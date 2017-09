Élesedett a szülőknek szánt androidos mobilfelügyeleti eszköz

Elhagyta a zárt verziót a Google márciusban bejelentett Family Link megoldása, amellyel a szülők a gyerekeik mobilhasználatát tudják kontrollálni - írja a Google blogja. A rendszert eddig csak a korai hozzáférési program keretében lehetett kipróbálni, de mostantól bármely amerikai felhasználó külön meghívó nélkül, ingyenesen letöltheti az appot.

A Family Link elsősorban a 13 év alatti gyerekeik okostelefonos és tabletes használati szokásainak monitorozására hivatott, mivel ennyi idős kor alatt csak szülői felügyelettel lehet fiókot létrehozni - az egyik cél pedig pont az, hogy csak az új rendszerben legyen elvégezhető ez a művelet. Az idősebb gyerekek külön jóváhagyást adhatnak szüleiknek a távfelügyeletre, de arról továbbra sincs szó, hogy már létező fiókok felett is átvehetnék a szülők a felügyeletet. A Google érdeke, hogy az Androidot minél szélesebb körben, már gyerekkorban is használják, de mint a közlemény hozzáteszi, inkább szülő felügyelet mellett, a kreativitás fejlesztése és a tanítás támogatása érdekében szeretné elterjeszteni a fiatalok közt.

Egyrészt a szülők engedélyezhetik vagy blokkolhatják a gyerekek által letölteni kívánt alkalmazásokat a Google Play-ből. Nem tartalmaz külön tartalomszűrőt, amely nem enged letölteni bizonyos alkalmazásokat, viszont az appok saját szűrőbeállításai alkalmazhatóak a fiatalok védelme miatt. Ebben hasonlít a megoldás az Apple’s iCloud Family Sharing Ask megoldásához, amely szintén a saját kontroll helyett inkább a szülőkre hagyja a döntést - magyarázza a TechCrunch. A letöltött alkalmazásokkal kapcsolatban a szülő azt is láthatja, hogy az adott héten vagy hónapban a gyerek pontosan hány percet töltött el, vagyis melyek tartoznak a kedvencei közé vagy épp mit nem nyitott meg egyáltalán.

Továbbá a szülő maximalizálhatja a képernyő előtt töltött időt az óraszám megadásával, és úgyszintén beállíthatja az alvásidőt vagy tanulási időt, amikor a telefon automatikus lezárja a képernyőt a beállított időpontig. Az alkalmazás ezzel konkurenciát állít az Amazon gyerekbarát tabletjeinek is, amelyeken szintén beállítható a képernyő előtt töltött idő, és a legutóbbi frissítés még részletesebb adatok elérését is lehetővé teszi arról, hogy a gyerek pontosan mikor milyen könyvet vagy weboldalt nyitott meg - jegyzi meg a The Verge. Bár a Family Link nem ad a szülőknek ilyen magas kontrollt, de azoknak előnyös lehet, akik egy új speciális tablet vásárlása helyett a saját régi tabletjüket vagy telefonjukat szeretnék a gyereknek átadni.

A Family Link kezelhető iOS vagy androidos eszközről, de kifejezetten csak a gyerekek androidos telefonja felett lehet átvenni vele a felügyeletet. Ez egyébként az egyik különbség a korábbi bejelentéshez képest, mikor a szülők csak Android 4.4-es és annál frissebb rendszert futtató okostelefonokra tölthették le az alkalmazást, jelenleg viszont már elérhető iOS 9-től kezdve, illetve böngészőből is - de még mindig csak az Egyesült Államokból, a jelenlegi adatok szerint 100-500 ezer közötti család töltötte le. A felügyelt eszközöknek pedig legalább Android 7.0 rendszerrel kell rendelkezniük, vagy bizonyos típusú (Alcatel, LG, Samsung) 6.1-es telefonokra is letölthető a megoldás.

A Family Link még mindig csak az amerikai felhasználók számára elérhető, és a Google továbbra is várja visszajelzéseket a megoldással kapcsolatban, hogy továbbfejlessze a funkciókat, és esetleg a jövőben más országokra is kiterjessze az elérését. Az XDA szerint a jelenlegi korlátozás okai közé tartozhat, hogy a Google az Egyesült Államokra a szolgáltatás kísérleti piacaként tekint, de az is lehet, hogy más országokban még szabályozói akadályokkal kell megküzdenie.