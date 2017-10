Kaby Lake R chipekkel frissült a két új HP Spectre

Megkapta idén esedékes frissítését HP Spectre szériája: a gyártó nem fogta vissza magát, Spectre 13 és az x360 modell is Intel Kaby Lake R processzorokat kapott, mindezt ráadásul kifejezetten tetszetős készülékházban.

A Spectre 13 az izmosabb vas dacára meg tudta tartani az előző modell dimenzióit, az alumínium, illetve szénszálas borítással készült ház továbbra is kicsivel több mint 10 milliméter vékony. Azon belül viszont már 8. generációs Intel Core i5 vagy i7 chip dolgozik, utóbbi esetében az i7-8550U lapkáról van szó, amely a Kaby Lake R sorozat lévén négymagos, 1,8 gigahertzes alap- és 4 gigahertzes csúcsórajellel - az új Spectre modelleknek tehát nem kell majd a szomszédba menni a teljesítményért. A notebookban emellett akár 16 gigabájt LPDDR3 RAM, valamint 1 terabájtos PCIe SSD található.

A kijelző is komoly ráncfelvarráson esett át, a Spectre 13 eddig csak Full HD kivitelben volt elérhető, a frissített verzió 13 hüvelykes panelje azonban már 4K felbontással, illetve igény szerint érintésérzékeny változatban is megvásárolható. A panelt egyébként Corning Gorilla Glass borítja, így a karcolódás kockázata is jóval kisebb. A csatlakozók terén ugyanakkor nem esett túlzásokba a cég: a notebook zsanérjain kissé túlnyúló hátsó felén összesen három USB-C aljzatot találunk - szerencsére ezekből kettő Thunderbolt 3 támogatással érkezik. Az új modelltől a HP akár 11 és fél órás akkus üzemidőt ígér, Fast Charge technológiájának hála pedig a teljesen lemerült akku fél óra alatt 50 százalékig tölthető.

A hibrid is izmosabb lett

A Spectre x360-ban is a fenti hardvert találjuk, a ház itt teljes egészében alumíniumból készült. A 13 hüvelykes kijelző az eszköznél a sorozattól megszokott módon 360 fokban hátrahajtható, illetve itt is elérhető 4K felbontásban. Hiánypótló újítás az ujjlenyomat-olvasó, amely a készülék oldalán helyezkedik el, a biztonsági funkciókat a cég a Sure View-val is megtoldja, utóbbi megoldás bekapcsolva jócskán lecsökkenti a kijelző betekintési szögeit, elrejtve a tartalmat az esetleges kíváncsiskodók elől. Korábban csak TN paneleken volt használható ez a megoldás, most azonban már a Full HD IPS modellnél is elérhető - a 4K verzió azonban ebből a körből kimarad.

A kijelzőt továbbá nem csak ujjunkkal, de a mellékelt érintőtollal is bökdöshetjük, amely a Windows Ink pecsétet is megkapta - a Microsoft érintőtollas platformjával korábban mi is megismerkedtünk. A készüléken már mezei USB aljzatot és microSD olvasót is találunk, illetve ugyancsak két, Thunderbolt 3 támogatással szerelt USB-C aljzat is helyet kapott rajta.

A Spectre 13 modell kétféle színben lesz kapható, az ismert sötétszürke változatban, rézszínű élekkel, illetve egy új, kifejezetten tetszetős (és az előbbinél eggyel visszafogottabb) Ceramic White kivitelben. Ez kerámiahatású fehér borítást jelent, kevésbé kontrasztos, halvány arany élborítással. Az első színkombinációt a Spectre x360 is megkapja, a Ceramic White azonban innen hiányzik, helyette egyszerűbb világosszürke színopciót kap a gép. A Spectre 13 ára nettó 1300 dollárról indul, míg az x360 1150 dollártól lesz kapható, mindkét gép október 29-én kerül a boltokba.