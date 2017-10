"Automatizált" adatbázisban látja a jövőt az Oracle

Kevesebb emberi munka, kevesebb emberi hiba - foglalta össze az örök életű igazságot a szintén örök életűnek tűnő Larry Ellison az Oracle nagy éves dzsemborija, az OpenWorld nyitónapján. A mondás persze nem azért került színpadra, mert Ellison coelhói babérokra törne, ez ugyanis az Oracle legújabb fejlesztésének, a Database 18c-nek is legfontosabb mozgatórugója volt. Az Oracle Autonomous Database Cloud (ADC) néven elérhető termék-szolgáltatás lényege ugyanis minimalizálni az emberi munkát és ahol lehet szabványos, automatizált megoldásokkal kiváltani azt.

A jó DBA az unatkozó DBA?

Az ADC megközelítésének lényege - legalábbis a helyenként meglehetősen homályos - leleplezés alapján az, hogy igyekszik kiküszöbölni az adatbázis-adminisztrátorok, DBA-k alacsony szintű hozzáférését az adatbázis működéséhez. Jelenleg ugyanis a magasan képzett szakemberek az adatbázis működésének szinten minden pontjához hozzáféréssel rendelkeznek, ennek segítségével szabják a felhasználó szervezet igényeire a szoftver működését. E hozzáférés szükséges például az adatbázis teljesítményhangolásához is, beállíthatóak a terheléshez pontosan passzoló paraméterek.

(képek: ZDnet)

A DBA-k nagy mozgásterének hátránya, hogy a fejlesztő a rendszer állapotáról meglehetősen keveset tud, a testreszabással ugyanis az alapértelmezett beállításoktól nagyon messzire kerülhet a konfiguráció. Ez azt is jelenti, hogy a kapcsolódó további megoldásokat (backup, stb.) szintén hasonló mozgástérrel kell szállítani, hogy a szakemberek azt is hozzá tudják illeszteni saját rendszereikhez.

A gyakorlatban pedig mindez azt jelenti, hogy a testreszabhatóság és az automatizálhatóság egymással ellentétes igényeket jelenít meg: míg előbbi széles mozgásteret, de konfigurációs káoszt jelent, utóbbi drámaian visszavágja az opciók és lehetséges konfigurációk számát, viszont sokkal rugalmatlanabb is. Az ADC az eddig elérhető információk birtokában egyértelműen az utóbbi véglethez közelít: az alacsony szintű hozzáférést néhány szabványosított potméter váltja, a DBA-k csak ezeket csavargathatják tetszésük szerint.

A drámai/drákói megközelítésnek pedig nagyon fontos hozadékai vannak. Az egyik ilyen, hogy a biztonsági frissítések telepítése teljesen automatizálható. A javításokat az Oracle az ismert és lehetséges konfigurációkon előre tesztelni tudja, az egyedi paraméterezések kizárásával pedig visszavágható a hibajelenségek túlnyomó része is. Ezzel pedig az ügyféloldali tesztelés is kihagyható, hiszen az Oracle pont ugyanolyan rendszeren tudja tesztelni a patchet, mint ami egyébként az ügyfélnél is fut.

A cég ígérete szerint a javítások telepítése automatikus és azonnali lesz, leállás nélkül foltozhatóak a rendszerek - ami értelemszerűen hatalmas előrelépés a jelenlegi állapotokhoz képest. Ellison elmondása szerint a központi szerver kiadja a javítást, azt pedig a szerverek automatikusan, emberi beavatkozás nélkül telepítik majd és folytatják a munkát.

A másik hatalmas előny a biztonság: a félrekonfigurálás lehetőségének kizárásával az emberi hibát zárja ki az ADC. Az alapértelmezésben biztonságos konfigurációt így egész egyszerűen elrontani sem tudják majd az adminisztrátorok. Ez lekezelően hangzik a DBA-k felé, de a valóságban a legjobb szakemberek is hibázhatnak, ez pedig egy olyan veszélyforrás lehet, amit az igazán nagy és kritikus rendszerekkel szemben bizonyos szervezetek nem tudnak megengedni maguknak.

Mi lesz így a mesterien finomhangolt adatbázisokkal, amelyek az alapértelmezett beállításokhoz képes töredék erőforrással is képesek elketyegni? Ellison szerint az "önvezérlő adatbázis" gépi tanulásos módszerrel fogja ezt a munkát elvégezni - hogy ez pontosan hogy működik majd a gyakorlatban, azt nem tudni, de a cég kifejezett szándéka szerint erre emberi beavatkozás nélkül kerülhet majd sor. "Ez a megoldás valóban rugalmas. Azonnal, maximálisan illeszkedik az igényekhez. Többé nem kell több erőforrást kiosztani egy feladatra, mint amennyire valóban szükség van. Ez a valódi on-demand számítástechnika." - fogalmazott Ellison.

Az adatbázisok tehát megoldják magukban, de mi lesz majd a cég ökoszisztémáját életben tartó DBA-k hadával? Az Oracle szerint nekik sem kell majd nyugdíjba menniük, tudásukat magasabb hozzáadott értéket generáló feladatokra fordíthatják majd. "Átalakul majd az adatbázis-tudáskészlet. Több fókuszt kap az adatbázisok és sémák tervezése, az adatelemzés és gépi tanulás, illetve a szabályok beállítása az üzleti kritikus vagy DR-t igénylő rendszerek számára" - ígért új jövőt az Oracle-elnök. Hogy a jövő nem lesz épp ennyire fényes a DBA-k számára, azt azért sejteti, hogy a cég szerint a munkaerő-költségek jelentősen esnek majd az új adatbázis kapcsán.

A ADC több hullámban érkezik majd. Elsőként az Autonomous Database for Data Warehouses rajtol majd 2017 decemberében, ez az Amazonhoz képest "garantáltan feleáron" vehető majd igénybe az Oracle felhős szolgáltatásából, ahhoz képest százszor kevesebb leállás mellett. Az AD for OLTP valamivel később, 2018 júniusától kapható majd, az Autonomous NoSQL Database Cloud Service pedig valamikor a naptári 2018 folyamán jelenik majd meg.

Azért jobb is lett

A Database 18c a jelentős autonóm funkciók mellett azért más helyeken is rengeteg fejlesztést kapott. A cég saját adatai szerint az OLTP-kiadás például négyszer gyorsabb in-memory elérésre képes, a RAC pedig ötször gyorsabb, az IoT-adatok befogadása kétszer gyorsabb lehet, a motor pedig minden szinten felkészült az NVRAM modulok fogadására. Az analitikai kiadás százszoros gyorsulást mutat külső adatokon végzett in-memory feldolgozás és mintavételes (AQP) feldolgozás esetén is.

Az automatizáció mellett a másik nagyon fontos üzenet a rendelkezésreállás volt - különösen más felhős szolgáltatókkal, például az Amazonnal való összehasonlításban. A kimondott cél a 99,995 százalékos rendelkezésre állás, a nem tervezett leállás évente maximum 30 perc lehet. Nem véletlen, hogy az Oracle ennek fényében már üzleti kritikus feladatokhoz is felhős megoldását kínálja, amely automatikusan frissül, skálázódik, hiba esetén pedig elérhető a failover is.