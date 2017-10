Tovább ostromolja a nappalit a Google

Idén is eljött a Google hagyományos őszi bejelentésözöne, amely megerősíti a riválisok által már az elmúlt hetekben előrevetített víziót, miszerint a tech óriások a következő nagy csatát nem annyira az okostelefonok piacán, sokkal inkább a nappalikban vívják majd. Ennek megfelelően a Google is az otthonokba szánt arzenál frissítésével kezdte az eseményt, mintegy ellentámadásként az Amazon nemrég bemutatott új Echo-özönével szemben, amelyekkel az online áruház ismét alaposan feladta a leckét a szegmensnek.

A válaszcsapások sorát a keresőóriás a Google Home Minivel nyitotta, amely ahogy nevéből bizonyára mindenki kitalálta, a cég nappaliba szánt központi egységének kistestvére - lényegében az Amazon Echo Dot Google-ös megfelelőjéről van szó. Első ránézésre a Google Home Mini leginkább egy tűpárnára (vagy lekerekített hokikorongra) emlékeztet: a kerek eszköz szövetborítást kapott, amely egy hangszórót, illetve négy, a szöveten áttetsző LED-et fed le. A szövetfelület ráadásul érintésérzékeny, egy bökéssel például megállítható vele az éppen szóló zene. Az ipari formatervre egyébként a Google nagy hangsúlyt fektetett, a fejlesztés során kimondott cél volt, hogy ne Star Trek-kompatibilis high-tech kütyünek nézzen ki a Home, hanem valami kellemesebb, melegebb formát kapjon - ugyanez a felismerés vezette egyébként a 2017-es Echók fejlesztését is.

A kis eszköz teljes Google Assistant támogatást kap, amely időközben egyre jobb kontextusértelmezéssel figyeli a felhasználók utasításait. Előrelépés például az egyre pontosabb Voice Match funkció, amely képes felismerni, hogy az adott ház lakói közül ki szól hozzá, és ennek megfelelően értelmezi a parancsokat - így például a család minden lakójának különböző naptárbejegyzéseket sorol, ha pedig hívást indítunk, akkor hang alapján azonosítja, hogy melyik névjegyzékből is válogasson. Az okosotthon-kiegészítők támogatása is folyamatosan bővül, a Google Assistant a cég szerint már több mint ezer ilyen terméket támogat. A Google Home Mini október 19-én kerül a boltokba, nettó 50 dolláros áron - legalábbis a Google Home-ot támogató régiókban.

A Home család egy nagyobb testvérrel is bővül, a cég egy kifejezetten izmos hangszóróba is beépítette virtuális asszisztensét. Az új termék Google Home Max névre hallgat, abban két 4,5 hüvelykes mélynyomót és két 0,7 hüvelykes magassugárzót találunk - az eszköz a vállalat szerint hússzor hangosabb mint a mezei Google Home. A cég az eszközhöz egy gépi tanulással fejlesztett Smart Sound funkciót is kínál, amely automatikusan az adott szoba karakterisztikáihoz igazítja hangzását (hasonlót láthattunk egyébként az Apple HomePodjánál is).

A készülék a Cast mellett Bluetooth támogatást is kap, illetve mezei analóg kábelen is csatlakozhatunk hozzá, továbbá fektetett és állított orientációban is használható, leválasztható mágneses talpának hála. A készülékért nettó 399 dollárt kér majd a cég, a nagyobb hangerő és felturbózott hangminőség tehát nem lesz olcsó - cserébe viszont fekete és fehér színben is kapható lesz decembertől, egy év ajándék YouTube Music előfizetéssel.

Ha okosotthonokról van szó, természtesen a Nest sem maradhatott le a színpadról, legalább egy rövid közjáték erejéig. A Google tulajdonában lévő céget annak technológiai igazgatója, Yoky Matsuoka képviselte a rendezvényen, aki sietett kiemelni, hogy a cég idén megduplázta termékportfólióját, amely természetesen gond nélkül együttműködik a Google Assistanttel - új terméket azonban a vállalat itt nem jelentett be, inkább erődemonstrációról volt szó, a fentebb már említett, izmos konkurenciát ellensúlyozandó: a Nest kamerái és egyéb kiegészítői együttműködnek a Home ökoszisztémával, például a bejárati ajtónál lévő kamera képes felismerni az ismerősöket és be is mondja, hogy ki áll az ajtóban - ha pedig nem ismeri fel, akkor kiteszi a kamera képét (Chromecaston keresztül streamelve) a tévé képernyőjére. Az ilyen integráció volt például az Apple HomeKit ígérete is, de egyelőre csak a Google-től láttuk ezt élőben.

Hibrid Chromebook viszi a zászlót

A hordozható hardverek terén a cég egy notebookkal nyitott, amelyet Pixelbook névre keresztelt. A 10 milliméteres, 1 kilogrammos eszköz nem meglepő módon a Chromebookok sorát bővíti, a Pixel telefonoktól ismerős dizájnnal: a kijelző hátlapján ugyanaz az üvegsáv húzódik, amelyeket a cég okostelefonjairól megismerhettünk - a formaterv mellett előnye, hogy átengedi a rádiós hullámokat, így javítja a Wi-Fi karakterisztikáját. A készülék 12,3 hüvelykes, Quad HD felbontású kijelzője 360 fokban visszahajtható, így tabletként is használható, ami pedig a vasat illeti, a Chromebok Pixelekhez hasonlóan a gyártó itt sem fogta vissza magát, a Pixelbookban Intel Core i5 vagy i7 processzor található (noha pontos modellszámot a cég nem árult el), akár 512 gigabájtos SSD-vel és 16 gigabájt RAM-mal. Az akku a cég szerint 10 óra használatot tesz lehetővé, 15 perc töltéssel pedig 2 órányi üzemidő pumpálható az eszközbe az USB-C aljzaton keresztül.

A készülék szoftveroldalon is hoz néhány hoz érdekességeket: ez az első notebook Google Assistanttel a fedélzetén - utóbbival ráadásul nem csak szóban, az "OK Google" varázsszóra kommunikálhatunk. A laptophoz ugyanis érintőtoll is vásárolható, utóbbival pedig automatikusan rákereshetünk a kijelzőn bekarikázott szövegekre, képekre. A Pixel Pen nevű tollat egyébként a Google nem meglepő módon a Wacommal közösen fejlesztette, az 10 milliszekundumos késleltetéssel húzza a digitális vonalakat, több mint kétezer nyomásszintet különböztet meg, és 60 fokig dőlésszögét is meg tudja állapítani. Apró, de érdekes újítás továbbá, hogy a Pixelbook Wi-Fi híján automatikusan a felhasználó Pixel telefonjának internetkapcsolatát kezdi használni.

Mindezeken túl a készülék teljes Google Play támogatást kap, azaz az androidos appok is futtathatók rajta. A cég ezek közül a Snapchatet emelte ki, amellyel közösen dolgozik az alkalmazás hozzácsiszolásán az asztali felülethez. A Pixelbook indulóára nettó 999 dollár, a készülék október végén kerül a boltokba az Egyesült Államokban, Kanadában és az Egyesült Királyságban - a Pixel Pennel együtt, amely nettó 99 dollárért lesz kapható.

Két méret, azonos teljesítmény és funkciók

Természetesen a Pixel okostelefonok legújabb generációja is megérkezett, ahogy tavaly, idén is egy nagyobb és egy kisebb modellel, Pixel 2 és Pixel 2 XL néven. Előbbi 5, a nagyobb verzió pedig 6 hüvelykes kijelzővel jelenik meg. A formaterv nagyon hasonlít a tavaly megismert készülékekére, alumínium házzal, a hátoldal felső részén pedig hajlított üveg borítással. Az ujjlenyomat-olvasó továbbra is a hátlapon középtájt helyezkedik el, utóbbi egyébként a gyártó szerint az elérhető leggyorsabb ilyen okostelefonos szenzor.

Az nem titok, hogy a Pixel 2 telefonok létrehozásában a Google HTC-vel a lépett partnerségre, illetve meg is vásárolta annak fejlesztőcsapatát és egy sor szellemi tulajdonát is - így nem csoda, hogy egy-két, a cégtől ismerős újdonság is visszaköszön az új modelleken. Az egyik ilyen "bátor" újítás, hogy az új Pixelekről eltűntek a 3,5 milliméteres jack aljzatok, a vezetékes fülhallgatók csatlakoztatásához így USB-C adaptert kell használni, netán eleve USB-C-s fülest kell vásárolni a telefonokhoz. Ugyancsak a HTC-től, egész pontosan az U11 csúcsmodellből lehet ismerős a Pixel 2 készülékekben "Active Edge" néven futó megoldás, amely a készüléket egyszerűen megszorítva kapcsolja be a Google Assistantet - de természetesen itt is működik az "OK Google" kulcsszó is.

A kijelző fölött-alatt előre néző hangszórókat találunk, maga a panel egyébként az idén divatos 18:9-es képarányt követi, zsugorított kávákkal. A panel mindkét modellnél OLED, a kisebb eszközön 441 PPI-vel és Full HD felbontással, míg a Pixel 2 XL esetében 1440x2880 pixellel, ami 538 PPI pixelsűrűséget produkál. A kijelzőtechnológiában rejlő lehetőségeket a cég ki is használja, az "always on" funkció adott a készülékeken, így lezárt kijelző mellett is látható rajtuk az idő, illetve az értesítések ikonjai. Meglehetősen szokatlan viszont, hogy a telefon a háttérben hallható zenét folyamatosan elemzi és igyekszik azt azonosítani - ehhez viszont nem a felhőbe nyúl ki, hanem az eszközre letöltött több tízezres mintagyűjteménnyel veti azt össze.

A Google egyébként külön kiemelte, hogy a két eszköz azonos funkciópalettát kap, ezen a téren nem különbözteti meg azokat mint mondjuk az Apple. A felhasználói felület is változott, a cég a kezdőképernyő jól ismert keresősávját a kijelző tetejéről alulra költöztette, az oldalra lapozgatva is folyamatosan látható marad. A telefonok természetesen Android Oreóval érkeznek, és elsőként kapják meg a szoftver- és biztonsági frissítéseket. Mindezek mellett még idén megérkezik a készülékekre a Goole Lens előzetes verziója is: a szoftver a kamerán keresztül képfelismeréssel dolgozik, képes leírt lakcímek, email címek, telefonszámok azonosítására, de könyveket, művészeti alkotásokat, sőt filmeket is felismer - mindezt, ahogy a Google mára szinte minden új szoftverterméke, gépi tanulásra építve, így minél többet használják annál pontosabb eredményekkel szolgál majd.

A korábban bejelentett ARCore keretrendszert sem hagyta porosodni a cég, a Pixel 2 modelleken a vállalat AR technológiájával "AR Sticker" névre hallgató virtuális matricák helyezhetők el a kamera képén, amelyek dinamikusan együtt mozognak környezetükkel, de még annak fényviszonyaihoz is igazodnak. A Pixelekre egy sor tematikus matrica is érkezik, olyan címekkel a háttérben mint az NBA vagy épp a Star Wars.

A kamera egyébként a Google szerint az idei Pixel modelleknek is az egyik legnagyobb erőssége - a tavalyi eszközök szinte lesöpörték a szenzoraikkal a porondról a versenytársakat. Mindkét eszközben 12 megapixeles hátlapi kamerát találunk, kombinált optikai-digitális képstabilizációval, amelyek minden eddiginél magasabb DxOMark pontszámot produkáltak: 98 pontot söpörtek be (az persze vitatható, hogy ez egészen pontosan mennyivel is jobb az iPhone 8 94-es pontszámához viszonyítva).

Érdemes kiemelni, hogy az elképesztő pontszámot a keresőóriásnak anélkül sikerült elérni, hogy felszállt volna az idén már lényegében kötelezőnek számító kétkamerás vonatra. A készülékek fényképezéskor a fotót övező három másodpercet videóban rögzíti - a funkció az iPhone-okról már ismerős lehet. A kamera tehát nagyon ígéretes, a tényleges teljesítményt azonban majd az első tesztek mutatják meg. A Pixel 2 tulajoknak a fotók tárolása miatt sem kell aggódni: azokat a Google Photosban eredeti méretben, korlátlan mennyiségben menthetik, beleértve a videókat is.

A motorháztető alatt, ahogy az várható volt, a Pixel 2-kben is az idei csúcshardver található, Snapdragon 835 processzorral (négy darab 2,45 és négy 1,9 gigahertzes Kryo maggal), 4 gigabájt RAM-mal, illetve 64 vagy 128 gigabájt tárhellyel - ennek microSD-s bővítésére sajnos nincs mód. A készülékház IP67-es szintű behatolás elleni védelmet biztosít, azaz egy méter mélységben fél órát is kibír víz alatt a telefon. A kisebb Pixel 2-be egy 2700 mAh, a nagy testvérbe 3520 mAh kapacitású akkumulátor fért. A Google csúcstelefonjai idén sem a szűkösebb pénztárcákat célozzák, a Pixel 2 nettó 649, a Pixel 2 XL 849 dollárért lesz kapható.

Az eseményen a fő attrakciók mellett jutott még hely néhány érdekes kiegészítőnek, mint az új borítással és jobb lencsékkel érkező Daydream View okotelefonos VR szemüvegkeret, vagy a Pixel Buds névre hallgató fülhallgatók. A színes, vezeték nélküli fülesek felülete érintésérzékeny, és természetesen Google Assitant támogatással érkeznek, valahogy úgy mint azt nemrég a Bose új fejhallgatója esetében is láthattuk: a fülest hosszan megérintve hívható elő az asszisztens, rövid bökésre megállítható a zene, elhúzva pedig számot válthatunk.

Az egyértelműen az Apple AirPods ellen hadba vonuló füles legérdekesebb képessége azonban a valós idejű fordítás. A készülék több mint 40 nyelvet támogat, és bár a demonstráció kifejezetten figyelemreméltó volt, egyelőre kérdéses, hogy élesben, különösen a zajos környezetekben, netán hadaró beszéd mellett hogy teljesít majd. Sajnos a kütyü akkus üzemideje már kevésbé figyelemreméltó, az alig 5 órát működik egy feltöltéssel - transzatlanti repüléshez ne ezt vigyük magunkkal. Szerencsére a hozzá tartozó tok is tölti a fülest, ez összesen 24 óra üzemidőt biztosít, ugyanakkor így is érezhető, hogy a Pixel Buds fülesekkel még egy eszköz töltöttsége miatt aggódhatunk majd. A termék már előrendelhető, azért a Google nettó 159 dollárt kér.

Végül de nem utolsó sorban a Google rendezvényén egy apró kameráról is lerántotta a leplet. A készülék Google Clips néven kerül piacra, és a környezetében történő eseményeket rögzíti. Hogy miről érdemes képet lőni, a kis kamera gépi tanulás segítségével tanulja meg, megbizonyosodva róla, hogy megfelelő a fókusz és ismerős arcok vannak a képben - persze azért elsütőgomb is jutott a kütyüre. Az eszköz 12 megapixels szenzorral, illetve 130 fokos látószöggel operálva sorozatképeket lő, másodpercenként 15-öt. A végeredmény videóként vagy GIF-ként is menthető, illetve egy-egy állókép is kiválasztható a sorozatból. A kamera telefonnal párosítva használható, jelenleg a Pixelek mellett az iPhone 8, iPhone 8 Plus, valamint a Samsung Galaxy S7 és S8 szériákat támogatja. A Google Clips nettó 249 dollárért lesz kapható.