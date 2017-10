A Google írta alá a 3,5 milliméteres jack halálos ítéletét?

A Google legújabb Pixel 2 okostelefonjainak bemutatkozásával világossá vált, hogy sokak bánatára a keresőóriás is a klasszikus 3,5 milliméteres fülhallgató aljzat leszázalékolása mellett tette le a voksát, akárcsak tavaly az Apple. Most úgy látszik, az iparág másik nagy trendvezére is az új irány mellett döntött, így már csak idő kérdése, hogy a piac végleg kivezesse az univerzálisan használható jack aljzatokat.

A változást jellemzően több, vagy legalábbis hangosabb negatív kritika éri, mint támogató hozzászólás, hiszen az eddig megszokott fülesek használatához átalakítóra lesz szükség, az USB-C-re, netán Lighting csatlakozóra építő fülhallgatók pedig számottevően drágábbak a 3,5 milliméteres jackkel szerelt modelleknél - ugyanakkor a fő problémát nem is ezek a kényelmetlenségek jelentik, hanem ahogy arra a The Verge-nél Nilay Patel is rámutat, az univerzális formátum eltűnése.

Az iPhone-okról és Pixelekről immár távozott csatlakozó ugyanis eddig (pontosabban tavalyig) lényegében bárhol használható volt, az androidos telefonoktól az iPhone-okon át a PC-kig és egyéb multimédiás eszközökig. Most ebből a sorból az okostelefonok elkezdtek kihullani, az egyetlen elérhető univerzális alternatíva pedig csak erős kompromisszumok árán tudja majd tartani a frontot az audio jack hiányában. Utóbbi alternatíva a Bluetooth, amely bár mindkét nagy okostelefon-platformon és számos egyéb készüléken használható, messze nem kínál olyan minőséget és konzisztens felhasználói élményt mint elődje. Erre papíron a Bluetooth 5 megoldást kínálhat (amelyről annak véglegesítése kapcsán már korábban beszámoltunk) a szabvány új verzióját támogató eszközök megjelenése azonban még várat magára.

A gyártók azonban nem várnak, és saját, zárt megoldásaikkal teszik elérhetővé eszközeiken a minőségi zenehallgatást. Az Apple esetében ez a vezeték nélküli AirPods füleseiben dolgozó W1 chip, amely néhány, az ugyancsak a cupertinói cég birtokában lévő Beats egyes fejhallgatóiban is ott van. Az iPhone-okkal persze más, mezei Bluetooth fülesek is használhatók, ezeknél ugyanakkor el kell köszönni a cég saját termékeinél megszokott minőségtől, illetve funkcióktól, mint a Siri kezelése. Ugyanez a helyzet most már a Google-nél is, amelynek frissen bejelentett Pixel Buds fülese csak bizonyos androidos eszközökkel támogatja a Google Assistantet, az eszköz nagy dobása, a valós idejű tolmácsolás pedig kizárólag a Pixel modellekkel működik - a Pixel Buds páros iPhone-okkal és a többi androidos eszközzel lényegében csak mezei Bluetooth fülesként használható.

A fülhallgatók piacának jelenlegi jövőképe tehát nem túl fényes, sem a felhasználók, sem pedig a fülesek gyártóinak szempontjából. A felhasználók a lehető legjobb élményért ezután csak olyan termékekhez fordulhatnak, amelyre a készülékgyártók rábólintottak, ha pedig platformot váltanak, a kiegészítőket is eldobhatják - az eddigi "zárt kertek" tehát minden eddiginél zártabbak lesznek. A fejhallgatógyártók pedig, hacsak nem kötnek valamilyen exkluzív megállapodást a telefongyártókkal, azok speciális technológiái híján csak középszerű termékekkel versenyezhetnek majd a piacon. Azt mindenesetre érdekes lesz megfigyelni, hogy a szegmens másik kulcsszereplője a Samsung mikor hagyja el telefonjairól a 3,5 milliméteres jacket - ugyanakkor ha csak a koreai cég tart ki a klasszikus aljzat mellett, az a zárt platformok szempontjából nem sokban különbözik majd attól, mint ha az egy modellen sem lenne elérhető.