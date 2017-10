Menetrend szerint feltörték a Super NES Classic Editiont

A megjelenést követően nyolc nap kellett, hogy a Nintendo legújabb nosztalgiakonzolja, a Super Nes Classic Edition falai is leomoljanak és a bütykölni vágyók az előre telepített címek mellett számos további játékot is futtathassanak rajta. Az apró konzol feltörése a ClusterM néven ismert orosz hacker érdeme, aki már kifejezetten rutinosnak mondható a területen, miután az elképesztően sikeres tavalyi modell, a NES Classic "felszabadítása" is az ő nevéhez fűződik.

Nem meglepő tehát, hogy ClusterM már a SNES Classic bolti rajtját megelőzően megígérte, hogy megtalálja a módját az új címek telepítésének - az ígéretet pedig gyorsan be is váltotta. A műveletet nagyban megkönnyítette, hogy a konzol szinte azonos chipsetre épít, mint az előző verzió, így nem kellett sokat vesződni a kerülőút felderítésével: a már bevált, telnet interfészre építő FEL-mode exploit itt is működött, azt pedig az orosz hacker, akárcsak a NES Classic esetében, egy felhasználóbarát Windows programmal is elérhetővé tette.

A SNES Classic tulajdonosainak így elég egy mezei microUSB kábellel egy windowsos PC-hez csatlakoztatni a konzolt, majd a hakchi2 névre hallgató szoftvert elindítva követni a megjelenő utasításokat. Az alkalmazással az előre telepített 21 cím mellett további SNES játékok is feltehetők a konzolra, az továbbá biztonsági másolatot is készít annak eredeti állapotáról. Sajnos akadnak az eredeti SNES-re íródott címek, amelyekkel a nosztalgiamodell nem birkózik meg, a módszerrel azonban így is jócskán bővíthető az eszköz repertoárja. A vállalkozó kedvűek ugyanakkor a rakoncátlankodó játékokat is engedelmességre bírhatják, ehhez azonban már a RetroArch emulátort kell a készülékre telepíteni, ehhez ClusterM GitHubon nyújt segítséget az érdeklődőknek.

A hakchi2 képességei ráadásul nem merülnek ki a játéklista bővítésében, azzal egyedi háttérképek is beállíthatók, amelyek a klasszikus, kis felbontású játékok által a 16:9-es kijelzőkön hagyott üres sávokat hivatottak kitölteni, illetve lehetőség van egy a CRT monitorok csíkozódását idéző szűrő bekapcsolására is. A szoftver természetesen a tavalyi NES Classic modellel is használható, ami azért is fontos, mert a népszerű készülék jövőre újra a boltokba kerül.