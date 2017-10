Elérhető a PostgreSQL 10

Harcra kész a PostgreSQL 10, az adatbázisplatformot fejlesztő PostgreSQL Development Group nemrég jelentette be az új főverzió rajtját, amely több fontos új funkciót is tartogat. A fejlesztésekben az EnterpriseDB csapata is komoly szerepet kapott, amely az egyik legjelentősebb hozzájáruló a PostgreSQL kódbázisához - az adatbázist pedig ügyfeleinek az EDB Postgres Standard Edition részeként is elérhetővé teszi, egy csokorban az EDB saját eszközeivel, DBaaS menedzsmentkonzoljával és további szolgáltatásokkal. A 10-es verzió az elmúlt évek legfontosabb ráncfelvarrása a platformon, amelytől a fejlesztők ígérete szerint jóval rugalmasabbá teszi majd azt.

Az újítások sorát a cég a logikai replikációval nyitja, amellyel az adatbázis-adminisztrátorok a replikációt táblák, vagy adatbázisok szerint is vezérelhetik. A tatarozással a platformra a deklaratív particionálás is megérkezik, amely több, eddig manuálisan végzett feladatot is automatizál, a különböző táblapartíciók kezelése során - ráadásul miután a vezérlési funkciók már az adatbázisséma részeként érhetők el, azokat nem kell külön beleírni az adott alkalmazásba.

Biztonság terén az új változat SCRAM (Salted Challenge Response Authentication Mechanism) protokollal erősít a jelszavak kezeléséhez: a SCRAM-SHA-256-tal a támadóknak az adott szerveren tárolt adatok, illetve az azonosítás során cserélt információk megszerzése is kevés az illetéktelen behatoláshoz a rendszerbe.

A többoszlopos statisztikák is elérhetővé válnak a frissített PostgreSQL-ben, így nem lesz szükség többé az eddig bevetett kerülőutakra a megfelelő minőségű lekérdezések elkészítéséhez, továbbá a megoldás azok teljesítményét is feljavítja. A PostgreSQL korábbi verzióiban automatikusan importálta a gazda operációs rendszerben elérhető egyeztetéseket, (collation) az új főverzió azonban már a népszerű ICU libraryból húzza be azokat, ami különösen a stabil keresztplatformos működésre lehet jó hatással.

A teljesítménynövekedés más területeken is elcsíphető lesz, a párhuzamos lekérdezéseknél például akár 2-4-szeres javulást ígérnek a fejlesztők. A kifejezetten nagy datasetekkel való munkát a frissen bevezetett Expression Evaluation Engine turbózza fel, amellyel a platform a modern CPU hardvereket sokkal jobban ki tudja használni. Végül de nem utolsó sorban a DBA-k az új Quorum Commit funkcióval különböző várakozási policyket adhatnak meg az egyes standby szerverek kijelölésekor - a funkció beépítése időszerű volt, a szinkronizált adatreplikációra ugyanis folyamatosan nő az igény az adatközpontokban, az kiemelten fontos például a pénzügyi szolgáltatások piacán is.

A PostgreSQL 10 már letölthető, annak részletes leírásáért pedig érdemes felkeresni a platform Wiki oldalát.