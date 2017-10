A YouTube a Partnerprogramba belépést igyekszik kikényszeríteni

Meglepve tapasztalhatta a YouTube-videósok egy része, hogy már nem tud kártyaformátumú külső linket hozzáadni a felvételéhez a videós platformon, amíg nem csatlakozik a Partnerprogramhoz - számol be róla a The Next Web. A videobloggerek ilyen módon szoktak közzétenni saját weboldalukra, ajándéktárgyakat árusító webáruházakra vagy közösségi finanszírozást lehetővé tévő csatornára mutató hivatkozást, mint például Patreon linket. A Google viszont úgy döntött, hogy ez mostantól csak a YouTube Partnerprogram tagjainak kiváltsága, erről viszont nem tájékoztatta előtte üzenetben a videósokat.

A Partnerprogramhoz való csatlakozás április óta bevezetett feltétele, hogy a csatornának legalább tízezer össz-megtekintéssel kell rendelkeznie, ami egyfajta védelem a szabálysértő felhasználók és tartalmak ellen. A felhasználók csak a tízezer megtekintés után kérvényezhetik a csatlakozást a programhoz, majd a YouTube felülvizsgálja a kérést, és meghozza a döntést - míg korábban egy gyors csatlakozás után bárki azonnal elkezdhette monetizálni a felvételeit. Pár hónappal ezelőtt viszont a platform eltávolította a reklámokat minden olyan videóból, ahol a csatorna nem érte még el a szükséges nézőszámot.

Legrosszabbul így azok a kis követőszámmal rendelkező videósok járnak, akik egyébként lelkes közösségi támogatókat tudhatnak maguk mellett. Láthatóan a YouTube pont ezt a pénzszerzési formát szeretné megszüntetni, mikor a platformján közzétette videóért a felhasználó máshonnan szerzi a bevételt - a videóban közzétett hirdetések helyett, illetve mellett. A lépéssel arra próbálja kényszeríteni a videósokat, hogy mindenképp lépjenek be a saját programjába, ha bármilyen formában pénzt szeretnének keresni, mivel egyébként a programon belül már a kártyák használhatóak a videós hirdetés megjelentetése nélkül.

Később megjelent a YouTube közleménye is a változásról, amelyben megerősítette, hogy nem használhatóak a külső hivatkozások a videók végén megjelenő kártyákon. A cég ezúttal is a közösségi irányelvek és hirdetőbarát útmutató betartásának ellenőrzésére hivatkozik "a visszaélések elkerülése érdekében", amelyet a partnerprogramos jelentkezésen keresztül ellenőriz. Viszont a korábban hozzáadott linkek nem tűnnek el, és a jelenlegi partnereket sem érinti a változás. Ahogy a felhasználók hozzátették, a leírásban továbbra is szerepelhetnek patreonos vagy egyéb linkek, csak ezek sokkal kevésbé hatékonyak a feltűnő kártyákkal szemben. Tehát a YouTube ezzel az intézkedéssel egyértelműen a Partnerprogramba belépésre szeretné rábírni a videósokat.