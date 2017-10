VR dömpinggel készül az őszre a Microsoft

Régóta nem titok, hogy a küszöbön lévő Fall Creators Update-tel a Microsoft komoly összegben fogad Mixed Reality platformjára, illetve ezzel a VR iparágra - hogy ezt még jobban nyomatékosítsa, a cég még az átfogó frissítést megelőzően összerántott egy gyors rendezvényt, néhány a területet érintő, nem elhanyagolható bejelentéssel.

Az egyik ilyen a Samsunggal közösen bejelentett új VR szemüveg, pontosabban Mixed Reality headset, amellyel újabb taggal bővül a Microsoft platformját célzó gyártópartnerek sora. A Samsung HMD Odyssey néven bemutatkozó szemüveg ugyanakkor nem egészen a Microsoft referenciadizájnját követi, ahogy azt más gyártóktól megszokhattuk az elmúlt hónapokban, helyette jóval izmosabb hardvert vonultat fel - a felső kategóriás felépítés ugyanakkor árában is megmutatkozik.

A készülékben az eddigi modellekben látott LCD kijelzők helyett két AMOLED panel dolgozik, a gyártó ráadásul a felbontást is megdobta, a korábban megismert 1440x1440 helyett a HMD Odyssey 3,5 hüvelykes paneljein 1440x1600-ra kúszik fel a pixelszám, 90 hertzes frissítési gyakoriság mellett, 110 fokos látómezővel. Akárcsak a többi Mixed Reality eszközön, itt is két kamera figyeli a környezetet az eszköz előlapján, a készülék pozicionálásához, a környező tereptárgyak észleléséhez, illetve az AR, vagy kiterjesztett valóság alkalmazásokhoz.

Különbség viszont, hogy a HMD Odyssey esetében a gyártók a hangzásra is gondoltak, ehhez pedig az osztrák AKG biztosítja az integrált fejhallgatókat. Az első képek alapján a Samsung valamelyest a vezeték nélküli kontrollereket is átrajzolta kissé, noha az alapkoncepción nem változtatott. Az mindenesetre jól látszik, hogy a Samsung az eddig látott, a Microsoft által bemutatott referenciatervet követő gyártóktól elválna, akik legfeljebb a készülékház dizájnjával különböztették meg magukat. Helyette egy a csúcskategóriát célzó, sőt a Mixed Reality headsetek körében azt inkább megteremtő eszközzel mutatkozna be a piacon. Ennek persze az ára is megvan, a HMD Odyssey ugyanis nettó 500 dollárért lesz kapható kontrollerekkel, azaz ugyanannyiért, mint az Oculus Rift. Az eddig csak okostelefonos VR headsetekkel próbálkozó Samsungnak olyan riválisokkal kell megküzdenie a területen, mint az ASUS, az Acer, a Dell, a HP vagy a Lenovo, akik jellemzően olcsóbb headsetekkel veszik ostrom alá ősszel a piacot - az ünnepi szezonban kiderül, megéri-e a vásárlóknak néhány plusz dollárt kicsengetni a Samsung OLED kijelzőiért.

Közösségi VR a Microsoftnál is

Eközben a Microsoft már most elkezdte a karácsonyi bevásárlást: az eseményen bejelentette, felvásárolja az AltspaceVR néven ismert közösségi VR alkalmazást. A cég sorsa az elmúlt hónapokban egyébként leginkább egy hullámvasútra hasonlított, miután nyáron bejelentette, legutóbbi sikertelen befektetési köre után bezárja kapuit - végül azonban a cégnél mégsem engedték el a gyeplőt, miután egy "harmadik féltől" segítséget kaptak. Utóbbi most már egyértelműen a Microsoft volt, amely ismeretlen összegért kebelezte be a céget.

Az AltspaceVR közösségi alkalmazásával a felhasználók virtuális térben, avatarok segítségével kommunikálhatnak, játszhatnak különböző játékokat, nézhetnek videókat vagy épp vehetnek részt virtuális rendezvényeken. A megoldás hasonló koncepcióra épít mint az Oculust tulajdonló Facebooktól megismert Spaces, amelynek béta verzióját a cég már áprilisban bemutatta, és amely virtuális közösségi terek létrehozását célozza. Az AltspaceVR-rel a Microsoftnak is hasonló célja van, ahogy a vállalat A TechCrunch kérdésére elmondta, a megoldással a későbbiekben közösségi hálókat kombinálnák valós idejű élményekkel. Az akvirált cég egyébként júliusban mintegy 35 ezer havi aktív felhasználóról számolt be, noha azt pontosan nem tudni, ebből mennyien vándoroltak el a szolgáltatás leállításának hírére. Utóbbi kapcsán sok alkalmazottól is megvált a cég, lényegében csak a további működéshez feltétlenül szükséges csapatot tartotta meg, akik most a redmondi cég szárnyai alatt folytatják a munkát.

De a vállalat nem csak a közösségi VR felé nyit, ahogy azt már korábban is tudhattuk, a Mixed Reality platformon a SteamVR játékokat is támogatja majd. Ennek ideje pedig most el is érkezett, a cég rendezvényén bejelentette, a fejlesztőknek már hozzáférést biztosít a Windows Mixed Reality SteamVR előnézeti verziójához, hogy tesztelhessék játékaikat a platformon - az ünnepek alatt pedig az előzetes verzió a felhasználók felé is megnyitja kapuit. Ez ugyanakkor azt is jelenti, hogy az ünnepi szezont, amelyre a Microsoft partnerei különböző Mixed Reality szemüvegeikkel teljes gőzzel készülnek, egyelőre a Steamről megismert VR játékok stabil támogatása nélkül nyitja majd a cég.

A tartalmi oldal hiányosságai úgy látszik idén év vége felé közeledve is komoly problémát jelentenek a VR piacnak, a vonzó és több esetben elérhető árú hardvereken egyelőre nincs mit nézni-játszani. A terület zászlóvivői, a HTC Vive és az Oculus Rift is támogatják a SteamVR játékokat, a tartalmak sorát továbbá már ismert, népszerű címeinek VR verzióival a Bethesda is nemrég bővítette. Az mindenesetre biztató, hogy a Microsoft legalább Preview verzióban megnyitja idén a felhasználók előtt a SteamVR-t saját platformján, így azok ha nem is zökkenőmentesen, de belekóstolhatnak az alkalmazásboltból ismerős népszerű tartalmakba. Ezek listáját egyébként jelenleg a Job Simulator vezeti, a dobogó második foka pedig a zombis-lövöldözős Arizona Sunshine-é.