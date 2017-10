Végleg búcsúzik az AIM

Bezárja kapuit az egyik legnagyobb veterán chatszolgáltatás, az AOL Instant Messenger, vagy röviden AIM. A Facebook Messenger, WhatsApp vagy akár a mára ugyancsak klasszikusnak számító Windwos Live Messenger útját kitaposó AIM decemberben, ezzel mintegy húszéves működés végére tesz pontot.

Az AIM-et a mára a Verizon tulajdonában lévő AOL 1997-ben indította, akkor az azonnali üzenetküldő szolgáltatás egészen úttörőnek számított, felhasználók millióival ismertette meg a ma már mindennaposnak számító online csevegést az Egyesült Államokban. A térségben a kilencvenes évek fiataljainak jelentős része lelkes felhasználója volt a szolgáltatásnak, amely több tévésorozatban és filmben is szerepet kapott, ilyen például olvasóink örök kedvence A szerelem hálójában is.

De nem csak a tinédzserek és a popkultúra hajtott az AIM szekerét, a személyes üzenetváltások mellett a szolgáltatás vált ugyanis az első nagy, széles körben használt vállalati azonnali üzenetküldővé is. Ahogy a chatalkalmazás egyik készítője, a ZDNet által idézett Barry Appleman fogalmaz, "az AIM-mel kommunikált az egész Wall Street". A siker azért különösen figyelemreméltó, mert az AIM-mel a szolgáltatás 1997-es rajtjakor a cégnek még nem voltak túl nagy tervei. A megoldást három AOL mérnök fejlesztette, az különösebb trombitaszó nélkül rajtolt el, hamarosan azonban elképesztően népszerűvé vált. Az első tíz évben gyakorlatilag uralta a piacot és állta az olyan kihívók ostromát mint a Microsoft fentebb már említett MSN, illetve később Windows Live Messengere, vagy épp a Yahoo Messenger.

Az AOL ugyanakkor nem nyert sokat az elképesztő népszerűségen, az ingyenes szolgáltatást ugyanis a későbbiekben sem igazán monetizálta, 2012-ben pedig a szoftverrel kapcsolats fejlesztéseket is leállította. Ekkor már jóval komolyabb vetélytársak is feltűntek a piacon, mint a Google Talk vagy épp a 2003-ban bemutatkozott Skype, amelyek a szöveges csevegés mellett már hangos, illetve videochatet is biztosítottak - az AIM népszerűsége pedig erősen leszállóágba került.

Mára a chatapp leginkább nosztalgiaszolgáltatássá zsugorodott, amely hamarosan végleg bezárja a kapuit. Az AOL tájékoztatása szerint december 15-én húzza le a rolót, eddig van lehetőség a küldött-kapott képek letöltésére, ezután az erre használatos linkek is eltűnnek majd. Az ismerőslista exportálására vagy mentésére sajnos nincs automatizált mód.