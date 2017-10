Cloud Firestore: új Firebase adatbázist mutatott a Google

Új Firebase dokumentum-adatbázis érkezik, a Google a napokban jelentette be Cloud Firestore termékét, amelyet első körben béta verzióban tesz elérhetővé. A megoldás az alkalmazásadatokat hivatott tárolni, illetve szinkronizálni, miközben levenné a felhasználók válláról az olyan feladatokat, mint a szerverek skálázása. A Cloud Firestore a Google Cloud Platform csapatával szoros együttműködésben készült, ennek megfelelően egy teljes egészében menedzselt termékről van szó, amely többrégiós, elosztott adatbázis lévén a cég adatközpontjainak károsodását, természeti csapásokat is képes fennakadás nélkül átvészelni.

A Cloud Firestore valós időben szinkronizálja az adatokat az eszközök között, ehhez pedig Android, iOS és JavaScript SDK-t is biztosít a cég. Ez a reaktív appok fejlesztésénél jöhet jól, illetve az alkalmazáson belüli kollaborációs funkciók létrehozásánál. Amennyiben a valós idejű szinkronizálásra nincs szükség, az ki is kapcsolható, és lehetőség van átváltani az megadott időközönkénti ellenőrzésre. Az adatok strukturálásához és lekérdezéséhez a megoldás dokumentumokat és gyűjteményeket használ - fontos továbbá hogy a lekérdezések az eredmények listájával skálázódnak, nem pedig a datasettel, így változatlan teljesítmény mellett kérhetünk egy eredményt egy 100 elemű halmazból és egy 100 ezer elemű setből is.

A termékkel az adatok offline is hozzáférhetők, a készüléken tárolt, lokális adatbázis segítségével. Az offline üzemmód Androidon, iOS-en, és weben is elérhető. A fentieken túl a Cloud Firestore a szerverentes fejlesztések előtt is utat nyit: a kliensoldali SDK-k elvégzik az összetett azonosítási és hálózati feladatokat, a termékhez tartozó backend pedig egy sor biztonsági funkciót tartalmaz, amelyeken keresztül szabályozható, hogy az egyes adatokhoz pontosan ki férhet hozzá.

Természetesen a Cloud Firestore a Firebase platform többi részével is együttműködik, az SDK-k automatikusan integrálódnak például a Firebase Authenticationnel, hogy a munka gyorsan elkezdhető legyen. A backend fejlesztők számára a Google a bejelentéssel párhuzamosan elérhetővé tette a termékhez kapcsolódó Java, Go, Python és Node.js SDK-kat is, a későbbiekben pedig más nyelveken is lehet azok megjelenésére számítani.

Nem ez ugyanakkor a Google első adatbázisa a Firebase zászlaja alatt, ott már jó ideje elérhető a Firebase Realtime Database is, amelyet a cég szerint mára fejlesztők "százezrei" használnak. A Cloud Firestore bevezetésével utóbbi megoldás sem tűnik el, a vállalat továbbra is azt ajánlja a késleltetés-ár optimalizálásához, az új termék ugyanakkor könnyebben megbirkózik például a komplex lekérdezésekkel - de a két megoldás párhuzamosan is használható. A választást megkönnyítendő a cég egy összehasonlítást is közölt a két termékről.