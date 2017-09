GoPro: új csúcsmodell és 360 fokos kamera

Az ünnepi szezon felé araszolva bemutatta legújabb kameráit a GoPro. A vállalat nem csak zászlóvivőjét frissítette, de a 360 fokos kamerák piacára is bemerészkedett.

A termékpaletta élvonalát képviselő új, Hero6 Black modellt első ránézésre nem könnyű megkülönböztetni a tavaly megismert ötös verziótól, képességeit tekintve azonban nagyon is sokat fejlődött a készülék. A legnagyobb újítás, hogy az már 4K videót is képes 60 FPS sebességgel rögzíteni, így végre a nagy felbontás mellett is lehetőség lesz jó minőségű lassított felvételek készítésére. Alacsonyabbra véve a pixelszámot a sebesség tovább emelkedik: 2,7K, azaz 2716x1524-es felbontású videók már 120 FPS-sel lőhetők, Full HD-nál pedig 240 FPS a csúcssebesség - ez azt jelenti, hogy az 1920x1080 pixeles mozgóképek akár tízszeres lassításban is élvezhető minőségben játszhatók le. Fotózás terén ugyanakkor nem történt számottevő előrelépés, a kamera továbbra is 12 megapixeles képeket készít, JPG vagy RAW formátumban - gyengébb fényviszonyok között ugyanakkor a gyártó jobb teljesítményt ígér.

A felturbózott képminőség többek között a vállalat által használt új képfeldolgozónak köszönhető. A GoPro kamerái ugyanis sok más sportkamerához hasonlóan eddig hagyományosan Ambarella chipekkel dolgoztak, ezt a Socionext által kifejezetten a GoPro számára fejlesztett egyedi, GP1 lapkák váltják le. Ez rendkívül fontos újítás a gyártó részéről, miután így sokkal jobban meg tudja különböztetni magát az üzletét megtépázó, jellemzően kínai gyártóktól, akik a GoPro termékeit lemásolva, azokhoz közeli minőséget kínálnak legtöbbször jóval olcsóbban, lényegében azonos komponensekből. A saját chip emellett a beépítendő funkciók terén is nagyobb szabadságot ad a cégnek.

A kamera egyébként az adatátvitelhez már 5 gigahertzes Wi-Fit használ, továbbá fejlettebb, de még mindig digitális képstabilizáció is jutott bele. A már ismert, kéthüvelykes LCD érintőkijelző itt is megtalálható, továbbá a GPS, sőt a hangvezérlés is utat talált a Hero6-ba. Mindezek mellett a készülék természetesen vízálló, külön tok nélkül is, 10 méter mélységig. Az izmosabb hardver és a saját processzor az árat is feljebb tolta, az az elődnél 100 dollárral drágábban, nettó 499 dollárért lesz elérhető.

Szeletelhető gömbpanoráma

A gyártó az új csúcsmodell mellett a 360 fokos kamerák egyre népszerűbb piacán is szerencsét próbál. A kamera Fusion néven rajtol, a kategóriában megszokott módon mindkét oldalán egy-egy lencsével, amelyek együtt 5,2K felbontású 360 fokos videót, vagy 18 megapixeles gömbpanorámát lőnek. A koncepció nem új, azzal már korábban mi is megismerkedtünk a Samsung Gear 360-nal, a GoPro azonban azt néhány érdekes plusz funkcióval igyekszik egyedivé tenni.

Szoftveres megoldásokról van szó, amelyeket a cég az OverCapture ernyőnév alatt gyűjt össze. Ezzel a készített gömbvideók nem csak a szokott "körbenézős" VR-barát módon nézhetők meg, azok tetszőleges részeiből lehetőség van hagyományos, Full HD mozgóképeket is kivágni, így a felvételkor nem kell a kép ideális beállításával vesződni, a 360 fokos videóból utólag emelhetjük ki a kívánt szeleteket. Hasonló elképzeléssel több gyártó is próbálkozott, a GoPro azonban megtépázott, de a szegmensben még mindig erős brandjével felszerelkezve fősodorba emelheti a koncepciót - persze kérdés, hogy arra mekkora lendülettel csapnak le a gyártótól "inspirálódó" konkurensek. A megoldás mind a cég asztali szerkesztőjében, mind mobilappjában elérhető lesz, utóbbira azonban 2018-ig várni kell.

Ahogy a cégtől megszoktuk, a Fusion is bírja majd a strapát, a készülékház 5 méterig vízálló, külön kiegészítők nélkül, illetve a cég legtöbb állványával és kameratartó kiegészítőjével kompatibilis. A GPS, WiFi és Bluetooth itt is adott, továbbá giroszkóp is található az eszközben a felvételek stabilizálásához. A Fusion nettó 700 dollárba kerül majd. Érdemes megjegyezni, hogy nem ez a GoPro első nekifutása a 360 fokos kamerák piacán, hasonló funkciót kínálnak Omni és Odyssey kamerafoglalatai is - ezek azonban hat, illetve tizenhat GoPro Hero4 Black eszközből épülnek fel és a professzionális felhasználókat célozzák, amit 5000 és 15000 dolláros árcédulájuk is jól mutat.

A két frissen bejelentett modell üdítő frissítést jelent a cég portfóliójában, amely a későbbiekben segíthet minőség terén is határozottabban differenciálni termékeit az olcsóbb utánzatoktól. Erre a vállalatnak szükséges is van, az utóbbi időben ugyanis erősen leszállóágba került, ráadásul nem csak riválisai miatt. Az elmúlt hónapokban a cég többször is elcsúszott termékeivel, a gyártásban is voltak fennakadások, illetve biztosan sokan emlékeznek a cég drónpiaci rajtjának kudarcára is, a Karma termékeket a cég tavaly kénytelen volt a megjelenés után nem sokkal visszahívni. Ezután elbocsátásokkal próbált ismét nyeregbe kerülni a cég tavaly decemberben, amelyet idén márciusban újabb hullám követett a költségcsökkentés jegyében.

Noha még nincs kint a cég a gödörből, helyzete az idei második üzleti negyedévben valamelyest javult, ahogy arra a Fortune is rámutat, a cég az időszakban a vártnál kisebb veszteséget jelentett. A GoPro vezérigazgatója Nick Woodman a jövőre nézve optimista, várakozásai szerint cége már idén újra nyereségessé válhat. Ez persze nagyban függ az ünnepi szezon teljesítményétől, illetve hogy az új termékekben bevezetett egyedi megoldások elég vonzónak bizonyulnak-e ahhoz, hogy a hezitáló vásárlók az olcsóbb alternatívák helyett a GoPro kamerái mellett döntsenek.