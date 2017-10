Elkaszálta a Mattel okos gyerekszoba-központját

Nem sült el túl jól a Mattel első okosotthonos próbálkozása: a játékgyártó Aristotle termékét még a piacra vitel előtt elkaszálta, mondván "az nem illeszkedik egészen a cég új technológiai stratégiájába". A termék elvetését azonban nem elsősorban a házon belüli kétségek motiválták, annak egyes funkciói kapcsán ugyanis több gyermekvédelmi szervezet is hangot adott nemtetszésének.

Az Aristotle lényegében egy gyerekszobába szánt okosotthon-központ, amely Wi-Fi-s bébimonitor funkciójával kamerán keresztül képes folyamatosan szemmel tartani a kisgyerekeket, emellett az éjszakai világítást is vezérli, illetve hangos interakcióra is képes, azaz megért egy sor hozzá idézett kérdést, valamint játszik a gyerekekkel és énekelhet is nekik - miközben folyamatosan tanul szokásaikról. A készüléket a gyártó már a CES-en bemutatta, a boltok polcaira azonban most úgy néz ki mégsem jut el a termék, miután több gyermekegészségügyi és a magánszféra védelméért küzdő csoport is kritizálta azt, valamint petíciót is benyújtottak a vállalathoz a projekt elvetésére.

A szervezetek szerint az Aristotle eddig példa nélküli betekintést adott volna a cégnek a gyerekek magánéletébe. A fő problémát ugyanakkor nem is önmagukban a begyűjtött információk jelentették - amelyeket egyébként a Mattel szerint az adatvédelmi törvényeknek megfelelően titkosítva őriz, illetve nem értékesít hirdetőknek. Az ellenzők azzal vádolták a gyártót, hogy úgy hirdeti termékét a szülők számára, hogy valójában nem tudja, a készülékkel való interakció pontosan milyen hatással lesz a kisgyerekek korai fejlődési szakaszaira. Egy a The Washington Postnak megszólaló gyermekorvos szerint a koncepció alapvető veszélye, hogy egy technológiai eszköz lesz az adott háztartásnak az a tagja, amellyel a gyermek a legtöbb kapcsolatot létesíti, amellyel tanulni, játszani akar majd.

Ilyen esetekben persze felmerül a kérdés, hogy hol ér véget a szülő felelőssége, mikor egy-egy hasonló terméket vásárol a gyerekének. A legfiatalabbaknak szóló készülékek sora ugyanis egyáltalán nem az Aristotle-lel kezdődik, hiszen szép számmal láthattunk már kifejezetten gyerekeknek szánt táblagépeket és egyéb kiegészítőket is, amelyek egyre személyesebb válnak a kisgyerekek életének is. Az ugyanakkor biztos, hogy a kamerával szerelt, "gyerekbarát Alexa" koncepcióra építő Aristotle ezt egy lépcsővel tovább vitte (volna), ami elég volt hozzá, hogy számos gyermekorvos és szakértő mellett a Campaign for a Commercial Free Childhood és a Story of Stuff Project nonprofit érdekvédelmi szervezetek mintegy 15 ezer aláírással nyújtsanak be petíciót a Mattelhez a termék visszavonására.

Az Aristotle jövő év elején került volna a boltokba, egyelőre azonban úgy tűnik a gyártó teljesen megválik attól. Az ügy a későbbiekben fontos sarokkőként szolgálhat más, a kisgyermekeket célzó termékek kapcsán.