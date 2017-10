Robottaxin dolgozik az Nvidia

Bejelentette teljesen önvezető autókhoz tervezett, Robotaxi Drive PX fantázianévre keresztelt platformját az Nvidia, a Pegasus kódnevű fejlesztést az autonóm vezetés legmagasabb, level 5 szintjéhez tervezi a vállalat. A platformról egyelőre nem árult el minden részletet az Nvidia, a rendszer maximális számítási teljesítménye azonban már ismert, a Pegasus nagyjából hét darab jelenlegi csúcskategóriás videokártya kapacitását ígéri kimagasló hatékonyság mellett. A kiemelt partnerek már jövő év márciusában megkaphatják a fejlesztés mintapéldányait, optimális esetben pedig akár már az évtizedforduló környékén begurulhat az első Pegasusra épülő önvezető jármú.

Az újonnan bejelentett platform elképesztően magas, 320 TOPS (Tera Operations Per Second) számítási teljesítményt ígér, amely több mint két és félszer több az Nvidia aktuális nagyágyúja, a Tesla V100 kapacitásánál, amely gigászi lapkaméretű csúcs gyorsítóra 120 TOPS-os értéket szabott meg a vállalat. Mindezt összesen négy chippel éri el a Pegasus, a ránézésre körülbelül E-ATX-hez közeli méretű alaplapon két rendszerchip és két GPU áll egymással párban. Előbbiek szerepét az egy éve bejelentett Xavier kódnevű fejlesztés tölti majd be.

Ennek apropóján ismét elővette a Tegra családba tartozó chipet az Nvidia, amely szerint a fejlesztés mostanában érte el a tape-out fázisát, ami azt jelenti, hogy a lapka terveit véglegesítették a mérnökök, megkezdődhet a próbagyártás, melynek során az apró hibák javítása, a tesztelés, illetve a finomhangolás zajlik. Ez bizonyos esetekben akár egy évet is igénybe vehet, aminek megfelelően valószínűleg a Pegasus sem nyeri el végleges formáját a jövő ősznél korábban.

A legújabb Tegra rendszerchip részleteit épp egy éve taglalta az Nvidia, a Xavier nyolc darab ARM utasításarchitektúrájú CPU magot, illetve 512 darab Volta grafikus végrehajtót vonultat majd fel. Az Nvidia tavalyi állítása szerint így a jelenlegi négy chipes Drive PX2 rendszer 8 bites egészszámos (INT8) teljesítménye már egyetlen chippel elérhető lesz, a Xavierre ugyanis 20 TOPS-os számítási teljesítményt prognosztizált a cég. Tavaly óta azonban átgondolta terveit az Nvidia, a mai prezentáción már 50 százalékkal magasabb, 30 TOPS-os teljesítményről beszélt a tervezőcég, amivel együtt a rendszerchip fogyasztása is ugyanennyivel megnőtt, a maximális disszipációra 20 helyett 30 wattot irányoz elő a vállalat.

A Xavierből összesen két darab kerül fel a Pegasus alaplapjára, amely így összesen 60 TOPS-os kapacitást eredményez, a maradék 260 TOPS-ot pedig két darab GPU-ra bízza a cég. Ezek konkrét típusát egyelőre homály fedi, a darabonként 130 TOPS-os adatból azonban kifejezetten nagy chipekre lehet számítani, az sem zárható ki, hogy az Nvidia a Tesla V100 alapját adó GV100 GPU-t veti be a platformban némileg átkonfigurált formában.

Utóbbira elsősorban a fogyasztás kordában tartása miatt lenne szükség, a szóban forgó Tesla ugyanis 300 wattos TDP mellett 125 TOPS-ra képes, amellyel nehezen lehetne kihozni a teljes platformra ígért 500 wattos csúcsértékét. Ez alapján a GPU-k fejenként nagyjából legfeljebb 200 wattos TDP-vel érkezhetnek majd, így maradna keret a két Tegra rendszerchipnek, illetve a többi vezérlőnek. Mindezen disszipációt a DRIVE PX 2-vel ellentétben léghűtéssel vezetné el az Nvidia, ami elsőre furcsa döntésnek hangzik a kétszer magasabb TDP miatt, azonban vélhetően ezzel az autógyártók igényeinek próbál megfelelni az Nvidia.

A processzorok mellett a külvilág letapogatásához szükséges különféle érzékelők, kamerák, radarok, és LIDAR-ok (Light Detection and Ranging) csatlakoztatásához szükséges csatolók kapják még a főszerepet az alaplapon. Ez szám szerint tizenhat darab GMSL (Gigabit Multimedia Serial Link) csatolót, illetve négy darab 10 gigabites, vagy nyolc darab gigabites, vagy tizenhat darab 100 megabites Ethernet csatolót jelent, konfigurálástól függően. A platform emellett a felhasználási területnek megfelelően magas hibatűréssel rendelkezik, az egyes komponensek megfelelnek az ASIL (Automotive Safety Integrity Level) D szintjének, ami jelenleg a legszigorúbb besorolásnak számít. Ezt több, folyamatos önteszttel, illetve hibakereső folyamattal teljesíti a rendszer.

Az Nvidia számításai szerint a partnerek jövő év második felében kaphatják meg a Pegasus fejlesztői csomagját, az autógyártók ezt követően kezdhetik integrálni a hardvert és szoftvert járműveikbe. Arról még ennek ismeretében is csak tippelni lehet, hogy hogy ettől kezdve mennyi idő kell majd az első, tömegtermelésre is alkalmas önvezető autó megjelenésére, de a legoptimistább becslések szerint is 2-4 év a minimum, amire az összes tesztelési folyamat sikerrel lezárul.