügyféltől az adott összeget, amelyet továbbít a szolgáltatónak. A tranzakció sikerességéről aztán az operátor visszajelzést küld. Ezután a cég már aktiválhatja is az adott szolgáltatást vagy kezdheti csomagolni a vásárolt terméket. A megoldás persze nem csak új vásárlásnál, szerződéskötésnél működik, azzal szerződések hosszabbíthatók, előfizetések indíthatók, egyenlegek tölthetők fel vagy akár újra is aktiválhatók különböző szolgáltatások.

A telefonos megoldás előnyeit, szemben mondjuk egy webshop felületével, a VCC az ügyféllel fennálló valós idejű kapcsolatban látja, amelyen keresztül könnyebb feltérképezni az ügyféligényeket, azonnal megválaszolni a felmerülő kérdéseket, kifogásokat. Mindezek mellett a cég szerint a vásárlási motiváció is beszéd közben, illetve közvetlenül utána a legmagasabb - különösen figyelembe véve, hogy a call centereket sokszor rögtön egy hirdetést megnézése vagy meghallgatása után hívják fel, mikor az ügyfél még a reklám hatása alatt áll. A VCC infrastruktúrája a szegmensben elvárható módon megfelel a PCI DSS magas szintű biztonsági követelményeinek, illetve az öt legnagyobb kártyatársaság biztonsági tanúsítványát is megkapta - a csavar pedig a történetben az, hogy ezzel a tanúsítvánnyal nem kell rendelkeznie az VCC-t használó szervezetnek, az ügyfélszolgálatnak.

Az OTP Mobillal való együttműködéssel a két cég technológiái már egy füst alatt, integráltan elérhetők, egy kombinált, teljes körű fizetési megoldásként. Az együttműködéshez mindkét cég nagy reményeket fűz, a VCC elsősorban az OTP leánycégének nagy hazai elérésének örülhet, idén tavaszi adatok szerint a kereskedőket szóló SimplePay fizetési rendszer 1700 szerződött ügyfelet, illetve 2400 webshopot tudhat magáénak, ráadásul 2017 első hónapjában kitermelte tavalyi bevételének 326 százalékát. De az OTP Mobil is jól járhat a VCC hangalapú szolgáltatásával, hiszen a Live Pay 2016-os elindulása óta a cég ügyfeleinek mintegy 30 százaléka kezdte azt használni a telefonbeszélgetések alatti fizetéshez.