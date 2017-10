Elrajtolt a Paint.NET Windows Store verziója

Megjelent a Paint.NET fotóretusálásra és rasztergrafika készítésére használható szoftver legfrissebb, 4.0.18-as verziója, amely már a Window Store-ból is letölthető - szerepel a szoftver blogján. A népszerű képszerkesztő program eredetileg a Microsoft Painthez hasonló megoldásként jött létre C# nyelven és .NET keretrendszerben, de a hagyományos rajzolóprogramnál összetettebbé vált. A fejlesztő, Rick Brewster még júliusban jelentette be, hogy közeleg az új változat, de nem jelezte előre, hogy ennek az elérése nem lesz ingyenes, a webes megoldással ellentétben. A Window Store-ból megvásárolható program egy 30 napos próbaidőszakot követően 9 dollárba kerül, de október végéig kedvezményesen 5 dollárért beszerezhető.

A webes Paint.NET továbbra is ingyenes marad, és várja az adományokat, de a fejlesztő indoklása szerint "statisztikailag" ebből nem érkezett túl sok. A Windows webáruháza pedig nem teszi lehetővé az adományozást a Segítség menüben található hozzájárulási linken keresztül, hanem csak a saját számlázási rendszerében. Továbbá az automatikus frissítés miatt az új változatok telepítésekor sem látszódott volna a támogatásra ösztönző felirat. Mindezek miatt Brewster úgy döntött, hogy míg a webes megoldás továbbra is ingyenes lesz, addig a Store-ból letölthető szoftverért fizetni kell, cserébe viszont a vásárlók plusz előnyökhöz jutnak.

Egyelőre a Store-os változat pozitívumai között szerepel az automatikus frissítés a háttérben - ahelyett, hogy a program tíz naponta keresné az újabb változatot. "Most bármikor futtatod a Paint.NET-et, akkor biztosan a legutolsó verzió fog betöltődni." - írja a fejlesztő. Így a felhasználók gyakorlatilag néhány nappal korábban hozzájuthatnak a frissítésekhez. Ezenkívül az installálás is egyszerűbb bármely eszközre a közlemény szerint, mivel a Store appjai nem töltenek le kéretlen böngészőkiegészítőket vagy nem változtatják meg a kezdőoldalt. Végül a frissítések telepítése is megbízhatóbban működik a Store csomagkezelőjén keresztül, mint a Windows Installer MSI fájljain keresztül, amely minden egyes frissítésnél nem várt hibákat okozott egyes felhasználóknál.

Emellett a pluginek a Store változatban is támogatottak, ehhez a Dokumentumokban egy "paint.net App Files" mappát kell létrehozni, és ezen belül minden beépülőhöz egy további új mappát (Effects, FileTypes, Shapes), majd ebben elhelyezni a használt plugineket. Így a beépülők felhasználónként letölthetőek, de a hálózati adminisztrátor ki is kapcsolhatja ezt a lehetőséget.

A jövőben is ingyenes és támogatással elérhető Paint.NET friss változata innen letölthető, a Microsoft Áruházból pedig a program októberig 5 dollárért, később 9 dollárért innen elérhető.