Baj van az iPhone 8 készülékek akkumulátoraival?

Sorra futnak be a panaszok meghibásodott iPhone 8 készülékekről, a vásárlók szétfeszült készülékházra hivatkozva küldik szervizbe a legújabb Apple okostelefonokat. A probléma hátterében minden bizonnyal az akkumulátor áll, amely olyannyira felpuffad, hogy az egyszerűen szétfeszíti a készülékházat, így a kijelzőt is tartalmazó előlap elválik a készülék hátuljától. A jelenségről annyian számoltak be, hogy az Apple már hivatalosan is vizsgálja az egyes eseteket, ám még ennek ellenére sem érdemes messzemenő következtetéseket levonni az egyes esetekből.

A TechCrunch már legalább hat beszámolót említ, amelyek jellemzően Kínából és Tajvanról származnak. Ezek mindegyike gyakorlatilag ugyanarról a jelenségről adott hírt, azaz ahogy feljebb említettük, a készülék jól láthatóan, egyes esetekben akár közel egy centiméterre megnyílik, ezzel párhuzamosan pedig használhatatlanná is válik. Egyes beszámolók szerint a jelenség csak pár napos használat, illetve néhány töltés után mutatkozott meg, de állítólag arra is volt már példa, hogy már a dobozból kivett, nulla perces készülék oldalán is hatalmas rés tátongott.

A jelenség borítékolhatóan a beépített lítiumion-akkumulátor számlájára írható, amely bizonyos behatások miatt felpuffadhat. Ennek egyik fő oka jellemzően a tartósan magas hőmérséklet lehet, hasonló jelenséget produkálhat egy tűző napon autóban felejtett akkumulátoros eszköz is. Ugyancsak hasonló problémához vezethet, ha az akkumulátort túl magas feszültséggel próbálja tölteni a vezérlés, illetve túltöltés esetében is előfordulhat púposodás.

A jelenség okáról egyelőre csak találgatni lehet, annyi azonban bizonyos, hogy az iPhone 8 esetében történtek alapvető változások a töltés területén. A készülékek az Apple okostelefonjait tekintve elsőként hozták el a vezeték nélküli töltést, amit ráadásul az ugyancsak régóta várt gyorstöltéssel is megfejelt az Apple. Ezek miatt alaposabban hozzá kellett nyúlni a töltésvezérléshez, a vezeték nélküli módhoz pedig egy tekercset is be kellett préselni a készülék hátlapja és az akku mögé, amely miatt utóbbi kapacitása valamelyest csökkent is az előd páros értékeihez viszonyítva.

A lítiumion akkumulátorokkal kapcsolatos panaszok sajnos nem új keletűek, a gyártók időről időre futnak bele különféle problémákba, legyen szó okostelefonról, notebookról, vagy bármilyen más, teleppel szerelt eszközről. Ez jobb esetben csak hirtelen merülést, váratlan kikapcsolást jelent, de a visszahívások nagy része tűzveszélyességre hivatkozik. Utóbbira a legemlékezetesebb példát a Galaxy Note7 jelenti, amelynek hetekig tartó, konkrét tűzesetet is eredményező kálváriája végül komplett visszahívással, illetve több milliárd dolláros kiadással végződött.