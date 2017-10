Moduláris, valóban keresztplatformos Windows érkezik?

Komoly megújuláson eshet át a nem is olyan távoli jövőben a Windows 10, a Microsoft AndromedaOS, illetve Windows Core OS vagy röviden WCOS néven is emlegetett kezdeményezésével. A projekt célja, hogy a Windowst egy teljesen moduláris platformmá alakítsa, amelynek végletekig lecsupaszított, csak a legfontosabb komponenseket tartalmazó központi eleme lényegében bármilyen eszközön futtatható, legyen szó PC-ről, okostelefonról vagy akár Xboxról, amelyeken aztán az adott készülékhez szükséges plusz szoftverelemekkel egészíthető ki. Nem külön operációs rendszerről van tehát szó, hanem a Windows potenciális jövőjéről, az ezzel kapcsolatos értesüléseket pedig a ZDNet, illetve a Windows Central vállalathoz közeli forrásai is megerősítették.

Az Andromeda kódnév alatt egyébként a Microsoft háza táján eredetileg egy új, készülőben lévő hardvert emlegettek, egész pontosan egy "mobileszközt", amely akár újabb próbálkozást is jelenthet a cég részéről az okostelefonok piacán, ahol mára jelenléte elhanyagolhatóvá olvadt. A redmondi Andromedát persze ne keverjük össze a Google hasonló néven emlegetett - hivatalosan meg nem erősített - kezdeményezésével, amelynek idén nyáron vetett véget, és amely a pletykák szerint az Android és a Chrome OS összegyúrását célozta.

Ezzel szemben a Microsoft nem összegyúr, sokkal inkább feldarabol. A rejtélyes Andromeda eszközön (amelyben többen a már régóta várt Surface Phone-t vélik látni) futó rendszer a következő lépcsőt jelentheti a Windows evolúciójában, amellyel valóban keresztplatformos operációs rendszerré válhat. Igaz a cég kommunikációjában már többször hallhattuk, hogy egy Windows 10-ről beszél több különböző készüléken is, a nevezéktantól eltekintve azonban valójában külön rendszerekről volt szó, amelyeket a föléjük húzott Universal Windows Platform (UWP) volt hivatott összekötni, hogy ugyanazon kód legyen futtatható rajtuk. Utóbbinak persze a saját gyengeségei is megvoltak, többek között a számára elérhetővé tett korlátozott hardvererőforrások, ezeket szerencsére a vállalat a rövidesen érkező Fall Creators Update-tel jócskán kibővíti.

A modulárissá alakított rendszer számos előnyt tartogat, a jobb átjárhatóság mellett a teljesítmény terén is előrelépést hozhat, hiszen az egyes eszközökön végre csak azok a szoftverkomponensek lehetnek jelen, amelyekre annak valóban szüksége van, egy okostelefonnak nem kell magával hordoznia például az asztali rendszertől örökölt, számára fölösleges funkciókat. Ezzel valóban ugyanaz az alaprendszer lehet jelen telefonokon, sőt akár még kevesebb erőforrással rendelkező készülékeken is, mint az okosórák vagy az IoT eszközök.

Az AndromedaOS, illetve a WCOS kapcsán a ZDNet egy autós hasonlatot emleget: a jövőben érkező Windows verziók egy közös vázra épülnek majd, amelyre igény szerint különböző karosszériaelemek építhetők. Az egész biztos, hogy a Microsoft rendszere sok olyan régi maradványt hordoz, amelyek mára fölöslegessé váltak. A vállalat ennek megfelelően folyamatosan dolgozik a különböző elavult függőségek kigyomlálásán, illetve az egyes alrendszerek újraírásán. A céghez közel álló források szerint ennek a törekvésnek a kicsúcsosodása lesz az AnrdomedaOS.

Hasonló ambíciókkal egyébként nem csak a háttérrendszer, de a felhasználói felület kapcsán is találkozhatunk a Microsoftnál, a CShell (Composable Shell) formájában. Az egyelőre fejlesztés alatt álló megoldás egy új, adaptív, skálázható UI, amely minden windowsos eszközön bevethető, a PC-ktől a tableteken, telefonokon és az Xboxon át egészen a HoloLensig. A felület a későbbiekben a már ismert Windows Shellt váltja majd le, és akárcsak a WCOS-AndromedaOS, moduláris felépítésű. A Windows Central szerint a felület először mobileszközökön mutatkozik majd be, a későbbiekben azonban minden platformra eljut.

Az értesüléseket a Microsoft egyelőre nem kommentálta, azok kapcsán leghamarabb valószínűleg csak jövőre számíthatunk hivatalos tájékoztatásra - ekkor az is kiderül, ismét szerencsét próbál-e a cég az okosotelefon-piacon, a korábbi sikertelenség után.