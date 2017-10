Ingyen processzormagokat osztogat az AMD

A gyári specifikációktól eltérő AMD Ryzen processzorokra bukkantak dél-koreai felhasználók. A jelenség a hatmagosként értékesített Ryzen 5 1600 és 1600X processzorok egy sorozatát érinti, amelyek a beüzemelést követően az első perctől nyolcmagosként üzemelnek. Ezzel előbbi modell kvázi a Ryzen 7 1700-nak, utóbbi pedig a Ryzen 7 1800X-nek felel meg, lényegesen alacsonyabb árcéduláért cserébe. Azt egyelőre nem tudni, hogy valamiféle hibából kifolyólag maradt aktív a lapkában található összes mag, vagy az AMD PR-húzásáról van-e szó. Utóbbi nem lenne idegen a cégtől, a múltban már több példa is akadt hasonlóra.

A deviáns Ryzenekre a cooln.kr fórumozói bukkantak rá, akik természetesen maguk is meglepődtek, amikor az eredetileg hat magot és tízenként szálat kínáló termékeknél harmadával több végrehajtóegységet jelzett a Windows feladatkezelője, miközben azokra a CPU kupakjára szitázott elnevezést, azaz Ryzen 5 1600 vagy 1600X-et jelez az operációs rendszer. A beszámolók szerint a processzorok teljesen stabilan működnek, így a szerencsés vásárlók az 1600X esetében gyakorlatilag féláron jutottak hozzá az AM4-es csúcsmodell 1800X képességeihez. Az érintettek visszajelzései alapján már az érintett szériát is sikerült behatárolni, ez alapján az év 36. hetében Malajziában összeállított processzorokban aktív az összes mag, utóbbi adat a doboz kibontása nélkül leolvasható a fémkupakról.

A jelenség gyártási, minőségellenőrzési hibára is visszavezethető, hisz az összes Ryzen alapja a nyolcmagos Zeppelin lapka, amelyből letiltással állítják elő a hat- és négymagos termékeket. Ugyanakkor kétséges, hogy pusztán véletlenről van szó, a mögöttes ok valószínűleg az AMD egy célzott marketinghúzása lehet, amivel a cég megpróbál hírverést kelteni termékeinek. Erre utal az időzítés is, a konkurens Intel 8. generációs asztali processzorai ugyanis épp a napokban (hivatalosan ma) kerülnek piacra, a termékek egyik újdonsága pedig épp az megemelt magszám, a csúcs i7 már hat darab végrehajtóegységgel érkezik. Az AM4 tokozású Ryzeneknek ugyanakkor marad némi előnyük, a 7-es sorozat ugyanis nyolc processzormagot kínál.

A gyártási időről az UA 1711PGS sor árulkodik: 2017 11. hete

Az AMD legutóbb a kettő és hárommagos Phenom II processzorokkal kínált bónusz magokat, ugyanakkor ezeknél csak az ACC nevű funkció aktiválása után bújtak elő a különféle ajándékok, amelyek bizonyos estekben nem is működtek megbízhatóan, az aktiválás tehát lutri volt. Hasonlót játékot videokártyákkal is bemutatott már a cég, a Radeon HD 6950-es kártyák egy részét BIOS frissítés után teljes értékű HD 6970-né lehetett varázsolni, amely a magasabb órajel mellett több GPU-s végrehajtóegységet is jelentett.