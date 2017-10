Meglepetés: Androidra és iOS-re jön az Edge

A web továbbra is egy nagyon fontos platform, még akkor is, ha mobilos környezetben a natív alkalmazások mögött sokszor másodhegedűs. De mit tehet az a cég, amelynek nincs releváns okostelefonos platformja (így natív alkalmazásai sincsenek), saját böngészője pedig csak saját operációs rendszerére érhető el? A Microsoft úgy döntött, hogy elhozza az Edge-élményt mobilra is.

Mindenki a maga keresztplatformját

A mobilos Edge megörökli az asztali verzió jellegzetes funkcióit. Csak tömören azok számára, akik nem használják napi szinten a böngészőt: van kedvencek, olvasólista, új fül és olvasónézet. Ezeket pedig Edge-Edge között szinkronizálja is egy online szolgáltatás, így például a megcsillagozott oldalak listája minden kliensen ugyanaz marad. Gyakorlatilag ugyanez a logika hívta életre az iOS-es Chrome-ot is, amely csak külsejében és a kínált szolgáltatásokban tér el a Safaritól - egyébként sebességben és egyéb műszaki jellemzőkben azonos vele.

A Microsoft ásza azonban a "folytasd a PC-n" funkció, amely a tavaszi Builden bemutatott Project Rome egy erősen visszagyomlált, böngészőre elérhető verziója. A lényege, hogy a mobilos böngészőből az éppen aktív weboldalt egy gombnyomással át tudjuk küldeni a Windows 10-et (egész pontosan annak napokon belül érkező Fall Creators Update kiadását) futtató PC-re.

De mi hajtja?

A Microsoft-rajongó webfejlesztőket viszont le kell törnünk. A két mobilos böngésző egyike sem használja az asztali Edge megjelenítési technológiáit. Az iOS-en ez még érthető, ott az Apple nem engedélyezi alternatív webes motorok használatát, kötelező mindenkinek a Safari alatt is dolgozó WebKitet és Nitro JavaScript-motort használnia - ez igaz az iOS-es Chrome-ra is és igaz az új Edge-re is. Ilyen megkötés azonban androidos környezetben nincs, ott lenne lehetőség egyedi motort használni - ahogy például az androidos Firefox a Mozilla Geckót futtatja. A Microsoft azonban nem élt a lehetőséggel, Androidon a Chromium projekt Blink motorját használja.

Érdemes a magyarázatot is meghallgatni, ennyire szokatlan álláspontot a híresen problémásan kommunikáló Microsoft is régen választott: "A webes platform egy komplex technológia, amely sok tekintetben duplikálja az egész operációs rendszer működését egyetlen alkalmazáson belül. Az EdgeHTML-lel követett stratégiánk, hogy e duplikáció (és bizonyos értelemben versengés) helyett integrálódik és együttműködik az alatta lévő platformmal, így az elérhető legjobb biztonságot, kisegítő lehetőségeket, akkus üzemidőt, interaktivitást és nyers teljesítményt nyújtja azon a platformon. Büszkék vagyunk az EdgeHTML-lel a Windows 10-en végzett munkánkra miközben hajtottuk előre a webet képességekben és a szabványokat támogatva. Továbbra is elkötelezettek vagyunk emellett, a Windows 10 platformok széles spektrumán és az összes eszközformán."

Magyarul a Microsoft olyan szorosan integrálta saját böngészőmotorját a Windows 10-zel, olyan sok ponton támaszkodik az operációs rendszerre, hogy azt már nem éri meg más rendszerre portolni. Így a második legjobb választást tette a cég, elfogadja az adott mobilos platformok saját, kvázi "natív" motorját, és arra építi fel az Edge-et.

Egyéb szaftos részletek

A fejlesztőknek szóló oldal kitér arra is, hogy hogyan lehet majd mérni a mobilos Edge részesedését. A jelenleg elérhető fejlesztői kiadások a platformok fő böngészőjének User Agent Stringjét adják vissza, de ez még a kiadás előtt változni fog: az iOS-es kiadásba bekerül az "EdgiOS", az androidosba pedig az "EdgA" kitétel. Az "Edge" string használatát kerüli a cég, mivel attól fél, hogy a weboldalak majd az asztali verziót szolgálnák ki, így biztos ami biztos ez nem lesz benne a User Agent Stringben.

A két böngésző kipróbálható (vagy kipróbálható lesz) a megfelelő platformok megfelelő béta programjában. Az iOS-es kiadás az Apple TestFlight rendszerén keresztül már kipróbálható és tesztelhető, ugyanígy az androidos verzió hamarosan bekerül a Play Store Early Access programba, ahol majd szintén kipróbálható a böngésző.

Launcher is van, mondjam még?

Végezetül a Microsoft még egy kezdeményezést bejelentett, a cég újra elrajtoltatja az androidos Arrow indítóképernyőt, most csak simán "Microsoft Launcher" néven. A szoftver lehetővé teszi, hogy belépjünk otthoni vagy céges Microsoft fiókunkkal és automatikusan képes megjeleníteni az ahhoz tartozó naptárbejegyzéseket, dokumentumokat és aktivitást. A "folytassuk a PC-n" itt is működik, képek, dokumentumok, weboldalak küldhetőek át a Windows 10 FCU-t futtató számítógépre. Hatalmas újdonságot nem tartalmaz a szoftver, de ha valaki androidos eszközén is ragaszkodik a Microsoft-ökoszisztémához (helló Bill Gates!), akkor megteheti az új indítóval.